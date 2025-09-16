فشار سیاسی برای مخالفت با قطعنامه ایران در آژانس

سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین گفت: آمریکایی‌ها در مخالفت با این قطعنامه هیچ استدلالی ندارند، این قطعنامه در تاریخ کنفرانس آژانس سابقه دارد و قبلاً هم با همین سابقه و عنوان مطرح و تصویب شده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایمنا؛ «رضا نجفی» سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین درباره فرایند تدوین، اهداف و موانع قطعنامه ایران در «ممنوعیت حمله به تأسیسات هسته‌ای» با اشاره به اینکه به محض تدوین این طرح رایزنی‌ها با کشور‌ها آغاز شده است؛ گفت: آمریکایی‌ها در مخالفت با این قطعنامه هیچ استدلالی ندارند، این قطعنامه در تاریخ کنفرانس آژانس سابقه دارد و قبلاً هم با همین سابقه و عنوان مطرح و تصویب شده است. سازمان ملل متحد و شورای امنیت که آمریکا عضوی از آن است بعد از حمله حمله رژیم صهیونیستی به راکتور در حال ساخت عراق، قطعنامه ۴۸۷ را با اجماع تصویب و این اقدام را محکوم و تاکید کرد که نباید تکرار شود.

وی بحث ممنوعیت حمله به تأسیسات هسته‌ای را موضوعی دانست که در تاریخ آژانس ثبت شده و موضع اصولی کشورهاست و حتی در کنفرانس‌های بازنگری معاهده ان پی تی این موضوع مطرح شده است.

فشار‌های سیاسی مانع حمایت کشور‌های بیشتر از قطعنامه پیشنهادی ایران شده است

سفیر ایران در وین گفت: اقدام شماره ۶۴ کنفرانس بازنگری ۲۰۱۰ ان‌پی‌تی که یک سند اجماعی است، به قطعنامه‌ای اشاره دارد که در کنفرانس عمومی آژانس تصویب شده و موضوع آن ممنوعیت حمله به تأسیسات هسته‌ای تحت پارلمان است. به همین دلیل، متن و موضوع قطعنامه، اصولی بوده و اکثریت کشور‌ها با آن موافق هستند. متأسفانه به دلایل سیاسی و فشار‌های موجود، برخی از سفرا که با آنان گفت‌و‌گو داشتم، اظهار می‌کردند که با وجود توصیه خودشان به پایتخت‌هایشان برای حمایت و حتی پیوستن به جمع حامیان، تاکنون علاوه بر ایران پنج کشور دیگر از این قطعنامه حمایت کرده‌اند. ما درخواست داشتیم که کشور‌های بیشتری همراه شوند، اما به دلیل همان فشار‌های سیاسی، برخی کشور‌ها از پیوستن خودداری کرده‌اند.

نجفی با اشاره به اینکه این قطعنامه روز پنجشنبه به احتمال زیاد به رأی‌گیری گذاشته خواهد شد؛ توضیح داد: ممکن است جلسه در عصر یا شب پنجشنبه و حتی در روز جمعه برگزار شود که بستگی به طول مباحث دارد. بررسی‌های ما، بر اساس اظهارات سفرا و رایزنی‌های صورت‌گرفته، نشان می‌دهد که حمایت وجود دارد. در همین راستا، سفرای جمهوری اسلامی ایران در پایتخت‌های مختلف با وزارت‌خانه‌های امور خارجه کشور‌ها دیدار داشته و خواستار حمایت آنان از قطعنامه شده‌اند. در تهران نیز وزارت امور خارجه جلساتی با سفرای کشور‌های مختلف برگزار و این موضوع را منتقل کرده است.

وی تصریح کرد: با این حال، مشخص نیست که فشار‌های ایالات متحده تا چه حد موجب تغییر نظر کشور‌ها شده یا آنان را به رأی منفی وادار کند. نتیجه نهایی تنها در زمان رأی‌گیری مشخص خواهد شد و در حال حاضر امکان پیش‌بینی قطعی وجود ندارد. امید ما بر تصویب قطعنامه است، اما حتی در صورت عدم تصویب نیز اهمیت آن باقی است؛ چرا که موضوع آن، یعنی ممنوعیت حمله به تأسیسات هسته‌ای، هم خلاف منشور ملل متحد است، هم مغایر با اساسنامه آژانس و هم مغایر با معاهده NPT.

در روابط بین‌الملل، عقل سلیم همواره حاکم نیست

نماینده ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین با اشاره به اینکه مدیرکل آژانس نیز در بیانیه‌ای هرچند ناکافی، تاکید کرده است که هیچ حمله‌ای به چنین تاسیساتی تحت هیچ شرایطی نباید صورت گیرد، گفت: به‌ویژه آنکه اگر این تأسیسات دارای مواد هسته‌ای باشند، حمله به آنها آثار مخرب زیست‌محیطی و پیامد‌های جدی بر سلامت و بهداشت مردم خواهد داشت. عقل سلیم ایجاب می‌کند که کشور‌ها از این قطعنامه حمایت کنند، هرچند متأسفانه در روابط بین‌الملل، عقل سلیم همواره حاکم نیست.

نجفی گفت: اکنون دو سال است که شاهد جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین هستیم که عمدتاً زنان و کودکان قربانی شده‌اند، اما هیچ اقدام جدی صورت نگرفته است. علت این مسئله آن است که ساختار سازمان‌های بین‌المللی پس از جنگ جهانی دوم به گونه‌ای طراحی شده که اکثریت قدرت در دست گروهی خاص قرار دارد و برخی کشور‌ها نیز دارای حقوق استثنایی‌اند. برای نمونه، در شورای امنیت، ایالات متحده مانع تصویب بسیاری از قطعنامه‌ها حتی یک قطعنامه ساده آتش‌بس می‌شود.

وی با اشاره به اینکه اگر قطعنامه ما تصویب نشود جای تعجب نخواهد داشت، گفت:، اما تلاش‌های خود را ادامه خواهیم داد و من امروز در صحن کنفرانس عمومی آژانس با برخی سفرا مجدداً گفت‌و‌گو کردم و این تلاش‌ها تا آخرین لحظه ادامه خواهد یافت. امیدواریم ان‌شاءالله این قطعنامه تصویب شود، اما حتی اگر چنین نشود، چیزی از دست نداده‌ایم.