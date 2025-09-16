En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

اولین تاکسی برقی تهران پلاک‌گذاری شد

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران با اشاره به اینکه روز گذشته اولین تاکسی برقی آیون پلاک گذاری شد و تا یک هفته دیگر هم ۱۰۰ تاکسی دیگر پلاک گذاری خواهد شد، گفت: تعلل و هر گونه کوتاهی شهرداری برای واگذاری این تاکسی‌ها به رانندگان قابل قبول نیست.
کد خبر: ۱۳۲۸۷۷۴
| |
451 بازدید
اولین تاکسی برقی تهران پلاک‌گذاری شد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران با اشاره به اینکه روز گذشته اولین تاکسی برقی آیون پلاک گذاری شد و تا یک هفته دیگر هم ۱۰۰ تاکسی دیگر پلاک گذاری خواهد شد، گفت: تعلل و هر گونه کوتاهی شهرداری برای واگذاری این تاکسی‌ها به رانندگان قابل قبول نیست.

مهدی پیرهادی در تذکر پیش از دستور خود در جلسه امروز شورای شهر تهران، اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های شورای شهر تهران موضوع محیط زیست است؛ یکی از مسائل این حوزه موضوع تاکسی‌ها و اتوبوس‌ها بود. ورود ۱۷۵۲ تاکسی برقی به پایتخت اتفاق خوبی است؛ روز گذشته اولین تاکسی برقی آیون پلاک‌گذاری شد و تا یک هفته دیگر هم ۱۰۰ تاکسی دیگر پلاک گذاری خواهد شد. امروز تعلل و هر گونه کوتاهی به واگذاری به رانندگان قابل قبول نیست و شهرداری تهران در اسرع وقت باید این کار را انجام دهد.

وی ادامه داد: رانندگان مشکلاتی در تضامین بانکی دارند، اما شهرداری باید نسبت به این مساله پیگیری کند. باید تاکسیرانان را حمایت کنیم و حاکمیت و مجموعه شهرداری باید در کنار آنها قرار بگیرد. تقاضا دارم مجموعه شهرداری زودتر مشکلات را مرتفع کند. اگر حمایت صورت نگیرد به نوعی خیانت از سوی شهرداری است.

در ادامه مهدی چمران رئیس شورای شعهر تهران عنوان کرد: شهرداری قانونا نمی‌تواند ضامن شود؛ اما این‌که مبلغ ضمانت بالاست، مساله‌ای است که باید راهکار دیگری داشته باشد. ماه‌هاست می‌گوییم که باید شماره‌گذاری کنیم، اما این کار انجام نمی‌شود. بعد متوجه می‌شویم افراد دیگری آمده‌اند و پلاک گذاری کردند.

وی اضافه کرد: بعد از پلاک گذاری متوجه شدیم که این پلاک گذاری برای کرج بوده است. بیش از ۳۰ هزار تاکسی فرسوده داریم و باید عوض شود. تعداد تاکسی‌ها بالاست و این کار می‌تواند موثر باشد؛ امیدواریم که بتواند تاکسی‌های فرسوده به تاکسی نو تبدیل شود.

اشتراک گذاری
برچسب ها
تاکسی برقی شهرداری شورای شهر تهران پلاک گذاری
عکس: شباهت جالب پوشش سنتی زنان باسک اسپانیا با چادر ایرانی
دلایل صندلی خالی ایران در نشست فلسطین سازمان ملل/ تایید راهکار دو دولتی رسمیت به اشغالگری صهیونیست‌هاست
بازخوانی تاریخ؛ صادق قطب‌زاده: از پرواز ایرفرانس تا جوخه اعدام
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
راهکار شهرداری برای آبیاری فضاهای سبز
پایان بازی تندروها در ارشاد/تصمیم قاطع دولت پس از لغو کنسرت همایون شجریان
سکوت نهادهای نظارتی در شهربازی پارک جنت شیراز
فیش حقوقی آبدارچی شهرداری جلب توجه کرد
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا اسنپ بک فعال می‌شود؟
الی گشت
فیش حقوقی آبدارچی شهرداری جلب توجه کرد  (۳۹۶ نظر)
افشای فیش حقوقی 229 میلیونی یک مدیرعامل!  (۳۹۲ نظر)
ویدیوی جنجالی رقص زن روی صحنه جشن شیراز +18  (۱۳۹ نظر)
وقتی دعاهای خاخام‌ها و موشک‌ها با هم می‌رسند/کلاهبرداری و جلوگیری از حملات ایران با جِن!  (۱۲۳ نظر)
رقص گروهی زنان و مردان در شیراز که جنجال به پا کرد  (۱۰۶ نظر)
گوگوش پارکینسون حنجره گرفت؛ او دیگر نمی‌تواند بخواند  (۱۰۳ نظر)
عراقچی محل اورانیوم‌های ایران را اعلام کرد  (۷۱ نظر)
صدور کیفرخواست برای ۴ جاسوس صهیونیست  (۶۱ نظر)
آخرین تصاویر امید جهان قبل از سکته و جان باختن  (۵۶ نظر)
باید بمب اتم بسازیم، ما هزینه‌اش را داده‌ایم!  (۵۶ نظر)
طراح قانون حجاب و عفاف سراغ خودارضایی جنسی رفت!  (۵۶ نظر)
درخواست حمید فرخ نژاد از اسرائیل برای حمله به ایران!  (۵۳ نظر)
مقایسه جنجالی فرشته حسینی قبل و بعد از نوید محمدزاده  (۴۱ نظر)
زبان بدن پزشکیان در دیدار با امیر قطر  (۴۰ نظر)
تصاویر جشن تولد 52 سالگی ژیلا صادقی در آمریکا  (۴۰ نظر)
tabnak.ir/005Zfq
tabnak.ir/005Zfq