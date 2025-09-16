یک شب رویایی برای اوون کوپر، ستاره جوان سریال «نوجوانی»، رقم خورد؛ شبی که نه‌تنها نخستین جایزه امی‌اش را گرفت، بلکه درست پیش از آن با غافلگیری فراموش‌نشدنی از سوی قهرمان زندگی‌اش، جیک جیلنهال، روبه‌رو شد.

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ اوون کوپر، ستاره نوظهور سریال «نوجوانی»، در مراسم امی ۲۰۲۵ شبی را تجربه کرد که تا همیشه در ذهنش خواهد ماند.

درست پیش از آن‌که برای دریافت نخستین امی خود روی صحنه برود، در پشت‌صحنه با یک اتفاق غیرمنتظره روبه‌رو شد: جیک جیلنهال، بازیگر محبوب و الگوی سال‌های نوجوانی‌اش، به دیدارش آمد.

جیلنهال یک مجسمه کوچک با عنوان «اردک خوش‌شانس» به کوپر هدیه داد و توضیح داد که سال‌ها پیش، کسی همین یادگار را پیش از نخستین برد بزرگش به او داده بوده است. او با لبخند اضافه کرد: «حالا نوبت توست که این سنت رو ادامه بدی.»

این هدیه برای کوپر معنای دوچندان داشت، چرا که او بار‌ها در مصاحبه‌های مختلف جیلنهال را «الهام‌بخش شماره یک» و بزرگ‌ترین آرزویش را برای دیدار او معرفی کرده بود. کوپر همیشه گفته بود دوست دارد مسیری شبیه جیلنهال را دنبال کند؛ هم در انتخاب نقش‌ها و هم در شکل‌دهی به یک حرفه پایدار در هالیوود.

وقتی دقایقی بعد کوپر روی صحنه رفت و نخستین امی‌اش را دریافت کرد، هیجان و اشک‌هایش رنگ و بوی تازه‌ای داشت. این پیروزی تنها یک جایزه نبود؛ بلکه ترکیبی بود از تحسین، راهنمایی و تحقق آرزویی دیرینه.

برای این ستاره جوان، شب امی ۲۰۲۵ نه‌فقط یک موفقیت حرفه‌ای، که نقطه عطفی شخصی بود؛ جایی که ستایش، منتورشیپ و موفقیت در یک لحظه تاریخی با هم تلاقی کردند.