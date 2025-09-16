\n\u00a0\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9 \u0628\u0647 \u0646\u0642\u0644 \u0627\u0632 \u0627\u0642\u062a\u0635\u0627\u062f \u0641\u0648\u0631\u06cc\u061b \u06cc\u0627\u0631\u0627\u0646\u0647 \u0646\u0642\u062f\u06cc \u0645\u0631\u062d\u0644\u0647 \u06f1\u06f7\u06f5 \u0645\u0631\u0628\u0648\u0637 \u0628\u0647 \u0634\u0647\u0631\u06cc\u0648\u0631\u0645\u0627\u0647 \u0661\u0664\u0660\u0664 \u0628\u0647 \u062d\u0633\u0627\u0628 \u0633\u0631\u067e\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u062e\u0627\u0646\u0648\u0627\u0631\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062f\u0647\u06a9\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0648\u0644 \u062a\u0627 \u0633\u0648\u0645 \u062f\u0631 \u0633\u0631\u0627\u0633\u0631 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0648\u0627\u0631\u06cc\u0632 \u0648 \u0642\u0627\u0628\u0644 \u0628\u0631\u062f\u0627\u0634\u062a \u0627\u0633\u062a.