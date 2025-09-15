En
شایعه‌ای که ستادکل و مجلس هم تکذیب کردند

رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا با رد شایعه خرید خدمت سربازی تأکید کرد: مشمولان غایب و غیرغایب باید وضعیت خدمت خود را تعیین تکلیف کنند و به امید طرح‌های غیرواقعی نمانند.
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ سردار رحمان علیدوست با اشاره به انتشار برخی اخبار در فضای مجازی درباره خرید خدمت سربازی، افزود: موضوع خرید خدمت در دستورکار ستادکل نیرو‌های مسلح و مجلس شورای اسلامی قرار ندارد و خبر‌های منتشر شده در این خصوص صحت ندارد. این شایعه حتی از سوی کمیسیون تلفیق مجلس نیز تکذیب شده است.

وی افزود: افراد مشمول خدمت سربازی باید در موعد مقرر وضعیت خود را مشخص کنند و به امید مقررات جدید یا طرح‌های غیرمستند مربوط به خرید خدمت نباشند.

رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا با بیان اینکه غیبت از خدمت سربازی پیامد‌های متعددی به همراه دارد، توضیح داد: مشمولانی که از خدمت غیبت داشته باشند، از برخی حقوق اجتماعی محروم خواهند شد که از جمله آنها می‌توان به عدم امکان استخدام در سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی و خصوصی، محرومیت از ادامه تحصیل، و محدودیت در خروج از کشور اشاره کرد.

سردار علیدوست خاطرنشان کرد: مشمولان و خانواده‌های آنان می‌توانند اخبار و اطلاعیه‌های معتبر مربوط به معافیت‌ها و خدمت وظیفه عمومی را از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان وظیفه عمومی به نشانی اینترنتی https://www.vazifeh.police.ir یا کانال‌های رسمی سازمان در پیام‌رسان‌های داخلی (سروش، ایتا و روبیکا) با شناسه khabaresarbazi@ دنبال کنند.

برچسب ها
خرید خدمت سربازی شایعه ستاد کل سردار رحمان علیدوست فضای مجازی
