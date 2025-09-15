En
مهدی کروبی در جلسه حزب اعتماد ملی پس از ۱۶ سال + عکس

نخستین جلسه شورای مرکزی حزب اعتماد ملی با حضور مهدی کروبی پس از ۱۶سال با حضور اعضا در مرکز همایش های بین المللی رایزن برگزار شد.
به گزارش تابناک به نقل از اعتماد آنلاین، در  ابتدی نشست شورای مرکزی حزب اعتماد ملی الیاس حضرتی با اشاره به شرایط حساس کشور پس از جنگ ۱۲ روزه و شکل گیری اتحاد ملی و انسجام اجتماعی حول محور ایران، نحوه کنشگری مهدی کروبی در بزنگاه های مهم از جمله جنگ ۱۲روزه اخیر را نشانه درک بالای کروبی و عشق و علاقه ایشان به گفتمان امام(ره) دانست.

همچنین اسماعیل گرامی مقدم قایم مقام حزب، گزارشی از مهمترین فعالیت های حزب  طی ۱۶سال حصر را ارایه کرد و  عملکرد حزب اعتماد ملی در بزنگاه های مهمی چون انتخابات سال۹۲، ۹۶، ۱۴۰۰ و نهایتا انتخابات چهاردهم ریاست جمهوری و انتخاب مسعود پزشکیان را تشریح کرد. 

در ادامه محمد جواد حق شناس با یادآوری کنشگری سیاسی مهدی کروبی  از سال ۴۲ تا زمان حاضر را در ۶برهه تحلیل کرد و خواستار ارایه دورنمایی از فعالیت های آینده حزب شد.

علی افشانی چهره دیگری بود که درباره معنای حقوق شهروندی و نحوه فعالیت های حزبی در شرایط فعلی صحبت کرد و استیفای حقوق شهروندی را یکی از مهمترین ضرورت های عصر حاضر بر شمرد.

