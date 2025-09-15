حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، امروز دوشنبه (24 شهریور) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، ضمن اشاره به عفو معیاری اخیر، اظهار کرد: در ابتدا از مقام معظم رهبری بی‌نهایت سپاسگزاری و امتنان داریم که با پیشنهاد عفو معیاری اخیر موافقت فرمودند، در وهله بعد باید اشاره کنم که برای تمهید مقدمات این عفو، از چند ماه پیش با مسئولان در قوا و دستگاه‌های ذی‌صلاح و نخبگان و برجستگان در داخل و خارج از قوه قضاییه، شور و مشورت صورت گرفت و در نهایت به یک جمع‌بندی نائل شدیم.

به گزارش تابناک به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، رئیس قوه قضاییه با اشاره به ویژگی‌ها و مختصات عفو معیاری اخیر گفت: در عفو معیاری اخیر برای آن دسته از محکومان که دارای شاکی خصوصی هستند، فرصتی لحاظ و تمهید شده است تا بتوانند با کسب رضایت شکات خصوصی خود، مشمول عفو شوند؛ در همین راستا، از همین تریبون، این درخواست را از شکات خصوصی داریم که اگرچه مُحق و ذی‌حق هستند، اما بزرگواری به‌خرج دهند و در صورت امکان، بخشش کنند تا زمینه آزادی و رفع محکومیت این دسته از محکومان نیز فراهم شود.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: همچنین در عفو معیاری اخیر فرصتی پیش‌بینی و لحاظ شده است تا محکومان مشروط بر توبه و اصلاح و جبران‌مافات، بتوانند مشمول عفو شوند؛ البته در اینجا ذکر این نکته ضروری است که مجرمینی که آزادی آنها مُخل امنیت مردم است، از شمولیت این عفو مستثنی شده‌اند و عفو معیاری اخیر شامل حال این دسته از محکومین نمی‌شود؛ لکن بر این گزاره اشاره می‌کنم که چنانچه این دسته از محکومین نیز حقیقتاً توبه کنند و به اصلاح رفتار خود بپردازند و خسارات وارده را جبران کنند، ممکن است در مواعید و مقاطع بعدی، مشمول عفو شوند.

رئیس عدلیه بیان داشت: کسانی که در جریان عفو معیاری اخیر از زندان آزاد شدند و یا رفع محکومیت دریافت کردند، توجه و اهتمام ویژه داشته باشند که مجدداً به ورطه ارتکاب جرم نیفتند؛ چرا که درآن‌صورت برای دریافت عفو در مواعید و مقاطع بعدی، با مشکل مواجه می‌شوند و حتی ممکن است این فرصت را از سایر محکومین نیز سلب کنند. خانواده محکومین عفوشده نیز عنایت و توجه ویژه داشته باشند تا مبادا عضوِ مَعفُو خانواده‌شان مجدداً مرتکب جرم شود.

قاضی‌القضات تصریح کرد: عفو معیاری اخیر می‌تواند انسجام اجتماعی را تقویت کند و به استحکام بنیان خانواده در خانواده‌های محکومان بینجامد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه تأکید کرد: مسئولین امر در معاونت قضایی قوه قضاییه و سازمان زندان‌ها و سایر بخش‌های ذی‌صلاح توجه ویژه داشته باشند محکومانِ محبوس که طبق مختصاتِ عفو معیاری اخیر، واجد شرایط عفوشدن هستند، هرچه سریع‌تر از زندان آزاد شوند؛ بدین معنا که به‌گونه‌ای تمهید و تعجیل شود که آزادی این محکومانِ عفوشده، اگر در صبح امروز ممکن است، به بعدازظهر امروز موکول نشود، همچنین این تعجیل درخصوص محکومانِ غیرمحبوس نیز که واجد شرایط هستند، صورت گیرد.

رئیس قوه قضاییه اضافه کرد: علاوه بر تعجیل، مسئولین امر باید دقت ویژه‌ای را نیز به‌کار بندند تا کلیه محکومانی که وفق مختصات عفو معیاری اخیر، واجد شرایط هستند و از مصادیق عفو معیاری می‌باشند، حتماً در شمول عفو قرار گیرند و از آن سو، مجرمینی که این عفو معیاری شامل حال آنها نمی‌شود، مورد عفو و آزادی قرار نگیرند، در واقع تأکید مؤکد داریم که در تطبیق مصادیق با مختصات عفو معیاری اخیر، علاوه بر تعجیل و سرعت، اهتمام زیادی نیز به‌خرج داده شود.

