نشست خبری هفتگی «اسماعیل بقائی» سخنگوی وزارت خارجه جمهوری ایران با خبرنگاران آغاز شد.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، بقائی در ابتدای سخنان خود فرا رسیدن روز شعر و ادب و سالروز تولد شهریار، شاعر بزرگ ایرانی را گرامی داشت و گفت: شعر و ادب فارسی، سرمایهای بیبدیل برای ایران و جهان است.
او همچنین قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد ایران در مسابقات جهانی زاگرب را تبریک گفت.
آمریکا همدست رژیم صهیونیستی در ارتکاب نسلکشی است
سخنگوی وزارت خارجه ایران در سخنان خود با اشاره به ادامه نسل کشی مردم غزه توسط رژیم صهیونیستی گفت: آنچه که در فلسطین در حال رخ دادن است یک نسلکشی آشکار است.
بقائی ادامه داد: همزمان با حضور وزیر خارجه آمریکا در اراضی اشغالی، شاهد این بودیم که رژیم صهیونیستی بار دیگر حمله زمینی خود به غزه را آغاز کرد و در همین راستا شاهد انفجار ساختمانهای مسکونی و شهادت غیرنظامیان بودیم.
او افزود: نکته قابل تامل این است که همه این جنایتها زیر نظر آمریکا در حال وقوع است و در واقع نسلکشی در غزه با همدستی و همکاری مستقیم آمریکا در حال انجام است و این از چشم مردم کشورهای منطقه و جهان پنهان نیست.
یک اجماع منطقهای علیه رژیم صهیونیستی در حال شکلگیری است
بقائی همچنین در بخش دیگر صحبتهای خود در این نشست مطبوعاتی در پاسخ به سوالی تاکید کرد: هر روز که میگذرد، کشورهای منطقه بیش از پیش به این جمع بندی میرسند که تهدید واقعی و فوری برای صلح و امنیت در جهان و منطقه، رژیم صهیونیستی است و اجتماع کشورها در دوحه نشان داد که این یک نگرانی مشترک بین کشورهای منطقه و جهان اسلام است.
او افزود: ما شاهد این هستیم که یک اجماع منطقهای در حال شکلگیری است که برای مقابله با جنگ افروزی رژیم صهیونیستی باید اقدامی مشترک انجام داد، البته بدون دخالت دولتهای فرامنطقهای.
محدودیتهای آمریکا علیه هیات ایرانی، کمسابقه است
سخنگوی وزارت خارجه ایران در پاسخ به سوالی با بیان اینکه محدودیتهایی که علیه هیات نمایندگی ایران برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل اعمال شده است، امر جدیدی نیست، اما «این محدودیتها کم سابقه است» ادامه داد: این محدودیتها آشکارا مغایر با تعهدات آمریکا به عنوان میزبان سازمان ملل است.
بقائی ادامه داد: در مورد روادید، تا آنجایی که بنده مطلع هستم و کسب اطلاع کردهام تعدادی از روادید صادر شده است و منتظر هستیم که اطلاعات دقیقتر را از نمایندگیهای کشورمان در ژنو و نیویورک به دست آوریم تا در مورد نحوه ترکیب هیئت تصمیم بگیریم.
او با بیان اینکه «ما از هر فرصت بینالمللی برای بیان مواضع کشورمان استفاده میکنیم و این یک امر متعارف است»، گفت: با توجه به شرایط خاصی که در آن قرار داریم از جمله بحث هستهای و احتمال بازگرداندن قطعنامههای شورای امنیت علیه ایران، در جریان سفر به نیویورک در مورد این موضوعات بحث و رایزنی میکنیم.
برخلاف آمریکا، ایران تروریسم را در هر جایی محکوم میکند
سخنگوی وزارت خارجه ایران درباره ترور «چارلی کرک» در آمریکا گفت: درباره این ترور بحثهای مختلفی وجود دارد. بعضیها مطرح کردند که این نشانهای از گسلهای عمیق در جامعه آمریکا و قطبیشدن آمریکاست. ما بر خلاف آمریکا و دوستانش که تروریسم را تبدیل به ابزاری مشروع برای از بین بردن مخالفان خود، ما هر اقدام تروریستی را محکوم میکنیم.
