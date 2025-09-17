En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

علی قلی‌زاده در یک قدمی پیوستن به پرسپولیس

علی قلی‌زاده در آستانه بازگشت به لیگ برتر ایران قرار دارد.
کد خبر: ۱۳۲۸۹۷۷
| |
614 بازدید
علی قلی‌زاده در یک قدمی پیوستن به پرسپولیس

به گزارش تابناک به نقل از برترین ها؛ علی قلی‌زاده، وینگر ۲۹ ساله لخ پوزنان لهستان، از طریق مدیربرنامه‌اش اعلام کرده در نقل‌وانتقالات نیم‌فصل آماده بازگشت به لیگ برتر ایران است.

با توجه به اینکه قرارداد این ملی‌پوش ایرانی در پایان فصل به اتمام می‌رسد، باشگاه لهستانی حاضر است در قبال دریافت مبلغی، رضایت‌نامه او را صادر کند.

گفته می‌شود پرسپولیس که طی سال‌های اخیر چند بار برای جذب قلی‌زاده اقدام کرده بود، این بار جدی‌ترین گزینه برای مقصد بعدی اوست و احتمال پیوستن این بازیکن تکنیکی به سرخ‌پوشان پایتخت بیشتر از هر زمان دیگری به نظر می‌رسد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
علی قلی زاده لخ پوزنان لهستان نقل و انتقالات لیگ برتر پرسپولیس علی قلی‌زاده
رودربایستی پزشکیان در انتخاب کابینه کشور را گرفتار کرد / تا دیر نشده مردم را حفظ کنید! / اعتدال صراط مستقیم و تندروی تیشه به ریشه انسجام می‌زند
با بیانیه نمی‌شود جلوی تجاوز اسرائیل را گرفت/اگر صهیونیسم مهار نشود همه کشورها در معرض تهدیدند/ناتوی اسلامی؛ راه مقابله با تجاوزات صهیونیستی
پشت پرده اصرار وزارت جهاد کشاورزی به کشت فراسرزمینی/ نگران معیشت مردم هستید یا سنگ عده‌ای را به سینه می‌زنید؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
هشدار به هاشمیان؛ نیمکت پرسپولیس از زمین قوی‌تر شد!
تخلف بزرگ در پرسپولیس
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا اسنپ بک فعال می‌شود؟
الی گشت
افشای فیش حقوقی 229 میلیونی یک مدیرعامل!  (۴۰۲ نظر)
وقتی دعاهای خاخام‌ها و موشک‌ها با هم می‌رسند/کلاهبرداری و جلوگیری از حملات ایران با جِن!  (۱۲۳ نظر)
گوگوش پارکینسون حنجره گرفت؛ او دیگر نمی‌تواند بخواند  (۱۱۷ نظر)
رقص گروهی زنان و مردان در شیراز که جنجال به پا کرد  (۱۰۷ نظر)
زبان بدن پزشکیان در دیدار با امیر قطر  (۷۱ نظر)
درخواست حمید فرخ نژاد از اسرائیل برای حمله به ایران!  (۷۰ نظر)
با شهرام گودرزی چه باید کرد؟  (۶۷ نظر)
پشت پرده توزیع ۲۸۰۰ کارت هدیه بین مسئولین/ هدیه ای معادل ۸۷ سال حقوق یک کارگر!  (۶۰ نظر)
آخرین تصاویر امید جهان قبل از سکته و جان باختن  (۵۷ نظر)
طراح قانون حجاب و عفاف سراغ خودارضایی جنسی رفت!  (۵۶ نظر)
رفتار زشت حاضران در خاکسپاری امید جهان  (۴۷ نظر)
مقایسه جنجالی فرشته حسینی قبل و بعد از نوید محمدزاده  (۴۱ نظر)
تصاویر جشن تولد 52 سالگی ژیلا صادقی در آمریکا  (۴۰ نظر)
جنجال حقوقی ۴۴ میلیون تومانی یک آبدارچی/ فیش مدیران شهرداری منتشر می‌شود؟  (۳۸ نظر)
مسئول دفتر یک نماینده مجلس بازداشت شد  (۳۷ نظر)
tabnak.ir/005Zj7
tabnak.ir/005Zj7