علی قلی‌زاده در آستانه بازگشت به لیگ برتر ایران قرار دارد.

به گزارش تابناک به نقل از برترین ها؛ علی قلی‌زاده، وینگر ۲۹ ساله لخ پوزنان لهستان، از طریق مدیربرنامه‌اش اعلام کرده در نقل‌وانتقالات نیم‌فصل آماده بازگشت به لیگ برتر ایران است.

با توجه به اینکه قرارداد این ملی‌پوش ایرانی در پایان فصل به اتمام می‌رسد، باشگاه لهستانی حاضر است در قبال دریافت مبلغی، رضایت‌نامه او را صادر کند.

گفته می‌شود پرسپولیس که طی سال‌های اخیر چند بار برای جذب قلی‌زاده اقدام کرده بود، این بار جدی‌ترین گزینه برای مقصد بعدی اوست و احتمال پیوستن این بازیکن تکنیکی به سرخ‌پوشان پایتخت بیشتر از هر زمان دیگری به نظر می‌رسد.