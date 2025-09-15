مهدی کروبی در جلسه حزب اعتماد ملی پس از ۱۶ سال + عکس

به گزارش تابناک به نقل از اعتماد آنلاین، در ابتدی نشست شورای مرکزی حزب اعتماد ملی الیاس حضرتی با اشاره به شرایط حساس کشور پس از جنگ ۱۲ روزه و شکل گیری اتحاد ملی و انسجام اجتماعی حول محور ایران، نحوه کنشگری مهدی کروبی در بزنگاه های مهم از جمله جنگ ۱۲روزه اخیر را نشانه درک بالای کروبی و عشق و علاقه ایشان به گفتمان امام(ره) دانست.

همچنین اسماعیل گرامی مقدم قایم مقام حزب، گزارشی از مهمترین فعالیت های حزب طی ۱۶سال حصر را ارایه کرد و عملکرد حزب اعتماد ملی در بزنگاه های مهمی چون انتخابات سال۹۲، ۹۶، ۱۴۰۰ و نهایتا انتخابات چهاردهم ریاست جمهوری و انتخاب مسعود پزشکیان را تشریح کرد.

در ادامه محمد جواد حق شناس با یادآوری کنشگری سیاسی مهدی کروبی از سال ۴۲ تا زمان حاضر را در ۶برهه تحلیل کرد و خواستار ارایه دورنمایی از فعالیت های آینده حزب شد.

علی افشانی چهره دیگری بود که درباره معنای حقوق شهروندی و نحوه فعالیت های حزبی در شرایط فعلی صحبت کرد و استیفای حقوق شهروندی را یکی از مهمترین ضرورت های عصر حاضر بر شمرد.