عراقچی با تروئیکای اروپایی رایزنی میکند
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران همچنین خبر داد که امروز عصر یک گفتوگوی تلفنی بین وزیر خارجه ایران با وزرای خارجه سه کشور اروپایی انگلیس، آلمان و فرانسه و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا انجام میشود.
جرم خانم اسفندیاری چیزی جز حمایت از مردم مظلوم فلسطین نبوده است
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران درباره وضعیت «مهدیه اسفندیاری» شهروند ایرانی بازداشتشده در فرانسه گفت: «این موضوع را باید از پرونده دو تبعه فرانسوی که به دلیل اقدامات خلاف امنیت ملی در تهران محاکمه شدهاند، تفکیک کرد. در مورد خانم اسفندیاری، اگر بخواهیم از منظر سیاسی سخن بگوییم، این اقدام بیش از هر چیز مصداق یک گروگانگیری است.»
او افزود: «در طول هفت تا نه ماه گذشته که خانم اسفندیاری در بازداشت بوده، وزارت امور خارجه تلاشهای گستردهای برای ارائه خدمات کنسولی و کمک به آزادی ایشان انجام داده است. آخرین دیدار کنسولی نیز در تاریخ ۲۱ شهریور صورت گرفته است.»
بقائی گفت که اتهام مطرحشده علیه اسفندیاری «ترغیب به تروریسم» عنوان شده است، که این اتهام به دلیل انتشار برخی پیامها در شبکه اجتماعی ایکس علیه وقایع غزه مطرح شده است. او تأکید کرد: «در واقع، جرم خانم اسفندیاری چیزی جز حمایت از مردم مظلوم فلسطین نبوده است.»
او خاطرنشان کرد: «این موضوع در دستور کار وزارت امور خارجه قرار دارد و هر زمان که نهادهای ذیربط تصمیم نهایی را اتخاذ کنند، اطلاعرسانی خواهد شد.»
ظاهراً اروپاییها آژانس را هم قبول ندارند
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «با توجه به توافق ایران و آژانس انتظار ایران از کشورهای اروپایی چیست با توجه به اینکه امروز بعداظهر نیز قرار است وزیر خارجه با وزرای خارجه سه کشور اروپایی به صورت تلفنی رایزنی کند»، گفت: ما با آژانس به یک شیوه نامه و روش برای ایفای تعهدات پادمانی در شرایط جدید دست پیدا کردهایم. این یک تفاهم یک جانبه نبوده است و مورد پذیرش و رضایت مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی نیز بوده است.
او ادامه داد: اینکه الان برخی از کشورهای اروپایی شروع کردند به نق زدن و مطرح کردن اینگونه اظهارات مبنی بر اینکه این توافق کفایت نمیکند، نشان میدهد که ظاهراً آنها آژانس را هم قبول ندارند. امیدواریم در جریان این گفتوگوها و رایزنیهایی که امروز و روزهای آینده با کشورهای اروپایی انجام خواهد شد، همه به این جمعبندیم برسند که تشدید تنش و سوء استفاده از این وضعیت به نفع هیچ کسی نخواهد بود.
درباره برقراری روابط با سوریه عجلهای نداریم
بقائی در پاسخ به سوالاتی درباره اظهارات حاکم جدید سوریه درباره روابط با ایران گفت: ما معتقدیم که قطع روابط بین ۲ کشور اسلامی با سابقه دوستی حتماً ابدی نیست. ما در رابطه با سوریه معتقدیم که سرنوشت سوریه باید توسط مردم سوریه و با در نظر گرفتن حقوق همه اقوام و اقشار تشکیل دهنده جامعه سوریه تعیین شود.
او تاکید کرد: حملات رژیم صهیونیستی علیه سوریه را قاطعانه محکوم کردیم و معتقدیم که تمامیت سرزمینی و یکپارچگی سوریه باید حفظ شود.
سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت: خودمان را دوست مردم سوریه میدانیم و در خصوص برقراری روابط با سوریه عجلهای نداریم هر زمان که تشخیص بدهند که دوستی با ایران به نفع مصالح مردم این کشور است، حتما ما هم متقابلاً آمادگی خواهیم داشت.
