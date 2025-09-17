تشکل‌های مرید پرور بی‌دستاورد، نهاد‌های موازی و تکراری، سازمان‌های موقت که دائمی شده‌اند، بنیاد‌های خصوصی و خانوادگی و... همه و همه می‌توانند عادلانه حذف شوند تا بودجه آنان صرف فقر زدایی از جامعه شود.

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه جمهوری اسلامی؛ توقعات را بی‌حساب نباید بالا برد. بی‌کتاب نباید نسخه طلبکاری نوشت، اما وقتی رئیس‌جمهور محترم خود از بودجه‌های کلان برخی سازمان‌ها و نهاد‌ها و تشکلاتی می‌گوید که بودجه می‌بلعند، اما برای جامعه آورده‌ای ندارند، می‌شود از او خواست که بست‌ها را باز کنید تا پیوست‌های ناکارآمد، فرو بریزند.

