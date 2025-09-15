واکنش سفارت ایران در مسکو به ادعاهای دبیرکل شورای همکاری

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ سفارت جمهوری اسلامی ایران در مسکو روز دوشنبه و در پاسخ به اظهارات «جاسم محمد البدیوی»، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس، درباره جزایر سه‌گانه ایرانی در نشست سوچی، بیانیه‌ای مطبوعاتی منتشر کرد.

به گزارش ایسنا، سفارت ایران در این بیانیه ادعا‌های دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس درباره جزایر سه‌گانه ایرانی ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک را «بی‌اساس و فاقد اعتبار حقوقی» خواند و آن را دخالت در امور داخلی ایران توصیف کرد.

در این بیانیه آمده است: «جزایر سه‌گانه ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک بخش‌های جدایی‌ناپذیر قلمروی سرزمینی ایران بوده و جمهوری اسلامی ایران دارای حاکمیت حقوقی و تاریخی بر این جزایر است. طرح چنین ادعا‌هایی به تمامیت ارضی و حاکمیت ملی ایران مربوط بوده و ایران آن را قاطعانه مردود می‌شمارد.»

سفارت ایران همچنین تأکید کرد که تکرار ادعا‌های امارات متحده عربی از سوی دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس، هیچ‌گونه وجاهت قانونی به این ادعا‌ها نمی‌بخشد و خللی در حاکمیت بلامنازع ایران بر جزایر سه‌گانه وارد نمی‌کند.

در بخش دیگری از این بیانیه، ایران هرگونه دخالت در امور جزایر تحت حاکمیت خود را غیرمشروع دانسته و اعلام کرده است: «هرگونه اقدام جمهوری اسلامی ایران در این جزایر، اقدامی مشروع در راستای حفظ تمامیت ارضی کشور است و ایران هرگونه مداخله در این زمینه را مردود می‌داند.»