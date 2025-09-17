En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تیم بعدی ژوزه مورینیو مشخص شد

یک منبع موثق از توافق اولیه باشگاه بنفیکا با ژوزه مورینیو برای قبول هدایت این تیم پس از اخراج سرمربی پیشین این تیم خبر داد.
کد خبر: ۱۳۲۹۰۱۴
| |
3 بازدید
تیم بعدی ژوزه مورینیو مشخص شد

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ شبکه CNN پرتغال مدعی شد که به دنبال اخراج برونو لاگه از سرمربیگری تیم فوتبال بنفیکا پس از باخت شب گذشته (شنبه)، مدیران باشگاه برای جانشینی او با ژوزه مورینیو وارد مذاکره شده‌اند و ظاهراً توافق‌های اولیه نیز میان دو طرف حاصل شده است.

ادعای رسانه پرتغالی درباره انتخاب شدن مورینیو برای هدایت بنفیکا در حالیست که آقای خاص کمتر از یک ماه قبل از سرمربیگری تیم فنرباغچه اخراج شد که دلیل آن ناکامی او و مردانش در تقابل با بنفیکا در پلی‌آف مرحله مقدماتی لیگ قهرمانان اروپا بود.

مورینیو در صورت توافق نهایی با بنفیکا، به باشگاهی بازخواهد گشت که دوران مربیگری‌اش در فصل ۰۱-۲۰۰۰ را با آن آغاز کرد، اما در آنجا مدت زیادی دوام نیاورد و بعد از تنها ۱۰ بازی از قرمزپوشان لیسبون که در آن زمان درگیر مشکلات مالی جدی بودند، جدا شد. در آن ۱۰ بازی، شاگردان مورینیو ۵ پیروزی کسب کردند که شامل برد ۳ بر صفرشان برابر اسپورتینگ لیسبون می‌شد و از قضا همان بازی آخرین بازی او به عنوان سرمربی بنفیکا بود. پس از آن آقای خاص به پورتو پیوست و در آن با کسب سه گانه تاریخ‌سازی کرد.

نام مورینیو در حالی به عنوان گزینه هدایت بنفیکا مطرح شد که اخیراً نیز از او به عنوان کاندیدایی جدی برای جانشینی کریستین کیوو، سرمربی تیم فوتبال اینتر یاد شده است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
ژوزه مورینیو باشگاه بنفیکا لیگ قهرمانان اروپا توافق فوتبال اروپا آقای خاص
رودربایستی پزشکیان در انتخاب کابینه کشور را گرفتار کرد / تا دیر نشده مردم را حفظ کنید! / اعتدال صراط مستقیم و تندروی تیشه به ریشه انسجام می‌زند
با بیانیه نمی‌شود جلوی تجاوز اسرائیل را گرفت/اگر صهیونیسم مهار نشود همه کشورها در معرض تهدیدند/ناتوی اسلامی؛ راه مقابله با تجاوزات صهیونیستی
پشت پرده اصرار وزارت جهاد کشاورزی به کشت فراسرزمینی/ نگران معیشت مردم هستید یا سنگ عده‌ای را به سینه می‌زنید؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پیش‌بینی دیوید بکام در لیگ قهرمانان اروپا
سرخیو رگیلون مدافع رئال مادرید دریک قدمی پرسپولیس
سابقه بازی رئال مادرید و المپیک مارسی در لیگ قهرمانان اروپا
جنجال داوری رئال: کارت قرمز، پنالتی‌های مشکوک
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا اسنپ بک فعال می‌شود؟
الی گشت
افشای فیش حقوقی 229 میلیونی یک مدیرعامل!  (۴۰۳ نظر)
وقتی دعاهای خاخام‌ها و موشک‌ها با هم می‌رسند/کلاهبرداری و جلوگیری از حملات ایران با جِن!  (۱۲۳ نظر)
گوگوش پارکینسون حنجره گرفت؛ او دیگر نمی‌تواند بخواند  (۱۱۷ نظر)
رقص گروهی زنان و مردان در شیراز که جنجال به پا کرد  (۱۰۷ نظر)
زبان بدن پزشکیان در دیدار با امیر قطر  (۷۲ نظر)
درخواست حمید فرخ نژاد از اسرائیل برای حمله به ایران!  (۷۰ نظر)
با شهرام گودرزی چه باید کرد؟  (۶۷ نظر)
پشت پرده توزیع ۲۸۰۰ کارت هدیه بین مسئولین/ هدیه ای معادل ۸۷ سال حقوق یک کارگر!  (۶۰ نظر)
آخرین تصاویر امید جهان قبل از سکته و جان باختن  (۵۹ نظر)
طراح قانون حجاب و عفاف سراغ خودارضایی جنسی رفت!  (۵۶ نظر)
رفتار زشت حاضران در خاکسپاری امید جهان  (۴۹ نظر)
مقایسه جنجالی فرشته حسینی قبل و بعد از نوید محمدزاده  (۴۱ نظر)
تصاویر جشن تولد 52 سالگی ژیلا صادقی در آمریکا  (۴۰ نظر)
جنجال حقوقی ۴۴ میلیون تومانی یک آبدارچی/ فیش مدیران شهرداری منتشر می‌شود؟  (۳۸ نظر)
مسئول دفتر یک نماینده مجلس بازداشت شد  (۳۷ نظر)
tabnak.ir/005Zji
tabnak.ir/005Zji