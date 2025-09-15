به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، اینروزها که خیلیها پاسخ خیلی از سوالات خود را از نرمافزارهای هوش مصنوعی میگیرند، ما هم سری به دو نرمافزار چت جیپیتی و کروگ رفتیم تا درباره رتبهبندی خبرگزاریها و پایگاههای خبری ایران از آنها جویا شویم.
یکی از دو هوش مصنوعی، ۳ پایگاه اول را به ترتیب، تابناک، ایسنا و خبرآنلاین اعلام کرد که دوتای آن پایگاه خبری و دیگری خبرگزاری است. هوش مصنوعی دیگر هم به ترتیب فارس، تابناک و خبرآنلاین را بهعنوان ۳ سایت اول معرفی کرد که اولی خبرگزاری و دوتای دیگر پایگاه خبری هستند. البته تابناک و خبرآنلاین مجوز خبرگزاری هم دارند و اخیرا خبرآنلاین بعنوان خبرگزاری هم فعالیت میکند، اما بین اهالی خبر و رسانه بیشتر بهعنوان پایگاه خبری تحلیلی شناخته میشوند.
نکته دیگری که باید به آن توجه داشت این است که بازه زمانی ماهیانه دو هوش مصنوعی برای گزارششان تفاوت دارد و به نظر میرسد علت تفاوت در رتبهبندیهایشان به ایندلیل باشد.
***
یکی از این دو هوش مصنوعی، بر اساس تخمینهای ترافیک سایت (SimilarWeb — برش اوت ۲۰۲5)، یک رتبهبندی از «پربازدیدترین سایتهای خبری فارسیزبان» ارائه داد که برآوردش براساس میزان بازدید ماهیانه است.
به اینترتیب براساس آمار تخمینی تا اوت ۲۰۲۵، دهسایت خبری پربازدید ایرانی با ذکر میزان بازدید و علت، از اینقرارند:
۱. tabnak.ir / ترکیب تحلیل/خبر فوری و محتوای جذاب که نرخ کلیک بالایی دارد.
۲. isna.ir (ISNA) / اعتبار خبری، پوشش دانشگاهی/علمی و محتوای تحلیلیِ قابلارجاع.
۳. khabaronline.ir / محتوای متنوع (فوری/محلی/تفصیلی)، سئو قوی و ترافیک مستقیم زیاد.
۴. asriran.com / تیتراژهای جدی و محتوای ویروسی/سرگرمی در کنار اخبار؛ سهم بالای ترافیک مستقیم و مخاطبان خارج از کشور.
۵. tasnimnews.com / انتشار اخبار سیاسی-تحلیلی سریع، شبکه توزیع گسترده (رپورتاژها و اشتراکگذاری).
۶. irna.ir (IRNA) / خبرگزاری رسمی؛ منبع رسمی برای اخبار دولتی که بکلینکها و ارجاعات زیادی تولید میکند.
۷. entekhab.ir / تمرکز بر تحلیل سیاسی/اجتماعی و جذب خوانندههای علاقهمند به خبرهای تحلیلی.
۸. fararu.com / سایتِ تجمعی/اخباری با محتوای پرشمار و هدایتشده از شبکههای اجتماعی؛ جذب مخاطب از طریق «خبرهای سرگرمی/ویروسی».
۹. mehrnews.com / خبرگزاری فعال با پوشش گسترده بینالملل و ملی؛ حضور در موتورهای جستجو و منابع رسمی.
۱۰. mashreghnews.ir / تمرکز بر خبرهای سیاسی و محتوای زرد/ویروسی که نرخ بازدیدهای سریع ایجاد میکند. (YJC اختلاف اندک).
***
هوش مصنوعی دوم هم فهرست ۱۰ پایگاه خبری و خبرگزاری اول فارسیزبان ایرانی را بر اساس معیارهایی مثل بازدید بالا، اعتبار، پوشش جامع و بهروزرسانی سریع ارائه داد که معیارش از نظر زمانی تا سپتامبر ۲۰۲۵ بود و گزارشش را براساس منابعی مثل سایت های رتبه بندی و گزارشهای داخل کشور تنظیم کرد.
فهرست دوم هم به اینترتیب بود:
۱. خبرگزاری فارس (farsnews.ir) - پربازدیدترین خبرگزاری ایران با پوشش گسترده سیاسی، دفاعی و بینالمللی. اخبار سریع و اپلیکیشن موبایل دارد.
۲. تابناک (tabnak.ir) - سایت تحلیلی-خبری با تمرکز بر سیاست، اقتصاد و فرهنگ. محتوای چندرسانهای و نظرسنجیهای جذاب.
۳. خبرآنلاین (khabaronline.ir) - جامع با اخبار متنوع در زمینههای اقتصاد، ورزش و فرهنگ. تحلیلهای عمیق و بازدید بالا.
۴. عصر ایران (asriran.com) - مستقل با تمرکز بر اخبار اجتماعی، خودرو و سلامت. سبک کاربرپسند و پربازدید.
۵. خبرگزاری مهر (mehrnews.com) - رسمی با اخبار چندزبانه (فارسی، انگلیسی، عربی) در حوزه سیاست، اقتصاد و فرهنگ.
۶. خبرگزاری ایسنا (isna.ir) - متمرکز بر اخبار دانشگاهی، علمی و اجتماعی. مناسب برای جوانان و اخبار فناوری.
۷. خبرگزاری تسنیم (tasnimnews.com) - پوشش قوی اخبار سیاسی و دفاعی با گزارشهای تحلیلی.
۸. انتخاب (entekhab.ir) - خبری-تحلیلی با تمرکز بر سیاست و انتخابات. مناسب برای تحلیلهای داخلی.
۹. مشرق نیوز (mashreghnews.ir) - گرایش انقلابی با اخبار دفاعی و فرهنگی. محتوای ویدیویی غنی.
۱۰. فرارو (fararu.com) - اخبار روزمره، حوادث و سرگرمی با سبک نوشتاری جذاب.
***
ایرنا (irna.ir) و باشگاه خبرنگاران جوان (yjc.ir) هم پرطرفدارند، اما در ایرنا در فهرست دوم و باشگاه خبرنگاران در هیچکدام از دو فهرست قرار نگرفت.
