تیم بعدی ژوزه مورینیو مشخص شد

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ شبکه CNN پرتغال مدعی شد که به دنبال اخراج برونو لاگه از سرمربیگری تیم فوتبال بنفیکا پس از باخت شب گذشته (شنبه)، مدیران باشگاه برای جانشینی او با ژوزه مورینیو وارد مذاکره شده‌اند و ظاهراً توافق‌های اولیه نیز میان دو طرف حاصل شده است.

ادعای رسانه پرتغالی درباره انتخاب شدن مورینیو برای هدایت بنفیکا در حالیست که آقای خاص کمتر از یک ماه قبل از سرمربیگری تیم فنرباغچه اخراج شد که دلیل آن ناکامی او و مردانش در تقابل با بنفیکا در پلی‌آف مرحله مقدماتی لیگ قهرمانان اروپا بود.

مورینیو در صورت توافق نهایی با بنفیکا، به باشگاهی بازخواهد گشت که دوران مربیگری‌اش در فصل ۰۱-۲۰۰۰ را با آن آغاز کرد، اما در آنجا مدت زیادی دوام نیاورد و بعد از تنها ۱۰ بازی از قرمزپوشان لیسبون که در آن زمان درگیر مشکلات مالی جدی بودند، جدا شد. در آن ۱۰ بازی، شاگردان مورینیو ۵ پیروزی کسب کردند که شامل برد ۳ بر صفرشان برابر اسپورتینگ لیسبون می‌شد و از قضا همان بازی آخرین بازی او به عنوان سرمربی بنفیکا بود. پس از آن آقای خاص به پورتو پیوست و در آن با کسب سه گانه تاریخ‌سازی کرد.

نام مورینیو در حالی به عنوان گزینه هدایت بنفیکا مطرح شد که اخیراً نیز از او به عنوان کاندیدایی جدی برای جانشینی کریستین کیوو، سرمربی تیم فوتبال اینتر یاد شده است.