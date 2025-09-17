«دستگیری پرستار قاتل» در خانه هنرمندان

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی خانه هنرمندان ایران، مستند اقتباسی «دستگیری پرستار قاتل» ساخته تیم تراورز هاوکینز یکشنبه ۳۰ شهریور در خانه هنرمندان ایران روی پرده می‌رود.

این مستند محصول ۲۰۲۲ انگلستان، در قالب صد و نهمین برنامه «مستنداتِ یکشنبه» در خانه هنرمندان ایران، اکران می‌شود و زهرا مشتاق منتقد سینما درباره آن صحبت می‌کند.

مستند «دستگیری پرستار قاتل» بر اساس کتاب «پرستار خوب: داستان واقعی پزشکی، جنون و قتل» اثر چارلز گریبر ساخته شده و درباره یک پرستار آمریکایی به نام چارلز کالن است که به یک قاتل زنجیره‌ای بدل می‌شود. مخاطب در این اثر مستند اقتباسی، حقیقت را از طریق مصاحبه با کالن، همکارانش، کارآگاهان و امی لافرن پرستاری که به کارآگاهان کمک کرد، می‌فهمد.

فیلم مستند ۹۴ دقیقه‌ای «دستگیری پرستار قاتل»، ساعت ۱۸ یکشنبه ۳۰ شهریور در سالن ناصری خانه هنرمندان ایران روی پرده می‌رود.

علاقه‌مندان برای تهیه بلیت این فیلم می‌توانند به سایت تیوال مراجعه کنند.