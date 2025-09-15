En
درگیری مسلحانه در معدن طلای سقز با ۴ کشته و زخمی

فرمانده انتظامی سقز گفت: در پی درگیری مسلحانه در یکی از معادن طلای سقز، یک نفر جان خود را از دست داد و سه نفر دیگر زخمی شدند.
به گزارش تابناک به نقل از مهر، فرمانده انتظامی سقز گفت: در پی درگیری مسلحانه در یکی از معادن طلای سقز، یک نفر جان خود را از دست داد و سه نفر دیگر زخمی شدند.

 سرهنگ محمدصادق پیروزی شامگاه دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران رسانه‌های کردستان از وقوع درگیری مسلحانه در یکی از معادن منطقه خبر داد و اعلام کرد: این حادثه به کشته شدن یک نفر و زخمی شدن سه نفر دیگر انجامیده است.

وی گفت: در پی تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع درگیری با سلاح گرم در معدن طلای روستای قلقله از توابع شهرستان سقز، بلافاصله تیمی از مأموران انتظامی به محل اعزام شدند.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که دو نفر از افراد مرتبط با فعالیت معدن، با استفاده از سلاح گرم اقدام به تیراندازی به سوی چند نفر کردند که در پی آن چهار نفر مجروح شدند.

سرهنگ پیروزی اضافه کرد: مجروحان بلافاصله به مراکز درمانی انتقال یافتند، اما متأسفانه یکی از آنان به دلیل شدت جراحات، در بیمارستان جان باخت.

فرمانده انتظامی شهرستان سقز با تأکید بر پیگیری سریع موضوع، خاطرنشان کرد: پلیس با هرگونه اخلال در نظم و امنیت عمومی قاطعانه برخورد می‌کند و حفظ آرامش شهروندان اولویت اصلی مجموعه انتظامی است.

