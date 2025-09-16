En
اظهارات تازه گوترش درباره مکانیسم ماشه

دبیرکل سازمان ملل متحد با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از دیپلماسی برای حل‌وفصل اختلافات درباره برجام، اعلام کرد هنوز فرصت برای جلوگیری از فعال‌سازی مکانیزم ماشه وجود دارد.
به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری روسی «ریانووستی»، «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه در یک نشست خبری به مسئله برجام و تصمیم سه کشور اروپایی عضو این توافق برای کلید زدن روند فعال‌سازی مکانیزم ماشه پرداخت.

بنا بر این گزارش، گوترش گفت: «فکر می‌کنم هنوز زمان برای جلوگیری از فعال‌سازی مکانیزم ماشه در برجام وجود دارد. درخواست من از ایران و سایر قدرت‌ها این است که از دیپلماسی استفاده کنند و شرایط اعتماد را ایجاد نمایند تا بتوان از این موضوع جلوگیری کرد.»

وی افزود: «سازمان ملل همچنان در تماس با طرف‌های مختلف در این زمینه است.»

