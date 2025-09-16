En
هشدار درمورد کمبود مرغ و تخم‌مرغ در کشور

رئیس کارگروه طیور اتاق ایران، ضمن اشاره به تداوم مشکلات نهاده‌های دامی و افزایش هزینه تولید، از زیان سنگین مرغداران در پنج ماه ابتدایی سال خبر داد و گفت: ادامه این روند می‌تواند به مشکلات جدی در تأمین مرغ و تخم‌مرغ کشور منجر شود.
هشدار درمورد کمبود مرغ و تخم‌مرغ در کشور

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، نهاده‌های دامی یکی از مهم‌ترین اجزای تولید هستند که در صورت تاخیر در دسترسی تولیدکنندگان به آن و گرانی آنها به‌طور کلی میزان تولید و قیمت تمام شده و در نهایت بازار تحت تاثیر قرار می‌گیرد که این روز‌ها از جمله چالش‌های اصلی تولیدکنندگان، تاخیر در تامین نهاده مورد نیاز با وجود پرداخت هزینه‌ها است که در همین زمینه حسین مهدیزاد – رئیس کارگروه طیور اتاق ایران اظهار کرد: متأسفانه در ماه‌های اخیر هم بحث کمبود مرغ و هم گرانی تخم‌مرغ در بازار مطرح بوده است. در حالی که قیمت مرغ افزایش یافته، مرغداران تخم‌گذار در پنج ماه ابتدایی سال با ضرر‌های سنگین مواجه بوده‌اند و میانگین زیان آنها بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان در ماه برآورد می‌شود.

وی افزود: دولت در ماه گذشته اقداماتی حمایتی انجام داد؛ از جمله خرید بخشی از تخم‌مرغ‌ها و ذخیره‌سازی آن توسط شرکت پشتیبانی امور دام و وعده تأمین نهاده به مرغداران و همچنین بخشی از چک‌های ذرت و سویا تحویل گرفته شد، اما پس از گذشت یک ماه هنوز نهاده کافی در اختیار مرغداران قرار نگرفته است.

به گفته مهدیزاد، در حال حاضر قیمت تمام‌شده تخم‌مرغ بین ۷۵ تا ۸۰ هزار تومان است. با وجود خرید‌های حمایتی و صادراتی اتحادیه میهن که قیمت را از ۳۰ هزار تومان به حدود ۶۳ تا ۶۴ هزار تومان رسانده، همچنان تولیدکنندگان با زیان جدی روبه‌رو هستند.

وی کمبود نهاده به‌ویژه ذرت را اصلی‌ترین عامل مشکلات مرغداران دانست و توضیح داد: قیمت مصوب ذرت در سامانه بازارگاه ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان است، اما در عمل نهاده با نرخ‌های بسیار بالاتر و تا بیش از ۳۰ هزار تومان به دست مرغدار می‌رسد. این موضوع منجر به افت بیش از ۳۰ درصدی تولید شده است.

رئیس کارگروه طیور اتاق ایران در پایان تاکید کرد: اگر قیمت تمام‌شده تخم‌مرغ در هفته‌های آینده به حدود ۸۰ هزار تومان برسد و ثبات سه تا چهار ماهه در بازار ایجاد شود، بخشی از زیان مرغداران جبران خواهد شد. اما در صورت ادامه کمبود نهاده و تداوم شرایط موجود، بحران جدی در تأمین گوشت مرغ و تخم‌مرغ در کشور اجتناب‌ناپذیر است.

