سخنگوی دولت: ۲۲ هزار مگاوات انرژی خورشیدی در راه است

سخنگوی دولت از بهره‌برداری ۲۲ هزار مگاواتی انرژی خورشیدی تا ۳۱ شهریور خبر داد.
کد خبر: ۱۳۲۹۰۲۷
652 بازدید
۳
سخنگوی دولت: ۲۲ هزار مگاوات انرژی خورشیدی در راه است

به گزارش ایسنا، فاطمه مهاجرانی در حاشیه جلسه امروز هیات دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به تاکید دولت بر لزوم توجه به سرمایه‌های اجتماعی و هنرمندان اظهار کرد: دولت در جلسه امروز بر تشکیل شورای عالی ایرانیان و فعالیت آن تاکید کرد که بیشتر متمرکز بر انجام اقدامات لازم برای بازگشت ایرانیان خارج از کشور است.

وی همچنین با اشاره به لزوم انجام اصلاحات ساختاری در ادارات ادامه داد: در جلسه امروز رئیس سازمان اداری و استخدامی توضیحاتی در این زمینه ارائه کرد و تاکید رئیس‌جمهور نیز بر این بود که حفظ کرامت انسانی کارمندان رعایت شود و به آنان اطمینان خاطر داده شود که این اصلاحات هیچ‌گونه ضرری به آنان نخواهد کرد.

سخنگوی دولت با بیان این‌که «در جلسه امروز گزارشی درباره مصرف انرژی ارائه شد»، اظهار کرد: کارگروهی در وزارت کشور برای مدیریت بهینه انرژی شکل گرفته که در این زمینه فعالیت می‌کند. همچنین قرار است ۲۲ هزار مگاوات انرژی خورشیدی تا ۳۱ شهریورماه بهره‌برداری شود.

تکمیل می‌شود...

برچسب ها
سخنگوی دولت مهاجرانی فاطمه مهاجرانی سوخت خورشیدی هیات دولت خبر فوری دولت چهاردهم
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۱۳:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۶
0
2
پاسخ
توضیح در مورد پنل های خورشیدی
با توجه به موقعیت کشورها و نور خورشید و زاویه تابش و زمان طول روز و و و و ایران ضریب ۱۸ تا ۲۰ درصد رو داره ۲۲ هزار مگاوات در واقع خروجیش فرض ۲۰ درصد میشه ۴.۴ هزار مگاوات گول این اعداد بزرگ دولتی رو نخورید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۶
0
4
پاسخ
22هزار مگاوات قطعا اشتباه هست اون هم تا شهریور
علي
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۶
0
3
پاسخ
احتمالا" يا نمي دانند 22 هزار مگاوات يعني!!!؟ ، يا خبر ندارند 31 شهريور چند روز ديگر است
يا اصلا" نمي دانند "برق" چيست
tabnak.ir/005Zjv
