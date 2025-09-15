En
تولید شیائومی ۱۷ برای رقابت با آیفون ۱۷

شیائومی اعلام کرد به‌جای گوشی‌های پرچمدار ۱۶، مستقیماً سری شیائومی ۱۷ را معرفی خواهد کرد.
به گزارش تابناک به نقل از زومیت؛ گوشی پرچمدار بعدی شیائومی ماه آینده معرفی می‌شود؛ اما نامش برخلاف انتظار شیائومی ۱۶ نخواهد بود. لو وی‌بینگ، رئیس شیائومی، در ویبو اعلام کرد این شرکت برای رقابت مستقیم با سری آیفون ۱۷ نسل شانزدهم پرچمداران خود را کنار می‌گذارد و مستقیماً سراغ معرفی سری شیائومی ۱۷ می‌رود.

به گفته‌ی وی‌بینگ، سری شیائومی ۱۷ مهم‌ترین نقطه‌ی عطف در پنج سال تلاش این شرکت برای ورود به بازار گوشی‌های پرچمدار محسوب می‌شود. او توضیح داد از آن‌جا که سری ۱۷ «جهشی بزرگ» نسبت‌به نسل قبل دارد، نام‌گذاری ۱۶ منطقی به نظر نمی‌رسید. رئیس شیائومی می‌گوید این تصمیم با هدف هم‌ردیف‌شدن پرچمداران شیائومی با آیفون ۱۷ گرفته شده است.

سری جدید شامل شیائومی ۱۷، ۱۷ پرو و ۱۷ پرو مکس خواهد بود؛ گوشی‌هایی که از پردازنده‌ی جدید Snapdragon ۸ Elite Gen ۵ کوالکام قدرت می‌گیرند.

وی‌بینگ تأکید کرد شیائومی طی پنج سال گذشته با سرمایه‌گذاری سنگین در تحقیق و توسعه استراتژی خود در حوزه‌ی گوشی‌های پریمیوم را تقویت کرده و این سرمایه‌گذاری در پنج سال آینده دو برابر خواهد شد. او افزود شیائومی ۱۷ پرو مکس قدرتمندترین پرچمدار تاریخ شیائومی خواهد بود.

گفته می‌شود ظرفیت باتری از ۷۰۰۰ میلی‌آمپرساعت در مدل استاندارد تا ۷۵۰۰ میلی‌آمپرساعت در مدل پرو مکس متغیر خواهد بود. گفته می‌شود نسخه‌ی بالارده نمایشگر ثانویه خواهد داشت.

