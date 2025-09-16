En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

سوپرایز بازیگر جوان توسط اسطوره هنری‌اش+عکس

یک شب رویایی برای اوون کوپر، ستاره جوان سریال «نوجوانی»، رقم خورد؛ شبی که نه‌تنها نخستین جایزه امی‌اش را گرفت، بلکه درست پیش از آن با غافلگیری فراموش‌نشدنی از سوی قهرمان زندگی‌اش، جیک جیلنهال، روبه‌رو شد.
کد خبر: ۱۳۲۸۸۴۵
| |
1070 بازدید

سوپرایز بازیگر جوان توسط اسطوره هنری‌اش+عکس

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ اوون کوپر، ستاره نوظهور سریال «نوجوانی»، در مراسم امی ۲۰۲۵ شبی را تجربه کرد که تا همیشه در ذهنش خواهد ماند.

درست پیش از آن‌که برای دریافت نخستین امی خود روی صحنه برود، در پشت‌صحنه با یک اتفاق غیرمنتظره روبه‌رو شد: جیک جیلنهال، بازیگر محبوب و الگوی سال‌های نوجوانی‌اش، به دیدارش آمد.

جیلنهال یک مجسمه کوچک با عنوان «اردک خوش‌شانس» به کوپر هدیه داد و توضیح داد که سال‌ها پیش، کسی همین یادگار را پیش از نخستین برد بزرگش به او داده بوده است. او با لبخند اضافه کرد: «حالا نوبت توست که این سنت رو ادامه بدی.»

این هدیه برای کوپر معنای دوچندان داشت، چرا که او بار‌ها در مصاحبه‌های مختلف جیلنهال را «الهام‌بخش شماره یک» و بزرگ‌ترین آرزویش را برای دیدار او معرفی کرده بود. کوپر همیشه گفته بود دوست دارد مسیری شبیه جیلنهال را دنبال کند؛ هم در انتخاب نقش‌ها و هم در شکل‌دهی به یک حرفه پایدار در هالیوود.

سوپرایز بازیگر جوان توسط اسطوره هنری‌اش+عکس

وقتی دقایقی بعد کوپر روی صحنه رفت و نخستین امی‌اش را دریافت کرد، هیجان و اشک‌هایش رنگ و بوی تازه‌ای داشت. این پیروزی تنها یک جایزه نبود؛ بلکه ترکیبی بود از تحسین، راهنمایی و تحقق آرزویی دیرینه.

برای این ستاره جوان، شب امی ۲۰۲۵ نه‌فقط یک موفقیت حرفه‌ای، که نقطه عطفی شخصی بود؛ جایی که ستایش، منتورشیپ و موفقیت در یک لحظه تاریخی با هم تلاقی کردند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
سوپرایز اسطوره هنر اوون کوپر سریال نوجوانی بازیگر جایزه
والیبال قهرمانی جهان؛ ایران ۳ - تونس یک/ کامبک شاگردان پیاتزا
پشت پرده توزیع ۲۸۰۰ کارت هدیه بین مسئولین/ هدیه ای معادل ۸۷ سال حقوق یک کارگر!
احتمال حمله نظامی قطر به اسرائیل کم است/ دیدگاه اعراب متحد غرب به «جبهه مقاومت» نزدیک شده است
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
انتشار عکس‌هایی جدید از ستاره «تاسیان»
عکس‌های ازصحنه و پشت صحنه فیلم سینمایی بانو پس از ۱۱ سال
علت کاهش وزن شدید دواین جانسون چیست؟
چرا تصویرهای پژمان جمشیدی حذف شد؟
مدال نوبل جهان اسلام، بر گردن ۳ دانشمند بزرگ + عکس
پرواز تلخ «آرمین» در جشن تولد نامزدش
سردیس ۵ اسطوره هنر ایران در شهرک سینمایی
۶ بازیکن برجسته دیروز و امروز+عکس
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا اسنپ بک فعال می‌شود؟
الی گشت
فیش حقوقی آبدارچی شهرداری جلب توجه کرد  (۳۹۷ نظر)
افشای فیش حقوقی 229 میلیونی یک مدیرعامل!  (۳۹۵ نظر)
ویدیوی جنجالی رقص زن روی صحنه جشن شیراز +18  (۱۳۹ نظر)
وقتی دعاهای خاخام‌ها و موشک‌ها با هم می‌رسند/کلاهبرداری و جلوگیری از حملات ایران با جِن!  (۱۲۳ نظر)
رقص گروهی زنان و مردان در شیراز که جنجال به پا کرد  (۱۰۶ نظر)
گوگوش پارکینسون حنجره گرفت؛ او دیگر نمی‌تواند بخواند  (۱۰۵ نظر)
عراقچی محل اورانیوم‌های ایران را اعلام کرد  (۷۱ نظر)
صدور کیفرخواست برای ۴ جاسوس صهیونیست  (۶۱ نظر)
درخواست حمید فرخ نژاد از اسرائیل برای حمله به ایران!  (۵۸ نظر)
آخرین تصاویر امید جهان قبل از سکته و جان باختن  (۵۷ نظر)
باید بمب اتم بسازیم، ما هزینه‌اش را داده‌ایم!  (۵۶ نظر)
طراح قانون حجاب و عفاف سراغ خودارضایی جنسی رفت!  (۵۶ نظر)
پشت پرده توزیع ۲۸۰۰ کارت هدیه بین مسئولین/ هدیه ای معادل ۸۷ سال حقوق یک کارگر!  (۵۲ نظر)
زبان بدن پزشکیان در دیدار با امیر قطر  (۴۶ نظر)
مقایسه جنجالی فرشته حسینی قبل و بعد از نوید محمدزاده  (۴۱ نظر)
tabnak.ir/005Zgz
tabnak.ir/005Zgz