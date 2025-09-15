En
پزشکیان: اسرائیل هیچ محدودیتی برای خود قائل نیست

رئیس جمهور گفت: رژیم اسرائیل با روندی که در پیش گرفته است هیچ چارچوب و ممنوعیتی را برای خود قائل نیست و به اکثر کشورهای اسلامی حمله کرده است.
پزشکیان: اسرائیل هیچ محدودیتی برای خود قائل نیست

 

به گزارش تابناک به نقل از مهر، مسعود پزشکیان رئیس جمهور قبل از سفر به قطر برای حضور در اجلاسیه فوق العاده همکاری کشورهای اسلامی در فرودگاه مهرآباد، گفت: جلسه اضطراری از سران کشورهای اسلامی به دعوت امیر قطر امروز در این کشور برگزار خواهد شد و دیروز هم وزرای خارجه کشور اسلامی در آنجا حضور داشتند تا در رابطه با تجاوز اسرائیل به قطر که خلاف تمام مقررات و قوانینی که در دنیا وجود دارد بررسی صورت گیرد.

وی افزود: رژیم اسرائیل با روندی که در پیش گرفته است هیچ چارچوب و ممنوعیتی را برای خود قائل نیست و به اکثر کشورهای اسلامی حمله کرده است. حمله به لبنان، سوریه، قطر، ایران، یمن و عراق صورت گرفته است و به آنها حمله کرده است، لذا هر کاری دلش می‌خواهد انجام می‌دهد و متأسفانه آمریکا و یک سری کشورهای اروپایی از این تجاوزات او پشتیبانی می‌کنند.

در حال تکمیل

