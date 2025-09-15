En
نبرد نیمه‌نهایی؛ رحمان برای ایران، پیمان برای کانادا

دوئل رحمان عموزاد از ایران و پیمان بیابانی از کانادا تعیین کننده یکی از فینالیست های وزن ۶۵ کیلوگرم خواهد بود.
به گزارش تابناک به نقل از ورزش سه، رحمان عموزاد کشتی گیر وزن ۶۵ کیلوگرم ایران که دو مبارزه اول خودش در مسابقات جهانی کشتی آزاد را برابر حریف قرقیز و آمریکا را با پیروزی مقتدرانه پشت سر گذاشته بود، در یک چهارم نهایی به مصاف سوجیت کلکال کشتی گیر هندی رفت.

عموزاد طبق معمول کشتی را هجومی آغاز کرد، اما حریف هندی بسیار متمرکز دفاع می‌کرد و اجازه زیرگیری را به عموزاد نمی‌داد. رحمان با تلاش زیاد توانست دو بار حریفش را از تشک خارج کند و وقت اول را ۲ بر صفر پیروز شد. رحمان در ابتدای وقت دوم توانست در یک کش و قوس به مچ پا‌های حریف برسد و ۴ بر صفر پیش افتاد. نکته جالب توجه در کشتی‌های رحمان خستگی او در وقت دوم و نفس نفس زدم‌های مکرر بود که شاید همین مسئله باعث شد رحمان یک بار خاک شود و یک بار هم پایش از تشک خارج شود تا کشتی ۴ بر ۳ شود. رحمان که خطر را احساس کرده بود موفق شد یک بار دیگر به پشت حریف خود رود و ۶ بر ۳ جلو بیفتد. حریف هندی، اما بی خیال نمی‌شد و بار دیگر در ثانیه‌های پایانی به پا‌های رحمان رسید و دو امتیاز دیگر گرفت، اما در نهایت ۶ بر ۵ باخت.

بدین ترتیب رحمان به نیمه نهایی رسید و ساعاتی دیگر به مصاف پیمان بیابانی کشتی گیر ایرانی که برای کانادا کشتی می‌گیرد خواهد رفت. بیابانی زمانی که برای ایران کشتی می‌گرفت طلای جوانان جهان و برنز آسیا را به دست آورده بود.

