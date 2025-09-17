به گزارش تابناک به نقل از روزنامه جمهوری اسلامی؛ توقعات را بیحساب نباید بالا برد. بیکتاب نباید نسخه طلبکاری نوشت، اما وقتی رئیسجمهور محترم خود از بودجههای کلان برخی سازمانها و نهادها و تشکلاتی میگوید که بودجه میبلعند، اما برای جامعه آوردهای ندارند، میشود از او خواست که بستها را باز کنید تا پیوستهای ناکارآمد، فرو بریزند.
تشکلهای مرید پرور بیدستاورد، نهادهای موازی و تکراری، سازمانهای موقت که دائمی شدهاند، بنیادهای خصوصی و خانوادگی و... همه و همه میتوانند عادلانه حذف شوند تا بودجه آنان صرف فقر زدایی از جامعه شود.
