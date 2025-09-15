En
سرمربی تیم فوتبال تراکتور گفت: تراکتور برای دیدار فردا شانس‌های خود را دارد و با انگیزه به میدان خواهد رفت.
اسکوچیچ: تراکتور برای دیدار فردا شانس‌های خود را دارد

به گزارش تابناک به نقل از رسانه رسمی باشگاه تراکتور، دراگان اسکوچیچ در نشست خبری پیش از بازی با الاهلی امارات، اظهار داشت: رقابت‌های جدید از فردا آغاز می‌شود و امیدواریم گام اول را خوب برداریم. حریف تیمی قابل احترام با سازماندهی خوب است که در خط حمله خطرناک ظاهر می‌شود. در خصوص مهدی ترابی هنوز وضعیت مشخصی وجود ندارد، اما سایر بازیکنان آماده هستند. انتظار یک بازی خوب داریم و امیدواریم نتیجه مطلوبی رقم بخورد.

وی درباره شرایط علیرضا بیرانوند افزود: محرومیت او تعلیق شده و درباره بازی‌کردن این بازیکن فردا تصمیم‌گیری خواهیم کرد.

اسکوچیچ ادامه داد: با وجود زمان محدود بین دو مسابقه، شناخت خوبی از حریف به دست آوردیم. مانند هر تیمی نقاط ضعف و قوتی دارند که آن‌ها را می‌شناسیم. تراکتور نیز برای دیدار فردا شانس‌های خود را دارد و با انگیزه به میدان خواهد رفت.

