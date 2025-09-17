En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

دست تشکل‌های مریدپرور از بودجه کوتاه شود

تشکل‌های مرید پرور بی‌دستاورد، نهاد‌های موازی و تکراری، سازمان‌های موقت که دائمی شده‌اند، بنیاد‌های خصوصی و خانوادگی و... همه و همه می‌توانند عادلانه حذف شوند تا بودجه آنان صرف فقر زدایی از جامعه شود.
کد خبر: ۱۳۲۸۹۵۹
| |
277 بازدید
دست تشکل‌های مریدپرور از بودجه کوتاه شود

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه جمهوری اسلامی؛ توقعات را بی‌حساب نباید بالا برد. بی‌کتاب نباید نسخه طلبکاری نوشت، اما وقتی رئیس‌جمهور محترم خود از بودجه‌های کلان برخی سازمان‌ها و نهاد‌ها و تشکلاتی می‌گوید که بودجه می‌بلعند، اما برای جامعه آورده‌ای ندارند، می‌شود از او خواست که بست‌ها را باز کنید تا پیوست‌های ناکارآمد، فرو بریزند.

تشکل‌های مرید پرور بی‌دستاورد، نهاد‌های موازی و تکراری، سازمان‌های موقت که دائمی شده‌اند، بنیاد‌های خصوصی و خانوادگی و... همه و همه می‌توانند عادلانه حذف شوند تا بودجه آنان صرف فقر زدایی از جامعه شود.

اشتراک گذاری
برچسب ها
بودجه خبر فوری خانوادگی خصوصی تشکل سازمان مریدی فقرزدایی
رودربایستی پزشکیان در انتخاب کابینه کشور را گرفتار کرد / تا دیر نشده مردم را حفظ کنید! / اعتدال صراط مستقیم و تندروی تیشه به ریشه انسجام می‌زند
با بیانیه نمی‌شود جلوی تجاوز اسرائیل را گرفت/اگر صهیونیسم مهار نشود همه کشورها در معرض تهدیدند/ناتوی اسلامی؛ راه مقابله با تجاوزات صهیونیستی
پشت پرده اصرار وزارت جهاد کشاورزی به کشت فراسرزمینی/ نگران معیشت مردم هستید یا سنگ عده‌ای را به سینه می‌زنید؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
آیا مسئولان هم راضی هستند خود یا اطرافیانشان با این عنوان شناخته شوند؟
تفاوت شرکت‌های سهامی با خصوصی چیست؟
امنیت و رضایت شغلی دولتی‌ها بیشتر از خصوصی‌ها
کاندیدا‌های ریاست جمهوری چه برنامه‌ای برای رفع فقر و فقر زدایی دارند؟
اقتصاد بیمار نتیجه سیاست های پوپولیستی است
«جامعه اخلاقی» نیازمند فقرزدایی است
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا اسنپ بک فعال می‌شود؟
الی گشت
افشای فیش حقوقی 229 میلیونی یک مدیرعامل!  (۴۰۲ نظر)
ویدیوی جنجالی رقص زن روی صحنه جشن شیراز +18  (۱۳۹ نظر)
وقتی دعاهای خاخام‌ها و موشک‌ها با هم می‌رسند/کلاهبرداری و جلوگیری از حملات ایران با جِن!  (۱۲۳ نظر)
گوگوش پارکینسون حنجره گرفت؛ او دیگر نمی‌تواند بخواند  (۱۱۶ نظر)
رقص گروهی زنان و مردان در شیراز که جنجال به پا کرد  (۱۰۷ نظر)
زبان بدن پزشکیان در دیدار با امیر قطر  (۷۰ نظر)
درخواست حمید فرخ نژاد از اسرائیل برای حمله به ایران!  (۷۰ نظر)
با شهرام گودرزی چه باید کرد؟  (۶۶ نظر)
پشت پرده توزیع ۲۸۰۰ کارت هدیه بین مسئولین/ هدیه ای معادل ۸۷ سال حقوق یک کارگر!  (۵۸ نظر)
آخرین تصاویر امید جهان قبل از سکته و جان باختن  (۵۷ نظر)
طراح قانون حجاب و عفاف سراغ خودارضایی جنسی رفت!  (۵۶ نظر)
رفتار زشت حاضران در خاکسپاری امید جهان  (۴۴ نظر)
مقایسه جنجالی فرشته حسینی قبل و بعد از نوید محمدزاده  (۴۱ نظر)
تصاویر جشن تولد 52 سالگی ژیلا صادقی در آمریکا  (۴۰ نظر)
نفیسه کوهنورد: همه اتفاقات به نفع ایران شد!  (۳۹ نظر)
tabnak.ir/005Zip
tabnak.ir/005Zip