انگلیس در شکلگیری روند نسلکشی در فلسطین نقش داشته است
بقائی در پاسخ به سوالی درباره اقدام دولت انگلیس مبنی بر اینکه شواهد کافی درباره نسلکشی در غزه وجود ندارد، گفت: ظاهرا این یک سیاست تصمیمگرفته شده در حکمرانی انگلیس است که بهرغم وجود شواهد، نسلکشی را کتمان کنند. چندی پیش هم وزیر خارجه وقت انگلیس گفت برای وقوع نسلکشی لازم است، میلیونها انسان کشته شدند اما این از لحاظ حقوقی مطلقا چنین نیست.
او افزود: گزارش کمیسیون تحقیق حقوقبشر سازمان ملل بهقطعیت موضوع نسلکشی را اعلام کرده است. در این خصوص نیازی به بحث حقوقی نیست، این یک امر آشکار است.
سخنگوی وزارت خارجه ایران در ادامه گفت: کتمان وقوع نسلکشی، به معنای همدستی در ارتکاب آن است و این اعتقاد وجود دارد که نسلکشی قبل از ۱۹۴۸ و در زمان سیطره انگلیس به عنوان دولت استعماری در سرزمین تاریخی انگلیس آغاز شد و انگلیس مستقیما در شکلگیری آن نقش داشته است. انگلیس به جای کتمان حقایق، در جلوگیری از این نسلکشی اقدام سازنده انجام دهد.
آمریکا مسئول بخشی از جنایت رژیم صهیونیستی است
سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین در پاسخ به سوال ایسنا در ارتباط با برخی از اخبار منتشر شده مبنی بر احتمال حمله رژیم صهیونیستی به عراق و همچنین گزارش برخی از رسانههای عراقی مبنی بر اینکه برخی از مقامات آمریکایی به مقامات بغداد در ارتباط با این حمله هشدار دادهاند، گفت: این هشدار آمریکاییها خود بیانگر این است که هر جایی که اقداماتی از این این دست توسط رژیم صهیونیستی انجام میشود، آمریکاییها نیز مسئولیت دارند و در این اقدامات شریک هستند و در واقع مسئول بخشی از این جنایت تلقی میشوند.
بقائی ادامه داد: رژیم صهیونیستی نشان داده که به هیچ اصول اخلاقی و انسانی پایبند نیست و این واقعیت، باید کشورهای منطقه و جامعه جهانی را به این نتیجه برساند که نیاز است اقدامی اساسی برای مهار جنگ افروزی رژیم صهیونیستی انجام شود.
پیشنهاد عراق به ایران را به فال نیک میگیریم
او همچنین در پاسخ به سوال دیگر ایسنا مبنی بر اینکه وزیر خارجه عراق در دیدار با «سید عباس عراقچی» وزیر خارجه ایران در حاشیه نشست دوحه پیشنهاد برگزاری نشست مشترک کشورهای شورای همکاری خلیج فارس با عراق و ایران در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل را داده و نظر ایران در مورد این پیشنهاد چیست؟»، گفت: بله ،چنین پیشنهادی مطرح شده است و ما از هر ابتکار و طرحی که موجب نزدیکی کشورهای منطقه و برقراری ایجاد تفاهم بین کشورهای منطقه شود، استقبال میکنیم. چنین پیشنهادی را به فال نیک میگیریم و امیدواریم که این نشست برگزار شود.
آمریکا حق اظهارنظر درباره توانمندیهای دفاعی ایران را ندارد
سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به اظهارات وزیر خارجه آمریکا درباره موشکهای ایران تأکید کرد: «بیخود گفته است. ایالات متحده هیچ جایگاهی برای اظهارنظر درباره توانمندیهای دفاعی ملتی ندارد که تصمیم گرفته استقلال خود را به هر قیمتی حفظ کند، روی پای خود بایستد و در برابر زیادهخواهی، تعرض و تجاوز بیگانگان، از جمله آمریکا و رژیم صهیونیستی، ایستادگی کند.»
