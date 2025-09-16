En
یارانه نقدی به حساب دهک‌های اول تا سوم واریز شد

کد خبر: ۱۳۲۸۸۶۵
191 بازدید

به گزارش تابناک به نقل از اقتصاد فوری؛ یارانه نقدی مرحله ۱۷۵ مربوط به شهریورماه ١٤٠٤ به حساب سرپرستان خانوار‌های دهک‌های اول تا سوم در سراسر کشور واریز و قابل برداشت است.

