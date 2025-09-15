En
گاف عجیب ترامپ که دست کمی از بایدن ندارد!

رئیس جمهور آمریکا که بارها جو بایدن رئیس جمهور پیشین آمریکا را به خاطر گافهایش مسخره می‌کرد این روزها دست کمی از بایدن ندارد.
رئیس جمهور آمریکا که بارها جو بایدن رئیس جمهور پیشین آمریکا را به خاطر گاف‌هایش مسخره می‌کرد این روزها دست کمی از بایدن ندارد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، روز یکشنبه تلاش کرد حمله مرگبار آمریکا به یک قایق ونزوئلایی را با یک ادعای عجیب درباره شمار قربانیان ناشی از مصرف مواد مخدر در آمریکا توجیه کند. 

ترامپ در پاسخ به سوالی درباره انتقاد نیکلاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا از حمله ارتش آمریکا به یک قایق منتسب به قاچاقچیان مواد مخدر در دریای کارائیب که ۱۱ کشته برجا گذاشت مدعی شد، ونزوئلا مواد مخدر را از طریق باندهای خطرناک مواد مخدر به ایالات متحده می‌فرستد؛ «مواد مخدر غیرقانونی که سال گذشته جان 300 میلیون نفر را در آمریکا گرفته است!» این در حالی است که جمعیت آمریکا در سال ۲۰۲۴ حدود ۳۴۰.۱ میلیون نفر بوده است.

رئیس‌جمهور هفتاد و نه ساله آمریکا پیش از این نیز درباره آمار مرگ‌ومیر ناشی از مصرف مواد را به‌طور چشمگیری بزرگ‌نمایی کرده بود. او اخیرا در مصاحبه ای مدعی شد، در سال ۲۰۲۴ «۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار نفر» بر اثر مواد مخدر جان باخته‌اند. این در حالی است که آمار رسمی مراکز کنترل و پیشگیری بیماری‌های آمریکا (CDC) این رقم را کمتر از ۸۰ هزار مورد اعلام کرده است.

بسیاری از کاربران و متخصصان آمریکا اظهارات ترامپ را به سخره گرفته و میگویند، طبق ادعای ترامپ اکنون فقط ۴۰ میلیون آمریکایی باید زنده باشند..! 

