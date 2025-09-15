En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

راز لایه تاکوکلین؛ قلب مغناطیسی خورشید رمزگشایی شد

دانشمندان آمریکایی موفق شدند برای نخستین‌بار لایه نازک و اسرارآمیز "تاکوکلین" در زیر سطح خورشید را به‌طور واقع‌گرایانه شبیه‌سازی کنند؛ منطقه‌ای که کلید درک فعالیت‌های مغناطیسی خورشید و پدیده‌هایی همچون شراره‌های خورشیدی است.
کد خبر: ۱۳۲۸۶۱۶
| |
235 بازدید

به گزارش سرویس علم و فناوری تابناک، پژوهشی که در ماهِ اوت در ژورنال Electronics Optics & Control منتشر شده، موفق به مدل‌سازی واقع‌گرایانه یکی از حیاتی‌ترین بخش‌های درونی خورشید، یعنی لایه موسوم به تاکوکلین (Tachocline) شده است. این منطقه گذار بسیار نازک، جایی است که فضای درونی خورشید را به دو بخش متمایز تقسیم می‌کند و نقشی حیاتی در تولید و حفظ میدان مغناطیسی خورشید دارد.

تاکوکلین بین دو ناحیه مهم خورشید قرار دارد: ناحیه تابشی داخلی که ۷۰٪ شعاع خورشید را تشکیل می‌دهد و انرژی در آن به‌صورت آهسته و یکنواخت حرکت می‌کند. ناحیه همرفتی بیرونی که ۳۰٪ باقی‌مانده را دربر گرفته و گازهای داغ در آن به‌طور آشفته و با سرعت‌های متفاوت می‌چرخند.
 
این لایه باریک، منشأ بسیاری از پدیده‌های مهم مانند شراره‌های خورشیدی و پرتاب‌های جرم تاجی (CME) است. اما با وجود شناخت دهه‌ها از وجود آن، دلیل نازکی و پایداری آن تا کنون به‌طور دقیق مشخص نبود.
 
پژوهشگران دانشگاه کالیفرنیا به سرپرستی لورن ماتیلسکی، با استفاده از ابررایانه ناسا و صرف ده‌ها میلیون ساعت محاسباتی در ۱۵ ماه، موفق شدند تاکوکلین را به‌طور فیزیکی شبیه‌سازی کنند. آن‌ها با تمرکز بر نقش انتشار تابشی و نه گران‌روی (viscosity)، دریافتند که:
 
خود دینام مغناطیسی خورشید (فرآیندی که میدان مغناطیسی تولید می‌کند)، نه‌تنها به تاکوکلین وابسته است، بلکه ممکن است عامل اصلی ایجاد و پایدار نگه‌داشتن آن نیز باشد.
 
میدان‌های مغناطیسی ایجادشده در ناحیه همرفتی، به‌جای گسترش تاکوکلین، به باریک ماندن و تثبیت آن کمک می‌کنند.
 
این یافته، معادله‌ی علت و معلولی تاکوکلین و میدان مغناطیسی را وارونه می‌کند: تاکوکلین فقط نتیجه دینام نیست؛ بلکه می‌تواند محصول آن هم باشد.
 
دستیابی به درک بهتر تاکوکلین، نه‌تنها گامی مهم در پیش‌بینی طوفان‌های خورشیدی است—که برای محافظت از ماهواره‌ها و شبکه‌های برق حیاتی است—بلکه می‌تواند شناخت ما از ساختار مغناطیسی سایر ستارگان را نیز متحول کند.
 
پژوهشگران قصد دارند مدل خود را توسعه دهند تا در مورد دیگر ستارگان نیز به‌کار گرفته شود، چرا که مغناطیس ستاره‌ای نقشی اساسی در شکل‌گیری منظومه‌های سیاره‌ای و حتی امکان حیات ایفا می‌کند.
 
با این پیشرفت محاسباتی، دانشمندان یک گام بزرگ به سوی درک دقیق‌تر دینامیک خورشید و رفتار پیچیده آن برداشتند. اگرچه همچنان شبیه‌سازی دقیق کل خورشید نیازمند قدرت محاسباتی بیشتری است، اما اکنون تصویری روشن‌تر از تاکوکلین و نقش کلیدی‌اش در مغناطیس خورشیدی در اختیار داریم.
اشتراک گذاری
برچسب ها
مغناطیس خورشید جریان مغناطیسی
دلایل صندلی خالی ایران در نشست فلسطین سازمان ملل/ تایید راهکار دو دولتی رسمیت به اشغالگری صهیونیست‌هاست
بازخوانی تاریخ؛ صادق قطب‌زاده: از پرواز ایرفرانس تا جوخه اعدام
توافق ایران و آژانس زیر تیغ انتقادات؛ دلیل موضع تند «عراقچی» علیه اروپا
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
عکس: ثبت ریتم جالب طلوع خورشید در طول یک سال
ساخت نیروگاه‌های ۵ کیلوواتی توسط مردم+جزئیات
کشف حلقه‌های مینیاتوری که شاید محرک انفجارهای خورشیدی باشند
سورپرایز خورشیدی: گرما ۶ برابر بیشتر از پیش‌بینی‌ها!
عکس | منظره‌ای باورنکردنی از لکه‌های خورشیدی
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا از ابزارهای هوش مصنوعی استفاده می کنید؟
نظرسنجی
آیا اسنپ بک فعال می‌شود؟
الی گشت
فیش حقوقی آبدارچی شهرداری جلب توجه کرد  (۳۹۳ نظر)
افشای فیش حقوقی 229 میلیونی یک مدیرعامل!  (۲۳۱ نظر)
ویدیوی جنجالی رقص زن روی صحنه جشن شیراز +18  (۱۳۶ نظر)
وقتی دعاهای خاخام‌ها و موشک‌ها با هم می‌رسند/کلاهبرداری و جلوگیری از حملات ایران با جِن!  (۱۲۳ نظر)
رقص گروهی زنان و مردان در شیراز که جنجال به پا کرد  (۱۰۴ نظر)
لحظه ترور چارلی کرک چهره نزدیک به ترامپ +18  (۹۲ نظر)
حمله اسرائیل به قطر باید درس دیگری برای ایران باشد/ آنها به دوستان صمیمی خود هم رحم نمی‌کنند  (۷۹ نظر)
عراقچی محل اورانیوم‌های ایران را اعلام کرد  (۷۰ نظر)
صدور کیفرخواست برای ۴ جاسوس صهیونیست  (۶۱ نظر)
آخرین تصاویر امید جهان قبل از سکته و جان باختن  (۵۶ نظر)
باید بمب اتم بسازیم، ما هزینه‌اش را داده‌ایم!  (۵۶ نظر)
طراح قانون حجاب و عفاف سراغ خودارضایی جنسی رفت!  (۵۶ نظر)
مقایسه جنجالی فرشته حسینی قبل و بعد از نوید محمدزاده  (۴۰ نظر)
نفیسه کوهنورد: همه اتفاقات به نفع ایران شد!  (۳۹ نظر)
تصاویر جشن تولد 52 سالگی ژیلا صادقی در آمریکا  (۳۹ نظر)
tabnak.ir/005ZdI
tabnak.ir/005ZdI