سفر لاریجانی به عربستان برنامهریزیشده بوده است
سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «آیا سفر آقای لاریجانی به عربستان از قبل برنامهریزی شده بود یا به خاطر حمله رژیم صهیونسیتی به قطر انجام شد؟»، گفت: سفر آقای لاریجانی به ریاض از قبل برنامهریزی شده بود و در ادامه سفرهای پیشین ایشان به لبنان و عراق انجام شد. این سفرها و رایزنیها در راستای سیاست ایران برای تقویت همکاری با کشورهای منطقه انجام میشود.
ایران در برابر اقدامات خصمانه، اجرای تفاهم با آژانس را متوقف میکند
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در توضیح موضع ایران نسبت به همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی گفت: اگر آژانس به وظایف فنی خود طبق مصوبات عمل کند، این امر به نفع همه اعضا خواهد بود. مشکل ما این است که آژانس در مقاطع مختلف تحت فشار و نفوذ آمریکا و سه کشور اروپایی، گزارشهایی صادر کرده و مواضعی اتخاذ نموده که فراتر از صلاحیتهای فنی بوده است.
او با اشاره به روایتهای مقامات آژانس درباره تفاهم اخیر، تصریح کرد: موضع جمهوری اسلامی ایران روشن است. همانگونه که وزیر محترم امور خارجه پس از امضای تفاهم بیان کردند، در صورت هرگونه اقدام خصمانه علیه ایران ــ از جمله بازگرداندن تحریمهای شورای امنیت ــ این تفاهم خاتمه یافته تلقی خواهد شد. ضرورتا نیازی نیست موضع روشن یک کشور که به صورت یکجانبه میتواند انجام دهد، در متن تفاهمنامه بیاید.
سخنگوی وزارت خارجه تأکید کرد: حق ایران است که اگر طرفهای مقابل تعهدات خود را اجرا نکنند یا در پی باجگیری برآیند، اقدامات متقابل انجام دهد. در چنین شرایطی، صورت مسئله اساساً تغییر خواهد کرد و هیچکس نمیتواند مدعی شود که ایران باید به تفاهم پایبند بماند.
تهدید آمریکا علیه آژانس نشانه سیاست خطرناک واشنگتن در نقض چندجانبهگرایی است
بقائی در واکنش به موضع آمریکا درباره پیشنویس قطعنامه پیشنهادی ایران در کنفرانس عمومی آژانس بینالمللی انرژی اتمی گفت: این قطعنامه چیزی جز تأکید دوباره بر یک قاعده شناختهشده حقوق بینالملل نیست؛ قاعدهای که بر منع حمله به تأسیسات هستهای صلحآمیز کشورها تأکید دارد و در اسنادی همچون قطعنامه ۵۳۳ آژانس نیز مورد تصریح قرار گرفته است. بنابراین، پیشنهاد ایران به معنای بنیانگذاری قاعدهای جدید نبود.
او افزود: انتظار ما این بود و هست که کشورهای عضو با درک خطرات قانونشکنی آمریکا و رژیم صهیونیستی، به تصویب این قطعنامه رأی دهند. اما آمریکا تهدید کرده که در صورت تصویب، اقدامات تنبیهی علیه آژانس در پیش خواهد گرفت.
سخنگوی وزارت خارجه ایران خاطرنشان کرد: این تهدیدها ادامه همان رویکرد اخیر آمریکاست که بسیاری از سازمانهای بینالمللی از جمله دیوان بینالمللی کیفری، سازمان بهداشت جهانی و یونسکو را تهدید کرده یا از آنها خارج شده است. این امر نشانهای از یک تهدید بیسابقه علیه چندجانبهگرایی و ساختارها و قواعدی است که در ۸۰ سال گذشته پایه روابط بینالمللی بودهاند.
او تأکید کرد: همه کشورها باید نسبت به این رویکرد احساس خطر کرده و تلاش کنند مانع نقض قواعد شناختهشده حقوق بینالملل در زمینه منع استفاده از زور شوند.
