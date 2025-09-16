به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران با اشاره به اینکه روز گذشته اولین تاکسی برقی آیون پلاک گذاری شد و تا یک هفته دیگر هم ۱۰۰ تاکسی دیگر پلاک گذاری خواهد شد، گفت: تعلل و هر گونه کوتاهی شهرداری برای واگذاری این تاکسیها به رانندگان قابل قبول نیست.
مهدی پیرهادی در تذکر پیش از دستور خود در جلسه امروز شورای شهر تهران، اظهار کرد: یکی از دغدغههای شورای شهر تهران موضوع محیط زیست است؛ یکی از مسائل این حوزه موضوع تاکسیها و اتوبوسها بود. ورود ۱۷۵۲ تاکسی برقی به پایتخت اتفاق خوبی است؛ روز گذشته اولین تاکسی برقی آیون پلاکگذاری شد و تا یک هفته دیگر هم ۱۰۰ تاکسی دیگر پلاک گذاری خواهد شد. امروز تعلل و هر گونه کوتاهی به واگذاری به رانندگان قابل قبول نیست و شهرداری تهران در اسرع وقت باید این کار را انجام دهد.
وی ادامه داد: رانندگان مشکلاتی در تضامین بانکی دارند، اما شهرداری باید نسبت به این مساله پیگیری کند. باید تاکسیرانان را حمایت کنیم و حاکمیت و مجموعه شهرداری باید در کنار آنها قرار بگیرد. تقاضا دارم مجموعه شهرداری زودتر مشکلات را مرتفع کند. اگر حمایت صورت نگیرد به نوعی خیانت از سوی شهرداری است.
در ادامه مهدی چمران رئیس شورای شعهر تهران عنوان کرد: شهرداری قانونا نمیتواند ضامن شود؛ اما اینکه مبلغ ضمانت بالاست، مسالهای است که باید راهکار دیگری داشته باشد. ماههاست میگوییم که باید شمارهگذاری کنیم، اما این کار انجام نمیشود. بعد متوجه میشویم افراد دیگری آمدهاند و پلاک گذاری کردند.
وی اضافه کرد: بعد از پلاک گذاری متوجه شدیم که این پلاک گذاری برای کرج بوده است. بیش از ۳۰ هزار تاکسی فرسوده داریم و باید عوض شود. تعداد تاکسیها بالاست و این کار میتواند موثر باشد؛ امیدواریم که بتواند تاکسیهای فرسوده به تاکسی نو تبدیل شود.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید