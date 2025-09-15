بازار حبوبات این روزها حال و روز خوشی ندارد، در این میان لوبیاچیتی نسبت به سایر اقلام افزایش قیمت بیشتری داشته و با قیمتهای مختلفی در فروشگاهها عرضه میشود.
به گزارش تابناک به نقل از میزان؛ قیمت هر بسته لوبیاچیتی باتوجه به کیفیت و وزن محصول، متفاوت است؛ بهعنوان نمونه لوبیاچیتی بستهبندی فروشگاهی (۹۰۰ گرمی) با در نظر گرفتن ۲ درصد تخفیف، ۶۴۱ هزار و ۴۱۰ تومان فروخته میشود. این در حالی است که هر کیلوگرم گوشت گوسفندی در فروشگاهها با قیمت حدود ۷۰۰ هزارتومان عرضه میشود.
افزایش قیمت لوبیاچیتی البته موضوع تازهای نیست و از سال گذشته چندین مرتبه این محصول پرمصرف خانوار با افزایش قیمت روبهرو شده است.
در کنار افزایش قیمت قابلتوجه این محصول، کمبود عرضه در فروشگاهها و خالیبودن قفسهها از این محصول موضوع دیگری است که برخی از خانوار را با مشکل مواجه کرده است.
کمبود تولید داخلی و مشکلات واردات عامل افزایش قیمت لوبیاچیتی
در همین زمینه حسین فرهادی، عضو هیئتمدیره و سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران در گفتوگو با میزان به تشریح دلایل کمبود و گرانی لوبیاچیتی در بازار پرداخت و اظهار کرد: از جمله مهمترین عوامل افزایش قیمت این محصول، کمبود تولید داخلی و مشکلات واردات است.
وی ادامه داد: سال گذشته خشکسالی در جنوب کشور برداشت حبوبات را کاهش داد و واردات نیز در زمان مناسب انجام نگرفت و همین موضوع باعث کمبود محصولات و افزایش قیمت شد.
فرهادی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی باید با توجه به سطح زیرکشت و نیاز کشور، برنامهریزی دقیقی برای واردات داشته باشد، گفت: معمولاً مجوزها دیر صادر میشود و مقدار واردات کمتر از نیاز بازار است. همچنین از زمان صدور مجوز تا ورود کالا ۲ تا ۳ ماه طول میکشد که همین فاصله موجب کمبود و گرانی بیشتر میشود.
سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران درباره شرایط کنونی بازار توضیح داد: اکنون فصل برداشت لوبیاچیتی آغاز شده و انتظار میرود تا پایان شهریور با افزایش تولید داخلی، قیمتها کاهش یابد.
وی ادامه داد: پیشبینی میشود در صورت نبود مشکل خاص، هر کیلوگرم از این محصول تا حدود ۱۰۰ هزار تومان کاهش قیمت داشته باشد. هماکنون قیمت نوبرانه لوبیاچیتی در بازار باید بین ۳۵۰ تا ۳۶۰ هزار تومان باشد.
فرهادی با انتقاد از برخی سیاستها در حوزه بازرگانی اظهار کرد: مصوبات فعلی نوعی انحصار در واردات ایجاد کرده، مجوزها بر اساس سابقه واردکنندگان صادر میشود و تنها گروه محدودی امکان واردات دارند.
سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی ادامه داد: این موضوع باعث شده کالا در اختیار تعداد کمی از واردکننده قرار گیرد و عرضه افزایش کافی نداشته باشد. نتیجه این سیاست، گرانی و استمرار کمبود در بازار است.
وی با بیان اینکه مشکلاتی مانند کمآبی و قطعی برق نیز تولید داخلی را کاهش داده و وابستگی به واردات را بیشتر کرده، عنوان کرد: اگر واردات بهموقع و به میزان کافی انجام نشود، احتمال کمبود در سایر حبوبات هم وجود دارد.
فرهادی گفت: امسال بهدلیل افزایش کشت لوبیاچیتی، سطح زیر کشت لوبیا قرمز کاهش یافته و احتمال رشد قیمت این محصول در ماههای آینده وجود دارد.
سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی با بیان اینکه عرضه و تقاضا عامل تعیینکننده قیمت در بازار است، اظهار کرد: اگر دولت انحصار واردات را بردارد و اجازه دهد بازرگانان و تجار آزادانه واردات کنند، بازار بهصورت رقابتی تنظیم میشود و دیگر شاهد کمبود و افزایش غیرمنطقی قیمت نخواهیم بود.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید