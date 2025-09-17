En
فال حافظ برای امروز 26 شهریور 1404

تمام مدت عمر خود منتظر چنین فرصتی بوده ای و هرگز فکر نمی کردی که روزی بخت در خانه ات را بزند، اما اکنون او آمده و پای به خلوت زندگی تو گذارده.
فال حافظ برای امروز 26 شهریور 1404

ای که با سلسله زلف دراز آمده‌ای
فرصتت باد که دیوانه نواز آمده‌ای
ساعتی ناز مفرما و بگردان عادت
چون به پرسیدن ارباب نیاز آمده‌ای
پیش بالای تو میرم چه به صلح و چه به جنگ
چون به هر حال برازنده ناز آمده‌ای
آب و آتش به هم آمیخته‌ای از لب لعل
چشم بد دور که بس شعبده بازآمده‌ای
آفرین بر دل نرم تو که از بهر ثواب
کشته غمزه خود را به نماز آمده‌ای
زهد من با تو چه سنجد که به یغمای دلم
مست و آشفته به خلوتگه راز آمده‌ای
گفت حافظ دگرت خرقه شراب آلوده‌ست
مگر از مذهب این طایفه بازآمده‌ای

تعبیر فال حافظ 26 شهریور 1404

تمام مدت عمر خود منتظر چنین فرصتی بوده ای و هرگز فکر نمی کردی که روزی بخت در خانه ات را بزند، اما اکنون او آمده و پای به خلوت زندگی تو گذارده. فرصت برای تو مهیاست. نیت خود را عملی کن و از چشم بد حسودان به خدا پناه ببر و تنها از او یاری بخواه.

نتیجه تفال به دیوان حافظ

۱- حضرت حافظ در بیت های اول و سوم می فرماید:

  • ای کسی که با زنجیر گیسوان بلند آمد، های جلال و زیبایی تو پیوسته و بر دوام باد که به نوازش عاشقی آشفته حال روی آورده ای.

  • * چه برای آشتی و چه برای جنگ آمده باشی، جانم فدای تو باد. به هر گونه که باشد، لباس ناز بر قامت تو زیباست.

    ای دو بیت کاملاً با نیت شما سازگار و همخوان است و می گویم انسان باری رسیدن به خواسته خود که از روی عشق و علاقه است، باید تلاش و از خود گذشتگی داشته باشد زیرا نابرده رنج، گنج میسر نمی شود.

    ۲- ضمن بهره گیری از استادی ماهر و با تجربه، باید با علاقه، پشتکار و با توکل بر خدا برای انجام این نیت اقدام کنید و بدانید که حتماً موفق می شوید.

    ۳- بیمار کاملاً شفا می یابد و جای نگرانی نیست. قرض ادا می شود ولی طول می کشد. گمشده نزد کسانی است که شما می شناسید. او از ترس نمی گوید چون بیچاره قصد این کار را نداشته بلکه ناخواسته و غیر عمد انجام گرفته است. خرید خوبست ولی فروش را به زمان دیگر حواله کنید. مسافرت حتماً بروید و ملاقات را انجام دهید. به پدر، مادر و همسر خود محبت کنید.

    ۴- شما برای دانش و دانشمند اهمیت زیادی قائل هستید. اهل مطالعه، پژوهش، مقابله و مقایسه هستید. از روی احساس، وظیفه شناسی و وجدان کار می کنید. اگر می گویید همسر، برادر، خواهر، تو را دوست دارم، از صمیم قلب بیان می کنید. فردی واقع گرا می باشید اما خیلی زود رنج چون توقع نارو خوردن ندارید. آرزوی شما شادی و نشاط در محیط خانواده است.

    ۵- قلبی مملو از عشق و صفا دارید. ضربان قلب شما زمزمه محبت است اما دستی بی نمک دارید. کسانی به شما حسادت دارند. خریدی که کرده اید، مبارک است. او موفق می شود، نگران نباشید. به زودی از طریق موبایل و اینترنت خبر پیروزی دریافت می کنید. مبارک است.

    تاریخچه فال حافظ:

    ریشه در تصوف: برخی معتقدند ریشه فال حافظ به دوران تصوف و عرفان برمی‌گردد. در آن زمان، عارفان از فال حافظ برای دریافت راهنمایی و انجام مناسک روحانی استفاده می‌کردند.

    شهرت در دوره قاجار: فال حافظ در دوره قاجار به اوج شهرت خود رسید. در این دوره، فال حافظ به عنوان بخش جدایی‌ناپذیر جشن‌ها و مراسم مختلف ایرانیان بویژه در عید نوروز و شب یلدا معرفی شد.

    فال حافظ در عصر حاضر:

    امروزه با وجود اینترنت و فناوری اطلاعات، دسترسی به فال حافظ بسیار آسانتر شده است. وب سایت‌ها و اپلیکیشن‌های بسیاری هستند که فال حافظ را به صورت آنلاین ارائه می‌دهند. همچنین برخی افراد به صورت حضوری به فالگیران حرفه ای مراجعه می‌کنند.

    حافظ با اشعار پرمغز و اندیشه‌های بلند پرواز خود، همیشه در قلب ایرانیان جایگاه ویژه‌ای داشته و خواهد داشت. فال حافظ نیز به عنوان یکی از رسوم و فرهنگ‌های کهن ایرانی، نسل به نسل منتقل شده و تا امروز پابرجا مانده است.

فال حافظ برای امروز 26 شهریور 1404

