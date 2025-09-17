En
موج مثبت برای بازگشت هنرمندان به کشور؛ این‌بار از طرف معاون اول رئیس‌جمهور

پس از سخنان وزیر ارشاد در نشست خبری‌اش با اهالی رسانه، این‌بار معاون اول رئیس جمهور در نشست شورای عالی سینما بر فراهم‌کردن شرایط بازگشت هنرمندان خارج‌نشین به کشور تاکید کرد.
کد خبر: ۱۳۲۸۸۵۴
| |
555 بازدید
|
۴

موج مثبت برای بازگشت هنرمندان به کشور؛ این‌بار از طرف معاون اول رئیس‌جمهور

به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، جلسه شورای عالی سینما شامگاه دوشنبه ۲۴ شهریور همزمان با روز ملی سینما به ریاست محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور، با حضور سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و نائب رئیس شورا، حسین سیمایی‌صراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی، حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیما و هنرمندان و سینماگران برگزار شد. 

عارف در این‌برنامه با اشاره به سخنانی که چندی پیش در مراسم معارفه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر فراهم آمدن شرایط بازگشت هنرمندان خارج از کشور به وطن داشت، گفت: باید زمینه‌ بازگشت ایرانیان به ویژه هنرمندان ایرانی به کشور فراهم شود و آنان را به وطن خود برگردانیم که از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌خواهم به صورت جدی این مساله را در دستور کار قرار دهد.

وی افزود: با توجه به راهبرد دولت برای بازگرداندن ایرانیان خارج از کشور به وطن از هنرمندان خارج از کشور دعوت می‌کنیم به کشور برگردند و باید زمینه های ورود آنانی که علاقمند به بازگشت به کشور هستند را فراهم و مسائل و مشکلات آنان را حل کنیم. برخی گزارش‌ها از وضعیت زندگی ایرانیان در خارج از کشور نگران‌کننده است تا جایی که زندگی یک هنرمند عزیز ایرانی در لس‌آنجلس آمریکا نمی‌چرخد و برای امرار معاش در آثار دست چندمی بازی می‌کند در حالی که در ایران با افتخار و عزت زندگی و کار می‌کرد و برخی اختلافات و دعواها در داخل کشور خودش و با برادران خودش بود و نه در یک کشور بیگانه.

صالحی وزیر ارشاد هم روز سه‌شنبه ۴ شهریور در دومین‌نشست خبری خود با اهالی رسانه گفته بود: صحبت رهبری مبنی بر سپر پولادین اتحاد مقدس یک شعار نیست و نگاهی درست است. حتما مبتنی بر این نگاه درست هم در ارتباط با هنرمندان داخلی و هم خارج تغییراتی باید اتفاق بیفتد که مقدماتی شکل گرفته و کار‌هایی انجام شده است. برخی از افراد هم شاید خودشان آمادگی آمدن نداشته باشند که تحمیلی نداریم، اما نگاه این است که وطن‌دوستان کنار هم ایران را بسازند. پس از جنگ درخواست‌هایی برای بازگشت مطرح شده که بررسی کردیم و برای برخی موارد حتی خودمان صحبت کردیم ببینیم زمینه چگونه است.

موضع دولت، معاون اول رئیس جمهور و وزیر ارشاد درباره مساله بازگشت هنرمندان خارج‌نشین به کشور می‌تواند باعث از بین‌رفتن هول و هراسی شود که ضدانقلاب و شبکه‌های معاند در دل هنرمندان القا می‌کنند و در مقابل، باعث امیدواری ایشان و هوادارانشان در ایران شود. 

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۶
0
2
پاسخ
چقدر ساده اندیشید که فکر می کنید با بازگشت یک سری افراد حال مملکت خوب میشه
آره چند سال پیش اینو میشد گفت
الان مردم درگیری اجاره خونه و نان و برنج و گوشت و سوخت و ... هستند و به فکر کنسرت نیستند
پاسخ ها
علی
| United States of America |
۰۹:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۶
اکثر مثلأ هنرمندای خارج نشین ایران براشون مهم نیست. اگر هم هر از گاهی حرف از برگشت به ایران میزنن به خاطر اینه که بوی کباب به مشامشون خورده. از طرف دیگه هنرمندای داخلی خیلی سرترن از این خارج نشین‌ها. تابناک و بعضی از نظر نویس‌ها طوری داستان سرایی میکنن که انگار بعد از انقلاب هنر کلأ تعطیل بوده و همه دارن له له میزنن که این “ هنرمندای “ خارج نشین بیان و براشون هنر نمایی کنن.
عاشق وطن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۶
0
4
پاسخ
شرایط برای بازگشت ایرانیان سرمایه دار مقیم خارج را فراهم کنید شرایط برای بازگشت نخبگان را فراهم کنید . وقتی شرایط اجتماعی و حذف رانت و فساد و بگیر و ببند بی ضابطه نباشه ، هنر مندان خودشان بر می گردند .
وقتی الان تو خیابان جوانان پسر و دختر برای کسب در آمد ساز می زنند بر خورد می کنند ! بعد میگن هنرمندان خارج از ایران برگردند !!!؟
والی
|
Japan
|
۰۹:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۶
0
0
پاسخ
فعلا حاج آقا هنرمندان اینور آبی رو دریابید که بمونند و فرار نکنند، اونور آبی ها پیشکش!!!