رئیس دستگاه قضا در ادامه نشست امروز با اشاره به برخی از موضوعات روز کشور و منطقه، به مقوله جنگ روایت‌ها و اهمیت پیروزی در این نبرد، وفق فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری، گریزی زد و گفت: همه مسئولین، دست‌اندرکاران و صاحبان تریبون و رسانه و به‌ویژه رسانه ملی باید از کشور و نظام، روایت قدرت، قوت و اقتدار تولید کنند؛ البته این امر به‌معنای نادیده گرفتن نقاط ضعف و نواقص نیست؛ قطعاً همگان موظفیم که این نقاط ضعف و کاستی را برطرف سازیم؛ لکن تأکید مؤکد آن است که نباید این نقاط ضعف را برجسته و بزرگ‌نمایی کرد و در مقابل، از دستاورد‌ها و داشته‌ها و قابلیت‌ها غافل شد؛ اینها مواردی است که سبب سوءاستفاده دشمن و تَغلّب او در جنگ روایت‌ها می‌شود.

رئیس عدلیه افزود: در جنگ روایت‌ها، سکوت و برجسته‌سازی نقاط ضعف جایز نیست، نباید طوری حرف بزنیم که دشمن از حرف ما سوء‌استفاده کند؛ نباید سخن ما برای دشمن، امیدآفرین باشد.

قاضی‌القضات در ادامه با اشاره به استمرار جنایات سبعانه رژیم منحوس صهیونیستی در غزه و نشست امروز دوحه، بیان داشت: رژیم صهیونیستی با اِستظهار و پشتیبانی تمام و کمال آمریکا، همچنان به جنایات سبعانه و وحشیانه خود در غزه ادامه می‌دهد و روزانه ده‌ها نفر از مردم غزه و حتی آنهایی را که در صف غذا ایستاده‌اند، می‌کشد؛ رژیم صهیونی تمام خطوط قرمز را درنوردیده است و از هیچ جنایتی دریغ نمی‌ورزد؛ این رژیم درنده هفته گذشته در دوحه قطر نیز مبادرت به تجاوز و جنایت کرد؛ اقدامی که شاید تلنگری باشد تا برخی حکام منطقه، محور شرارت و کانون ناامنی را که رژیم صهیونیستی است، بشناسند. علی‌ای‌حال، این امید را داریم که در نشست دوحه که امروز نیز در جریان است، تصمیمات قاطعی برای توقف جنایات و تجاوزات رژیم صهیونی و مجازات جانیان صهیونیستی اتخاذ شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از سخنان خود در نشست امروز با اشاره به سفر هفته گذشته هیئت عالی قضایی به استان گلستان، اظهار کرد: در سفری که هفته گذشته به استان گلستان داشتیم مشاهده کردیم که در نتیجه پیگیری‌های مجدّانه مسئولان قضایی استان و مساعدت سایر مقامات استانی، غالب مصوبات دو سفر پیشین هیئت عالی قضایی به این استان اجرایی شده بود و مابقی مصوبات نیز در مرحله عملیاتی شدن بودند؛ از این حیث باید به مسئولان‌امر در استان گلستان دست‌مریزاد گفت؛ همچنین مسئولین استان گلستان، انسجام و اتحاد مطلوبی برای به‌کارگیری ظرفیت‌ها و استعداد‌ها جهت غلبه بر مشکلات و مسائل مردم داشتند که از این حیث نیز تلاش‌های آنان قابل تقدیر است.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: در جریان سفر به استان گلستان بازدیدی را نیز از دادسرای مرکز این استان داشتم و در آنجا طی بررسی و مطالعه چند پرونده با بازپرس‌های جوانی مواجه شدم که حقیقتاً کوشا و نخبه بودند و احاطه و اشراف مطلوبی بر پرونده‌های بعضاً پیچیده و سنگینِ تحت بررسی خود داشتند و به‌خوبی ضابطین پرونده را هدایت می‌کردند و در مواردی نیز خود شخصاً به تحقیقات جامع و کاملی برای پیشبرد پرونده تحت بررسی مبادرت ورزیده بودند، مشاهده این موارد حقیقتاً مایه مباهات است و بیانگر آن است که قوه قضاییه در مسیر پرورش و بهره‌گیری و اعتماد به جوانان متعهد و نخبه برای تصدی مقامات قضایی است؛ این رویه مبارکی است و ما اکنون در حال مشاهده ثمرات و نتایج مطلوب و مُستحسن آن هستیم، قطعاً این روند ادامه خواهد داشت.

رئیس دستگاه قضا در پایان خاطرنشان کرد: همه ما که در مقام قضا دارای منصب و اشتغال هستیم باید سه اصل ابتدایی و بدیهی را در همه احوالات مراعات کنیم و آن سه اصل عبارتند از: «رفتار محترمانه با مردم»، «اتقان آراء و تصمیمات» و «تسریع در رسیدگی‌ها و پیشبرد امورات قضایی و حقوقی مردم»؛ مردم از ما انتظار دارند که به این سه اصل، مقیّد باشیم و این حقیقتاً خواسته و انتظار زیادی نیست و در زمره وظایف و مسئولیت‌های اولیه ماست.