قرار نیست ایران تحت فشارهای غیرقانونی غرب از مواضع خود کوتاه بیاید
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری ایران در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی براین که رئیس سازمان انرژی اتمی اعلام کرده که «بعد از توافق ایران با آژانس ،فشارهای اروپایی ها علیه ایران افزایش پیدا کرده است. آیا این افزایش فشارها به این معناست که اروپاییها میخواهند مکانیزم ماشه را فعال کنند؟» اظهار کرد: من نیت خوانی نمیکنم که قصد آنها چه خواهد بود، ولی قطعاً قرار نیست که ما تحت فشارهای غیرقانونی آنها از مواضع و حقوق خود کوتاه بیاییم.
او ادامه داد: همانطور که پیش از این گفتم، گفتوگوها بین ایران و کشورهای اروپایی ادامه دارد و امیدواریم که طرفهای مقابل به این جمعبندی برسند که تشدید تنش به نفع خودشان نخواهد بود.
ادعاهای غرب درباره برنامه هستهای ایران صرفاً بهانهجویی است
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با اشاره به مواضع اخیر آمریکا و فرانسه مبنی بر تلاش برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای گفت: «هیچ گزارشی از سوی آژانس بینالمللی انرژی اتمی وجود ندارد که دال بر انحراف برنامه هستهای صلحآمیز ایران از مسیر خود باشد. با این حال، آمریکا و برخی دولتهای اروپایی مدام تکرار میکنند که از هر ابزاری برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای استفاده خواهند کرد.
او افزود: این مواضع آشکارا نشان میدهد هدف اصلی آنها صرفاً بهانهگیری است. این اوج تزویر و نفاق آمریکا و انگلیس را نشان میدهد و باید برای مردم ما روشن باشد که این فشارها بهانهای بیش نیست برای جلوگیری از پیشرفت و توسعه جمهوری اسلامی ایران.
تجاوز اخیر صهیونیستی بدون هماهنگی با آمریکا قابل تصور نیست
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با اشاره به تحولات دو سال اخیر تأکید کرد: هیچ کشوری نمیتواند خود را مصون از تعرض و تجاوز رژیم صهیونیستی بداند. سابقه این رژیم نشان میدهد که حتی در برخی کشورهای اروپایی نیز دست به اقدامات تروریستی علیه فلسطینیان و یا افرادی که با سیاستهای آن مخالفت داشتند، زده است.
او افزود: واقعیت این است که تمامیت ارضی، حاکمیت ملی و امنیت ملی یک کشور منطقه مورد تعرض قرار گرفته است و کسی باور نخواهد کرد که این اقدام بدون هماهنگی و همکاری قبلی آمریکا صورت گرفته باشد. به طور کلی، هر اقدام جنایتکارانه رژیم صهیونیستی مسبوق به هماهنگی با آمریکاست.
بقائی با اشاره به نقش قطر در میزبانی مذاکرات صلح برای آتشبس در غزه خاطرنشان کرد: کشوری که طی دو سال اخیر تلاشهای گستردهای برای کاهش آلام و رنج مردم فلسطین انجام داده، خود هدف حمله قرار گرفته است. این واقعیت نشان میدهد که رژیم صهیونیستی و آمریکا تمایلی به صلح و ثبات در منطقه ندارند و تلاش میکنند منطقه را درگیر جنگهای بیپایان کنند؛ جنگهایی که تنها منافع تلآویو و واشنگتن را تأمین میکند.
تحریم ورزشی رژیم صهیونیستی یک مطالبه مشروع و منطقی است
سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین در پاسخ به سوالی در مورد کارزاری که اسپانیا علیه ورزشکاران رژیم صهیونیستی برای تحریم آنها آغاز کرده است، گفت: این یک مطالبه بینالمللی است که شرکت ورزشکاران رژیم صهیونیستی در مجامع بینالمللی ورزشی ممنوع و محدود شود و این یک مطالبه مشروع و منطقی است.
بقائی با اشاره به حجم جنایتهای رژیم صهیونیستی در غزه در این ارتباط گفت: طبق آمار رژیم صهیونیستی ۸۰۰ ورزشکار فلسطینی را قتل عام کرده است که این ورزشکاران در سنهای مختلف قرار داشتند و و تعداد زیادی از آنها جوان و نوجوان بودند.
