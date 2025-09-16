«گنبد طلایی» آمریکا فعال شد

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، آژانس توسعه فضایی آمریکا (SDA) اخیراً ۲۱ ماهواره خود را از پایگاه نیروی فضایی وندنبرگ در کالیفرنیا به فضا پرتاب کرد. این اقدام، نقطه شروع پروژهای گسترده برای ایجاد یک شبکه ماهوارهای جدید است که توانایی رصد و شناسایی تهدیدهای مدرن را افزایش میدهد.
پروژه تحت عنوان Proliferated Warfighter Space Architecture، به جای استفاده از چند ماهواره بزرگ در مدار ژئوستشنری، صدها ماهواره کوچک را در مدار پایین زمین مستقر میکند تا سیستم دفاعی آمریکا در برابر حملات احتمالی مقاومتر شود. هر ماهواره بین ۱۴ تا ۱۵ میلیون دلار هزینه دارد که بسیار ارزانتر از ماهوارههای میلیارد دلاری قبلی است.
این ماهوارهها علاوه بر شناسایی پرتاب موشکهای بالستیک و مافوق صوت، امکان ارتباط نزدیک به زمان واقعی بین نیروهای آمریکایی و ناتو را فراهم میکنند. سیستم Link 16 روی این ماهوارهها، محدودیت دید مستقیم برای ارتباطات را از بین برده و توان عملیاتی نیروها را در مناطق گستردهای از جهان، از هاوایی تا گوام، افزایش میدهد.
این شبکه ماهوارهای پایه و اساس پروژه Golden Dome است؛ سپری دفاعی به ارزش ۱۷۵ میلیارد دلار که هدف آن شناسایی، ردیابی و مقابله با انواع تهدیدهای موشکی است. برنامهریزی شده است که تا پایان نخستین فاز، ۱۵۴ ماهواره عملیاتی در مدار قرار بگیرند.
کارشناسان نظامی میگویند، موفقیت این پروژه به توانایی آمریکا در ادغام فناوریهای جدید با عملیات نظامی موجود، آموزش نیروها و همکاری با شرکتهایی مانند لاکهید مارتین و نورثروپ گرومن بستگی دارد. این اقدام نشان میدهد که استراتژی دفاعی آمریکا بیش از پیش به سمت ایجاد سیستمهای منعطف و مقاوم در برابر تهدیدهای نوین پیش میرود.
