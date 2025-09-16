En
تراکتور در گام نخست لیگ نخبگان آسیا متوقف شد؛ بازگشت رسمی بیرانوند به میادین

تیم فوتبال تراکتور ایران در نخستین حضور خود در لیگ نخبگان آسیا برابر شباب الاهلی امارات به تساوی خارج از خانه رضایت داد.
تراکتور در گام نخست لیگ نخبگان آسیا متوقف شد؛ بازگشت رسمی بیرانوند به میادین

تراکتور در دیداری که با بازگشت علیرضا بیرانوند پس از لغو محرومیتش توسط دادگاه عالی ورزش (CAS) همراه بود، مقابل حریف اماراتی به تساوی رسید.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، تیم فوتبال تراکتور ایران در نخستین دیدار خود از رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا مقابل شباب الاهلی امارات به میدان رفت و در نهایت با تساوی یک - یک متوقف شد؛ تساوی‌ای که با توجه به برتری نسبی سرخ‌پوشان در دقایق ابتدایی می‌توانست به پیروزی منجر شود، اما ۱۰ نفره شدن تراکتور شرایط را تغییر داد.

گل‌های این دیدار را تومیسلاو اشتراکالی در دقیقه ۱۴ برای تراکتور و  گیلرمه در دقیقه ۶۵ برای شباب‌الاهلی به ثمر رساندند.

ترکیب تراکتور: علیرضا بیرانوند، مهدی شیری (خامروبکوف ۷۸) ، شجاع خلیل‌زاده، الکساندر سدلار، ایگور پوستونسکی، دانیال اسماعیلی‌فر، تومیسلاو اشتراکالی (تیبور هلیلوویچ ۵۷)، مهدی هاشم‌نژاد (مسعود کاظمیانی ۳+۹۰)، محمد نادری، دوماگوی دروژدک و امیرحسین حسین‌زاده.

ترکیب شباب‌الاهلی: حمد المقبلی، رنان ویکتور، ایگور گومس، متئوس هنریکه، ماکسیموویچ (آلوارز ۳۹)، سعید عزت‌اللهی (رضا غندی پور ۷۶)، حریب عبدالله‌ (فدریکو کارتابیا ۴۶)، مرصاد سیفی (سانتوس ۴۶)، بالا، دبور، سلطان عادل (یوری ۵۷).

خبرسازترین نکته ترکیب تراکتور حضور علیرضا بیرانوند بود؛ دروازه‌بانی که پس از محرومیت از سوی کمیته انضباطی، با دستور موقت دادگاه عالی ورزش (CAS) فعلاً اجازه بازی یافت و از همان ابتدا درون دروازه ایستاد.

تراکتور در گام نخست لیگ نخبگان آسیا متوقف شد؛ بازگشت رسمی بیرانوند به میادین

نماینده ایران بازی را هجومی آغاز کرد و خیلی زود مزد برتری خود را گرفت. در دقیقه ۱۴، تومیسلاو اشتراکالی با شوتی تماشایی از پشت محوطه جریمه، گل نخست را به سود تراکتور به ثمر رساند.

با این حال، شروع نیمه دوم برای تراکتور خوش‌یمن نبود. دوماگوی دروژدک در برخوردی با بازیکن حریف ابتدا کارت زرد گرفت، اما با بازبینی VAR، داور تصمیم خود را تغییر داد و مهاجم تراکتور را از زمین اخراج کرد. از آن لحظه شباب‌الاهلی فشار را بیشتر کرد و سرانجام در دقیقه ۶۵ روی شوتی از راه دور و واکنش ناقص بیرانوند، گیلرمه گل تساوی را به ثمر رساند.

تراکتور با وجود ۴۰ دقیقه مقاومت با یک یار کمتر، دیگر نتوانست دروازه حریف را تهدید جدی کند تا بازی در نهایت با نتیجه مساوی به پایان برسد. این تساوی در شرایطی رقم خورد که نماینده ایران فرصت داشت شروعی بهتر و پرامیدتر در این رقابت‌ها رقم بزند که ۱۰ نفره شدن مانع شد تا حتی در دقایق پایانی برای حفظ نتیجه برای وقت تلف کردن تلاش کند.

تراکتور شباب الاهلی امارات لیگ نخبگان آسیا لیگ نخبگان اسکوچیچ علیرضا بیرانوند
