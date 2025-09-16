به گزارش تابناک به نقل از عصرایران؛ یک نویسنده بریتانیایی به نام «ماریو ریدینگ» بخش عمدهای از فعالیتهای تحقیقاتی خودش را به مطالعه متون نوشته شده توسط نوستراداموس پیشگوی معروف اختصاص داد و چندین کتاب هم راجع به او نوشت. البته آقای ریدینگ خود در سال ۲۰۱۷ فوت کرد، اما یکی از نکات جالب نوشتههای او در مورد پیش بینیهای نوستراداموس در مورد مرگ ملکه الیزابت دوم و به سلطنت رسیدن چارلز سوم است.
ملکه الیزابت در سن ۹۶ سالگی در ۸ سپتامبر در سال ۲۰۲۲ درگذشت و نوستراداموس این پیش بینی را کرده بود که «ملکه در سال ۲۰۲۲ میمیرد و ۵ سال کمتر از مادرش عمر میکند.» گفتنی است مادر ملکه الیزابت ۱۰۱ سال عمر کرد.
برخلاف این واقعیت که نوستراداموس این پیش بینیهای خود را در قرن ۱۶ میلادی انجام داد، اما حتی سن چارلز را در هنگام آغاز سلطنتش یعنی ۷۴ سالگی درست پیش بینی کرده بود.
نوستراداموس حتی در نوشته هایش پیش بینی کرده بود که چارلز در افکار عمومی مردم بریتانیا مورد نفرت خواهد بود. آقای ماریو ریدینگ عنوان کرده بود که این پیش بینی نوستراداموس به مساله مرگ پرنسس دایانا برمی گردد و این که افکار عمومی مردم بریتانیا معتقدند که خاندان سلطنتی و بخصوص چارلز هرگز با پرنسس دایانا خوب رفتار نکردند.
نوستراداموس در یکی از شعرهایش چارلز را «پادشاه جزایر» خطاب کرده است. نکته جالب در این مورد این است که چارلز نه تنها پادشاه جزایر بریتانیایی است بلکه پادشاه کشورهای مشترک المنافع (مستعمرات فعلی و سابق بریتانیا) هم است. حالا این مساله مطرح شده است که این شعر نوستراداموس میتواند به معنای پیش بینی این مساله باشد که در زمان سلطنت چارلز کشورهای مشترک المنافع از زیر قیمومیت بریتانیا خارج خواهند شد.
یکی از تکان دهندهترین پیش بینیهای نوستراداموس در مورد چارلز این است که دوران سلطنت او کوتاه خواهد بود و او زودتر از مرگش سلطنت را به دلیل بیماری یا سن بالا به پادشاه بعدی خواهد سپرد.
اما نکته جالبتر اینکه این است که نوستراداموس پیش بینی کرده است مردی جانشین چارلز میشود که اصلا انتظارش وجود ندارد.
حال باید دید واقعا چه بر سر خاندان سلطنتی خواهد آمد و شاه بعدی بریتانیا کیست.
