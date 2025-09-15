En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

مارکو روبیو: موشک‌های ایران منطقه و اروپا را تهدید می‌کند

وزیر امورخارجه آمریکا در ادامه رویکرد خصمانه واشنگتن درقبال ایران گفت که ایالات متحده از بازگشت تحریم‌های ایران از طریق مکانیسم ماشه حمایت می‌کند.
کد خبر: ۱۳۲۸۶۱۸
| |
491 بازدید

مارکو روبیو: موشک‌های ایران منطقه و اروپا را تهدید می‌کند

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ «مارکو روبیو» وزیر امور خارجه آمریکا که به سرزمین‌های اشغالی سفر کرده است، امروز (دوشنبه) در اظهاراتی ادعا‌های خصمانه و واهی کشورش علیه ایران را تکرار و تاکید کرد که واشنگتن از بازگشت تحریم‌های ایران حمایت می‌کند.

او که در کنفرانس خبری مشترک با «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی صحبت می‌کرد، به همراهی ایالات متحده با رژیم صهیونیستی در تجاوز به ایران و حمله به تاسیاست هسته‌ای کشور اشاره و تاکید کرد که موشک‌های میان- برد و حتی کوتاه- برد ایران تهدیدی برای حضور ایالات متحده در منطقه و همچنین ایمنی و امنیت اسرائیل هستند که به فراتر از آن، یعنی کشور‌های خلیج فارس و اروپا گسترش یافته است.

وی در ادامه ادعا‌های خود افزود: در واقع، برخی از موشک‌هایی که آنها اکنون تلاش می‌کنند، گسترش دهند، موشک‌های که قادرند کلاهک هسته‌ای حمله کنند، به اروپا می‌رسد و بنابراین، یک ایران هسته‌ای که توسط یک نظام مذهبی شیعه کنترل می‌شود، خطری غیر قابل قبول برای اسرائیل، ایالات متحده و حتی جهان است.

وزیر امورخارجه آمریکا گفت: به همین دلیل است که رئیس جمهور ترامپ به کارزار «فشار حداکثری» و اعمال حداکثر فشار اقتصادی علیه ایران، تا زمانی که آنها فتار خود را تغییر دهند، ادامه می‌دهد. همچنین به همین دلیل است که ما متحدان اروپایی خود را به آغاز روند فعالسازی مکانیسم اسنپ‌بک و بازگشت تحریم‌های ایران تشویق کردیم.

وی به ادعای اینکه ایرانی‌ها آشکارا به تعهدانشان ذیل توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ عمل نمی‌کنند، تاکید کرد که واشنگتن متحدان اروپایی خود را به پیش‌روی در این مسیر (بازگرداندن تحریم‌های ایران) تشویق و ۱۰۰ درصد از آن حمایت می‌کند و ترامپ به این هدف متعهد است.

وزیر امور خارجه آمریکا در صحبت‌های خود درباره جنگ غزه بدون اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در طول نزدیک به ۲ سال جنگ علیه فلسطینیان در نوار غزه بر لزوم بازگشت اسرای صهیونیستی به خانه‌هایشان تاکید کرد و گفت حماس نباید بیش از این به‌عنوان یک نیروی مسلح وجود داشته باشد، چراکه به ادعای او، نه تنها امنیت اسرائیل بلکه جهان را تهدید می‌کند.

او مدعی شد که مردم غزه مستحق آینده‌ای بهتر هستند و این، تا زمانی که حماس حذف نشده است و تمام گروگان‌ها به خانه بازنگشته‌اند، اتفاق نمی‌افتد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
مارکو روبیو بازگشت تحریم‌های ایران مکانیسم ماشه
دلایل صندلی خالی ایران در نشست فلسطین سازمان ملل/ تایید راهکار دو دولتی رسمیت به اشغالگری صهیونیست‌هاست
بازخوانی تاریخ؛ صادق قطب‌زاده: از پرواز ایرفرانس تا جوخه اعدام
توافق ایران و آژانس زیر تیغ انتقادات؛ دلیل موضع تند «عراقچی» علیه اروپا
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا اسنپ بک فعال می‌شود؟
الی گشت
فیش حقوقی آبدارچی شهرداری جلب توجه کرد  (۳۹۳ نظر)
افشای فیش حقوقی 229 میلیونی یک مدیرعامل!  (۲۳۱ نظر)
ویدیوی جنجالی رقص زن روی صحنه جشن شیراز +18  (۱۳۶ نظر)
وقتی دعاهای خاخام‌ها و موشک‌ها با هم می‌رسند/کلاهبرداری و جلوگیری از حملات ایران با جِن!  (۱۲۳ نظر)
رقص گروهی زنان و مردان در شیراز که جنجال به پا کرد  (۱۰۴ نظر)
لحظه ترور چارلی کرک چهره نزدیک به ترامپ +18  (۹۲ نظر)
حمله اسرائیل به قطر باید درس دیگری برای ایران باشد/ آنها به دوستان صمیمی خود هم رحم نمی‌کنند  (۷۹ نظر)
عراقچی محل اورانیوم‌های ایران را اعلام کرد  (۷۰ نظر)
صدور کیفرخواست برای ۴ جاسوس صهیونیست  (۶۱ نظر)
آخرین تصاویر امید جهان قبل از سکته و جان باختن  (۵۶ نظر)
باید بمب اتم بسازیم، ما هزینه‌اش را داده‌ایم!  (۵۶ نظر)
طراح قانون حجاب و عفاف سراغ خودارضایی جنسی رفت!  (۵۶ نظر)
مقایسه جنجالی فرشته حسینی قبل و بعد از نوید محمدزاده  (۴۰ نظر)
نفیسه کوهنورد: همه اتفاقات به نفع ایران شد!  (۳۹ نظر)
تصاویر جشن تولد 52 سالگی ژیلا صادقی در آمریکا  (۳۹ نظر)
tabnak.ir/005ZdK
tabnak.ir/005ZdK