فعلا کشور خاصی به عنوان میانجی ایران و آمریکا وجود ندارد
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با اشاره به روند گفت وگوهای غیرمستقیم ایران و آمریکا در ماههای اخیر و احتمال میانجیگری قطر در این خصوص گفت: از زمان آغاز این گفتوگوها، بهویژه طی دو ماه گذشته، کشورهای مختلفی عمدتاً در سطح منطقه از ظرفیتها و مساعی خود برای تسهیل این روند استفاده کردهاند. ما همواره قدردانی کردهایم از کشورهایی که با احساس مسئولیت و دغدغه نسبت به امنیت و ثبات منطقه، تلاش کردند نقش مثبتی در این مسیر ایفا کنند.
او در عین حال تأکید کرد: اینکه بخواهیم نام کشوری خاص را به عنوان میانجی مطرح کنیم، در حال حاضر مصداقی ندارد.
اروپاییها درباره ایران استقلال داشته باشند
بقائی همچنین در پاسخ به سوال دیگری در ارتباط با اظهارات مقامات رژیم صهیونیستی و آمریکا در ارتباط با استقبال آنها از فعالسازی مکانیزم ماشه از سوی اروپاییها و بازگشت تحریمها علیه ایران و هدف آمریکا و رژیم صهیونیستی از بیان اینگونه اظهارات گفت: اروپا باید نشان دهد که در ارتباط با موضوع هستهای ایران مستقل عمل میکند. بیان اینگونه اظهارات از سوی مقامات رژیم صهیونیستی و آمریکا برای اثرگذاری روی کشورهای اروپایی است که آنها بدون توجه به منافع خود تصمیم بگیرند.
او ادامه داد: امیدواریم که سه کشور اروپایی و اتحادیه اروپا با توجه به نقششان در برجام، مستقل و بدون تاثیرپذیری از این گونه فشارها در مورد پرونده هستهای ایران تصمیم بگیرند.
ایران با ونزوئلا اعلام همبستگی کرده است
سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به سوالی در ارتباط با حملات آمریکا به برخی از کشتیهای ماهیگیری ونزوئلا به بهانه مقابله با قاچاق مواد مخدر و همچنین اظهارات برخی از مقامات آمریکایی مبنی بر اینکه دولت کنونی ونزوئلا را به رسمیت نمیشناسند، گفت: آنچه که در حوزه کارائیب میگذرد، بخشی از روند یک جانبهگرایانه و ستیزهجویانهای است که آمریکا در عرصه بینالملل با نقض قوانین بین المللی پیگیری میکند. لشکرکشی آمریکا به ونزوئلا نقض قوانین بینالمللی است و هیچ توجیهی برای تهدیدات آمریکا علیه یک کشور مستقل وجود ندارد.
او با اشاره به موضوع حق تعیین سرنوشت و حق مردم ونزوئلا در این زمینه تصریح کرد: فشارهایی که آمریکا به ونزوئلا وارد میکند با موضوع تعیین حق سرنوشت و همچنین قوانین بینالمللی در در تضاد است.
سخنگوی وزارت خارجه با اشاره به رایزنیهای مقامات ایران و ونزوئلا در مدت اخیر گفت: ما در این رایزنیها با مقامات ونزوئلا ابراز همبستگی کردیم و تهدیدات علیه این کشور را محکوم کردیم.
شناسایی فلسطین روی کاغذ چیزی نیست جز رفع تکلیف
سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پس از بیانیه نیویورک مبنی بر شناسایی دولت فلسطین مبتنی بر راه حل ۲ دولتی در اراضی اشغالی، وزیر خارجه ژاپن گفت که این موضوع به تنهایی مسئله فلسطین را حل نمیکند، اظهار کرد: این اظهارنظر مبتنی بر یک واقعیت است، شناسایی فلسطین روی کاغذ با علم اینکه مردم فلسطین همچنان در حال مثله و کشته شدن هستند و از زمین و سرزمین فلسطین به خاطر جنایتهای رژیم صهیونیستی چیزی باقی نمانده است، چیزی نیست جز یک رفع تکلیف و بیان این ادعا که برای کمک به فلسطین اقدامی انجام شده است.
او افزود: یکی از دلایلی که ایران در این روند شرکت نکرد، همین موضوع بود.
