اظهارات تازه گوترش درباره مکانیسم ماشه

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری روسی «ریانووستی»، «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه در یک نشست خبری به مسئله برجام و تصمیم سه کشور اروپایی عضو این توافق برای کلید زدن روند فعال‌سازی مکانیزم ماشه پرداخت.

بنا بر این گزارش، گوترش گفت: «فکر می‌کنم هنوز زمان برای جلوگیری از فعال‌سازی مکانیزم ماشه در برجام وجود دارد. درخواست من از ایران و سایر قدرت‌ها این است که از دیپلماسی استفاده کنند و شرایط اعتماد را ایجاد نمایند تا بتوان از این موضوع جلوگیری کرد.»

وی افزود: «سازمان ملل همچنان در تماس با طرف‌های مختلف در این زمینه است.»