به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ سردار رحمان علیدوست با اشاره به انتشار برخی اخبار در فضای مجازی درباره خرید خدمت سربازی، افزود: موضوع خرید خدمت در دستورکار ستادکل نیروهای مسلح و مجلس شورای اسلامی قرار ندارد و خبرهای منتشر شده در این خصوص صحت ندارد. این شایعه حتی از سوی کمیسیون تلفیق مجلس نیز تکذیب شده است.
وی افزود: افراد مشمول خدمت سربازی باید در موعد مقرر وضعیت خود را مشخص کنند و به امید مقررات جدید یا طرحهای غیرمستند مربوط به خرید خدمت نباشند.
رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا با بیان اینکه غیبت از خدمت سربازی پیامدهای متعددی به همراه دارد، توضیح داد: مشمولانی که از خدمت غیبت داشته باشند، از برخی حقوق اجتماعی محروم خواهند شد که از جمله آنها میتوان به عدم امکان استخدام در سازمانها و دستگاههای دولتی و خصوصی، محرومیت از ادامه تحصیل، و محدودیت در خروج از کشور اشاره کرد.
سردار علیدوست خاطرنشان کرد: مشمولان و خانوادههای آنان میتوانند اخبار و اطلاعیههای معتبر مربوط به معافیتها و خدمت وظیفه عمومی را از طریق پایگاه اطلاعرسانی سازمان وظیفه عمومی به نشانی اینترنتی https://www.vazifeh.police.ir یا کانالهای رسمی سازمان در پیامرسانهای داخلی (سروش، ایتا و روبیکا) با شناسه khabaresarbazi@ دنبال کنند.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید