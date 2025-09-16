ترامپ: ۳ قایق ونزوئلا را زدیم؛ اما شما ۲ قایق را دیدید!

رئیس‌جمهور آمریکا در سخنانی خطاب به خبرنگاران ادعا کرد: ما ۳ قایق ونزوئلا را زدیم؛ اما شما ۲ قایق را دیدید.

به گزارش تابناک به نقل از شبکه فاکس نیوز، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا ادعا کرد: از فرستادن اعضای «ترن د آرگوا» (Tren de Aragua) به آمریکا دست بردارید. از ارسال مواد مخدر به ایالات متحده دست بکشید!

رئیس‌جمهور آمریکا ادامه داد: ما ۳ قایق ونزوئلا را زدیم، نه دوتا؛ اما شما ۲ قایق را دیدید. مشکل این است که قایق‌های شما در آب هستند، اجازه ندارند، نمی‌توانم تصور کنم کسی بخواهد برای ماهی گیری اقدامی انجام دهد! قایق‌های ماهیگیری نیستند.

دونالد ترامپ، سپس مدعی شد: خیلی قاطع می‌گویم؛ از فرستادن زندانیان تان به کشور ما دست بردارید.

واشنگتن اواخر آگوست ناوشکن‌های نیروی دریایی آمریکا (یواس‌اس گریولی، یواس‌اس جیسون دانهم و یواس‌اس سمپسون) را به نزدیکی ساحل ونزوئلا اعزام کرد.

نیکلاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا در واکنش اعلام کرده بود که ۴.۵ میلیون نفر را در قالب نیروهای شبه‌نظامی در سراسر این کشور بسیج کرده و آماده مقابله با هر نوع حمله‌ای است.

ولادیمیر پادرینو لوپز، وزیر دفاع ونزوئلا پیشتر گفت که آمریکا در کارائیب و نواحی نزدیک به ونزوئلا، مأموریت‌های تجسسی هوایی انجام داده است. پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا گفته است که ارتش این کشور آماده عملیات «تغییر نظام» در ونزوئلا است.