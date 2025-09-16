به گزارش تابناک به نقل از مهر، وزارت خزانه داری آمریکا امروز سه شنبه تحریمهای جدیدی را در رابطه با ایران رسانهای کرد.
وبگاه وزارت خزانه داری آمریکا در این خصوص اعلام کرد: امروز، دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری (OFAC) ۲ نفر از تسهیلکنندگان مالی ایرانی و بیش از ۱۲ فرد و نهاد مستقر در هنگ کنگ و امارات را به دلیل نقششان در هماهنگی نقل و انتقالات مالی، از جمله از فروش نفت ایران که به نفع نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (QF) و وزارت دفاع و لجستیک نیروهای مسلح ایران (MODAFL) است، تحریم میکند.
بر اساس ادعای فاقد هرگونه سند و مدرک دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری امریکا، تحریم شدگان با استفاده از شرکتهای صوری و ارزهای دیجیتال، بخشی از درآمدهای حاصل از فروش نفت ایران را جا به جا میکردند.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید