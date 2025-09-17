روش تهیه موچی ژاپنی؛ دسری نرم و خوشمزه

موچی یکی از بهترین و خوشمزه‌ترین دسرهای مخصوص کشور ژاپن است که به دلیل کشسانی عالی و طعم فوق‌العاده‌ای که دارد، بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

موچی یکی از بهترین و خوشمزه‌ترین دسرهای مخصوص کشور ژاپن است که به دلیل کشسانی عالی و طعم فوق‌العاده‌ای که دارد، بسیار مورد توجه قرار گرفته است. این دسر با استفاده از مواد مختلف به روش‌های متفاوت آماده می‌شود. چنانچه دوست دارید یک موچی با کشسانی عالی تهیه کنید، با ما همراه باشید.

به گزارش تابناک به نقل از برترین ها؛ برای درست کردن موچی ژاپنی نیازی به انجام کارهای سخت و پیچیده و حتی مواد گران‌قیمت ندارید و می‌توانید این لطیف خوشمزه را بدون فر و در قابلمه هم درست کنید.

مواد لازم برای تهیه خمیر موچی

شیر ۱+۱/۳ لیوان شیر

آرد موچی گلونتینوس ژاپنی اصل ۲ لیوان

نشاسته ذرت ۲/۳ لیوان

‌پودر قند یا شکر ۲/۳ لیوان

کره ۴۰ گرم

مواد لازم برای تهیه فیلینگ موچی که کاملا سلیقه ای هست :

کره بادام زمینی

اسمارتیز

شکلات آب شده

خامه صبحانه

خامه فرم گرفته شده

‌پودر نارگیل

گردو

طرز تهیه

برای درست کردن موچی باید از آرد موچی گلونتینوس ژاپنی اصل استفاده کنید. دو پیمانه آرد موچی، دو سوم لیوان فرانسوی نشاسته ذرت و پودر قند را با هم مخلوط کنید و حتما از صافی رد کنید و یک لیوان شیر اضافه کنید و مجددا با همزن مخلوط کنید و در ادامه یک سوم لیوان شیر را اضافه و مجددا هم بزنید. اگر دلتان خواست می توانید به مواد کمی وانیل و سیروپ (آلبالو یا هر طعم دلخواه دیگری) هم اضافه کنید.

مواد را داخل یک شیرداغ کن متوسط و یا ترجیحا کوچک بریزید و روی حرارت کتری آب در حال جوش بگذارید. بهتر است روی حرارت مستقیم نباشد. مواد را مدام هم بزنید تا خمیر موچی جمع شود و مانند حلوا شود. آب خمیر نباید بیش از حد کشیده شود چرا که لطافت و کش دار بودن خمیر از بین می رود. وقتی خمیر در حال جمع شدن است می توانید مواد را مزه کنید و اگر دید طعم نشاسته غالب است می توانید خیلی کم شیر اضافه کنید و بیشتر روی حرارت نگه دارید تا بوی نشاسته از بین برود و این کار را تکرار کنید تا خامی نشاسته از بین برود. حواستان باشد یهو نصف لیوان شیر اضافه نکنید. شیر را کنار دست تان بگذارید و اگر لازم شد کم کم اضافه کنید و هم بزنید.

بعد از اینکه آب خمیر تا حدودی کشیده شد ۴۰ گرم کره جامد که به دمای محیط رسیده را اضافه کنید و کم کم با قاشق هم بزنید تا کره آب بشود. اگر رو میز کار اینکار را قرار است انجام بدهید حتما میز کار را چرب کنید تا خمیر شما نچسبد.

بعد از اینکه مواد از داغی افتاد می توانید دستکش بپوشید و با دست حدود یک ربع ورز بدهید. دقت کنید که خمیر را نباید چنگ بزنید حتی نکوبید یا پرت نکنید چون خمیر خراب می شود. خمیر را باز و بسته و پهن کنید تا خن شود. هر رنگی ککه بخواهید را در این مرحله هم می توانید اضافه کنید.

خمیر موچی را داخل یک کیسه فریزر بگذارید و هوای داخل آن را بگیرید و داخل یخچال بگذارید.

خمیر آماده را فقط ۲۴ ساعت می توانید در یخچال نگه داری کنید و بیشتر از آن خراب می شود.

زمانی که خواستید استفاده کنید از یخچال بیرون بیاورید و به مدت ۵ دقیقه ورز دهید تا حالت کشسانی پیدا کند و سپس شروع به درست کردن موچی کنید.

برای درست کردن فیلینگ موچی ما از کره بادام زمینی، خامه، شکلات آب شده، پودر نارگیل، گردو و اسمارتیس استفاده کردیم. شما می توانید از انواع میوه و خوراکی ها، بستنی، بیسکوییت خرد شده و ... استفاده کنید.

کسانی که می خواهند موچی شکلاتی درست کنند در هنگام درست کردن خمیر موچی می توانند از شیرکاکائو به جای شیر استفاده کنند.

در ادامه درست کردن موچی، خمیر را به دو نیم تقسیم کنید و به نصف خمیر رنگ خوراکی دلخواهتان را بزنید. حتما موقع کار مابقی خمیر را بپوشانید تا خشک نشود.

پس ابتدا خمیر را به دو نیم کنید. یک نیم را کنار بگذارید و نیم دیگر را به ۴ قسمت تقسیم کنید. هر موچی ۴۰ گرم باشد خوب است. یک پیاله ماست خوری را بردارید و داخل آن را آرد نشاسته ذرت بریزید. یک تکه خمیر موچی را بردارید و با وردنه کوچک آن را صاف و گرد کنید و داخل کاسه بگذارید و داخل موچی، خامه، پودر نارگیل و اسمارتیس بریزید و خمیر را ببندید و آن را داخل کپسول شیرینی برگردانید.

می توانید کره بادام زمینی، توت فرنگی، موز، خامه و شکلات آب شده بریزید یا هر سلیقه ای که خودتان دارید.