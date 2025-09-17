به گزارش تابناک به نقل از "ورزش سه"، نیوکسل اولین حریف بارسلونا در فصل جدید لیگ قهرمانان اروپا است و بکام در گفتگویی با شبکه سی‌بی‌اس اسپورت درباره شروع این رقابت‌ها که هیجان زیادی برای تیم‌ها دارد، نظرش را بیان کرد و مدعی شد که شاید شاگردان هانسی فلیک در این بازی شگفت‌زده شوند.

این ستاره سابق رئال مادرید و منچستریونایتد در این برنامه پیش از آغاز فصل جدید لیگ قهرمانان گفت: «شگفتی چه خواهد بود؟ می‌دانید چیست؟ فکر می‌کنم مردم همین حالا نیوکسل را دستکم گرفته‌اند. نیوکسل تیم خوبی است، بازیکنان خوبی دارد و به‌ عنوان یک گروه، به‌ عنوان هوادار و به‌ عنوان یک باشگاه بسیار متحد هستند. به نظرم آنها می‌توانند بیشتر از چند نفر را غافلگیر کنند.»

بکام در این برنامه در کنار جیمی کاراگر، ستاره سابق لیورپول، حضور داشت و پیش‌بینی‌های او شامل عملکرد نیوکسل در این رقابت مهم قاره‌ای نیز شد. این کاپیتان سابق تیم ملی انگلیس در واقع نیوکسل را به‌ عنوان باشگاهی از کشورش انتخاب کرد که امیدوار است هواداران را در لیگ قهرمانان شگفت‌زده کند، تورنمنتی که آنها پس از دو فصل غیبت به آن بازگشته‌اند.

پس از میزبانی از بارسا در ورزشگاه سنت جیمزز پارک، شاگردان ادی هاو در خانه مقابل بنفیکا، پی‌اس‌وی آیندهوون و اتلتیک بیلبائو به میدان خواهند رفت و در زمین یونیون سن‌ ژیلواز، المپیک مارسی، بایر لورکوزن و پاری‌ سن‌ ژرمن در این رقابت‌ها بازی خواهند کرد.