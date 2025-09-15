به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ «مارکو روبیو» وزیر امور خارجه آمریکا که به سرزمینهای اشغالی سفر کرده است، امروز (دوشنبه) در اظهاراتی ادعاهای خصمانه و واهی کشورش علیه ایران را تکرار و تاکید کرد که واشنگتن از بازگشت تحریمهای ایران حمایت میکند.
او که در کنفرانس خبری مشترک با «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی صحبت میکرد، به همراهی ایالات متحده با رژیم صهیونیستی در تجاوز به ایران و حمله به تاسیاست هستهای کشور اشاره و تاکید کرد که موشکهای میان- برد و حتی کوتاه- برد ایران تهدیدی برای حضور ایالات متحده در منطقه و همچنین ایمنی و امنیت اسرائیل هستند که به فراتر از آن، یعنی کشورهای خلیج فارس و اروپا گسترش یافته است.
وی در ادامه ادعاهای خود افزود: در واقع، برخی از موشکهایی که آنها اکنون تلاش میکنند، گسترش دهند، موشکهای که قادرند کلاهک هستهای حمله کنند، به اروپا میرسد و بنابراین، یک ایران هستهای که توسط یک نظام مذهبی شیعه کنترل میشود، خطری غیر قابل قبول برای اسرائیل، ایالات متحده و حتی جهان است.
وزیر امورخارجه آمریکا گفت: به همین دلیل است که رئیس جمهور ترامپ به کارزار «فشار حداکثری» و اعمال حداکثر فشار اقتصادی علیه ایران، تا زمانی که آنها فتار خود را تغییر دهند، ادامه میدهد. همچنین به همین دلیل است که ما متحدان اروپایی خود را به آغاز روند فعالسازی مکانیسم اسنپبک و بازگشت تحریمهای ایران تشویق کردیم.
وی به ادعای اینکه ایرانیها آشکارا به تعهدانشان ذیل توافق هستهای ۲۰۱۵ عمل نمیکنند، تاکید کرد که واشنگتن متحدان اروپایی خود را به پیشروی در این مسیر (بازگرداندن تحریمهای ایران) تشویق و ۱۰۰ درصد از آن حمایت میکند و ترامپ به این هدف متعهد است.
وزیر امور خارجه آمریکا در صحبتهای خود درباره جنگ غزه بدون اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در طول نزدیک به ۲ سال جنگ علیه فلسطینیان در نوار غزه بر لزوم بازگشت اسرای صهیونیستی به خانههایشان تاکید کرد و گفت حماس نباید بیش از این بهعنوان یک نیروی مسلح وجود داشته باشد، چراکه به ادعای او، نه تنها امنیت اسرائیل بلکه جهان را تهدید میکند.
او مدعی شد که مردم غزه مستحق آیندهای بهتر هستند و این، تا زمانی که حماس حذف نشده است و تمام گروگانها به خانه بازنگشتهاند، اتفاق نمیافتد.
