به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، جلسه شورای عالی سینما شامگاه دوشنبه ۲۴ شهریور همزمان با روز ملی سینما به ریاست محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور، با حضور سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و نائب رئیس شورا، حسین سیماییصراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی، حجتالاسلام عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیما و هنرمندان و سینماگران برگزار شد.
عارف در اینبرنامه با اشاره به سخنانی که چندی پیش در مراسم معارفه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر فراهم آمدن شرایط بازگشت هنرمندان خارج از کشور به وطن داشت، گفت: باید زمینه بازگشت ایرانیان به ویژه هنرمندان ایرانی به کشور فراهم شود و آنان را به وطن خود برگردانیم که از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میخواهم به صورت جدی این مساله را در دستور کار قرار دهد.
وی افزود: با توجه به راهبرد دولت برای بازگرداندن ایرانیان خارج از کشور به وطن از هنرمندان خارج از کشور دعوت میکنیم به کشور برگردند و باید زمینه های ورود آنانی که علاقمند به بازگشت به کشور هستند را فراهم و مسائل و مشکلات آنان را حل کنیم. برخی گزارشها از وضعیت زندگی ایرانیان در خارج از کشور نگرانکننده است تا جایی که زندگی یک هنرمند عزیز ایرانی در لسآنجلس آمریکا نمیچرخد و برای امرار معاش در آثار دست چندمی بازی میکند در حالی که در ایران با افتخار و عزت زندگی و کار میکرد و برخی اختلافات و دعواها در داخل کشور خودش و با برادران خودش بود و نه در یک کشور بیگانه.
صالحی وزیر ارشاد هم روز سهشنبه ۴ شهریور در دومیننشست خبری خود با اهالی رسانه گفته بود: صحبت رهبری مبنی بر سپر پولادین اتحاد مقدس یک شعار نیست و نگاهی درست است. حتما مبتنی بر این نگاه درست هم در ارتباط با هنرمندان داخلی و هم خارج تغییراتی باید اتفاق بیفتد که مقدماتی شکل گرفته و کارهایی انجام شده است. برخی از افراد هم شاید خودشان آمادگی آمدن نداشته باشند که تحمیلی نداریم، اما نگاه این است که وطندوستان کنار هم ایران را بسازند. پس از جنگ درخواستهایی برای بازگشت مطرح شده که بررسی کردیم و برای برخی موارد حتی خودمان صحبت کردیم ببینیم زمینه چگونه است.
موضع دولت، معاون اول رئیس جمهور و وزیر ارشاد درباره مساله بازگشت هنرمندان خارجنشین به کشور میتواند باعث از بینرفتن هول و هراسی شود که ضدانقلاب و شبکههای معاند در دل هنرمندان القا میکنند و در مقابل، باعث امیدواری ایشان و هوادارانشان در ایران شود.
