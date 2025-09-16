یکسال پیش معاون اول رئیس جمهور، از احیای مصوبه تبدیل زندان اوین به دانشگاه و واگذاری آن به دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، هیأت وزیران دولت نهم در جلسه ۲۶ آذر ۱۳۸۲ به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارتخانه‌های دادگستری و مسکن و شهرسازی، با امضای محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور در دولت وقت مصوبه‌ای داشت که در بندی از آن آمده بود: «زندان اوین برای گسترش دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی‌شهید بهشتی به دانشگاه‌های مذکور واگذار می‌شود.»

اجرای این مصوبه در دولت‌های بعدی به مدت ۲۱ سال مسکوت ماند تا این‌که یکسال قبل؛ ۲۴ شهریور ۱۴۰۳ معاون اول رئیس جمهور، از احیای مصوبه تبدیل زندان اوین به دانشگاه و واگذاری آن به دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی خبر داد.

محمدرضا عارف در اجلاس روسای دانشگاه‌ها، موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری کشور با اشاره به درخواست رئیس دانشگاه شهید بهشتی برای احیا مصوبه واگذاری زندان اوین به این دانشگاه به دلیل مشکل کمبود فضای فیزیکی برای دانشگاه شهید بهشتی و عدم تحقق این مصوبه گفته بود: در دوره قبل این تصمیم گرفته شد که با توجه به فرهنگی بودن انقلاب ما، مخوف‌ترین زندان قبل از انقلاب را تبدیل به دانشگاه کنیم و جمع بندی خوبی داشتیم. در دولت هم تصویب شد که زندان اوین به دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی واگذارشود. البته این تصمیمات اگر با پیگیری جدی همراه شوند، حل می‌شوند. مصوبه دولت قانونی بود و منابعی برای آن گذاشتیم، اما اجرایی نشد، اما ما آمادگی احیا آن مصوبه را داریم. این اقدام پیام خوبی به دنیا می‌دهد که زندان را به دانشگاه تدیل می‌کنیم. از عمر آن مصوبه ۲۱ سال گذشته است و از نوجوانی خود عبور کرده است. ان‌شاءالله به پیری نرسد و اجرایی شود.

این خبر با واکنش افرادی از جمله سعید جلیلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شد که گفت: موضوع امروز کشور این نیست که زندان اوین را تبدیل به دانشگاه کنیم. آن چیزی که امروز باید مطرح شود، این است که چه نقشی برای دانشگاه، دانشجو و استاد در مسیر آینده کشور تعیین شده است.

چند روز بعد از سخنان عارف غلامعلی محمدی رییس سازمان زندان‌ها هم در جمع خبرنگاران گفت: از نظر فرهنگی مترصد این هستیم که در مسیر اجتماعی شدن زندانیان و تبدیل زندان‌ها به دانشگاه در راستای منویات حضرت امام (ره) اقدام کنیم؛ اما اینکه زندان اوین از حیث فیزیکی تبدیل به دانشگاه شود، نیازمند تأمل است. مسائل متعددی در این حوزه مطرح می‌شود که متعاقباً در راستای آنچه معاون اول محترم رئیس جمهور مطرح کرده‌اند از طریق سخنگوی قوه قضاییه اطلاع‌رسانی خواهد شد.

اما تا امروز در این زمینه اطلاع رسانی انجام نشده است.

روز دوشنبه دوم تیر ۱۴۰۴ در جریان جنگ ۱۲ روزه اخیر، رژیم صهیونیستی در اقدامی مغایر با اصول و معاهدات بین‌المللی، زندان اوین را هدف حمله تروریستی قرار داد که طی این اقدام جنایتکارانه تعدادی از کارکنان و سربازان وظیفه به شهادت رسیدند.

شاید اشاره به این خبر تلخ و ضرورت بازسازی خرابی‌های ناشی از جنگ اخیر در کنار یادآوری خبر خوش معاون اول رئیس‌جمهور در یکسال پیش برای دانشگاهیان بهانه‌ای باشد برای پرسیدن این سوال از مسئولان مربوطه در دولت و قوه قضائیه که اجرای مصوبه «تبدیل زندان اوین به دانشگاه» به کجا رسید؟