دبیر شورای عالی امنیت ملی وارد ریاض شد

علی باقری کنی، معاون سیاست خارجی دبیر شورای عالی امنیت ملی و محمد علی بک دستیار خلیج فارس وزیر امور خارجه، لاریجانی را در این سفر همراهی می کنند.

لاریجانی با وزیر دفاع عربستان دیدار می کند. این سفر در ادامه و در چارچوب‌ سفر خالد بن سلمان وزیر دفاع عربستان سعودی به تهران در فروردین ۱۴۰۴ انجام می‌شود.

علی باقری کنی، معاون سیاست خارجی دبیر شورای عالی امنیت ملی و محمد علی بک دستیار خلیج فارس وزیر امور خارجه، لاریجانی را در این سفر همراهی می کنند. دیدار با مقامات عالی رتبه عربستان (از جمله وزیر دفاع) و همچنین رایزنی پیرامون «گسترش همکاری های اقتصادی» از جمله دستور کار های این سفر است.

ریاض، سومین مقصد رایزنی های بین المللی دبیر شورای عالی امنیت ملی است؛ لاریجانی در مرداد ماه به بغداد و بیروت سفر کرده بود.