نتانیاهو: حملهٔ ما به دوحه موفق بود!

نخست‌وزیر اسرائیل در کنفرانس خبری مشترک خود با وزیر امور خارجه آمریکا، بدون توجه به محکومیت‌های جهانی تجاوز این رژیم به خاک قطر، تأکید کرد که نیروهای حماس را در هر کجایی از جهان که باشند، هدف قرار می‌دهند.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ نخست‌وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو در کنفرانس خبری روز دوشنبه خود مدعی شد که حملات اخیر این رژیم به دوحه شکست نخورده است، بلکه این پیام را با خود به همراه داشته که «هیچ جای امنی برای تروریست‌ها وجود ندارد». نخست‌وزیر اسرائیل همچنین در پاسخ به خبرنگاری، احتمال حمله این رژیم به سایر کشور‌ها برای هدف گرفتن نیرو‌های حماس را رد نکرد. این مقام اسرائیلی بار دیگر ادعا‌های پیشین خود را تکرار و تأکید کرد که اسرائیل به طور مستقل حمله به دوحه را انجام داده و مسئولیت کامل این حمله به رهبران حماس را می‌پذیرد. این در حالی است که مقامات آمریکایی خود اعتراف کرده‌اند که پیش از این حمله، از آن مطلع بوده‌اند.

روز سه‌شنبه، رژیم صهیونیستی در اقدامی تجاوزکارانه برای هدف گرفتن رهبران حماس، ساختمانی در دوحه را با جنگنده‌های خود هدف قرار داد. این ترور که رسانه‌های اسرائیلی به شکست آن اذعان کرده‌اند، به شهادت برخی نیرو‌های حماس منجر شد، اما آسیبی به هیچ یک از رهبران حماس وارد نشد. یدیعوت آحارانوت گزارش داده که رهبران حماس در ساختمان دیگری حضور داشته‌اند.

بی‌بی در کنفرانس خبری خود با وزیر خارجه آمریکا مارکو روبیو، اسرائیل و ایالات متحده را نزدیک‌ترین متحدان یکدیگر توصیف و تصریح کرد که اسرائیل متحدی بهتر از آمریکا نداشته است. این نخست‌وزیر همچنین مدعی شد که حملات واشنگتن به تاسیسات هسته‌ای ایران اقدامی «هوشمندانه» بوده است. نتانیاهو با تمجید از اقدامات دونالد ترامپ، او را بزرگ‌ترین دوست اسرائیل معرفی کرد.