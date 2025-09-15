En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

بازرس آژانس: ایران در قاهره موفق به شرط شد

بازرس سابق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت: ایران در توافق قاهره شرطی گذاشت که شاید در رسانه‌ها خیلی پررنگ نشد و به آن دست یافت.
کد خبر: ۱۳۲۸۵۲۵
| |
3 بازدید

بازرس آژانس: ایران در قاهره موفق به شرط شد

«یسری ابوشادی» بازرس ارشد سابق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گفت‌وگو با یک رسانه مصری درباره توافق اخیر بین ایران و آژانس در قاهره صحبت کرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، ابوشادی در پاسخ به مجری شبکه القاهره درباره اینکه «نظر شما درباره توافق ایران و آژانس چیست و تلاش‌های مصر در کاهش تنش‌های منطقه‌ای را چگونه ارزیابی می‌کنید؟»، گفت: ابتدا از تلاش‌های مصر که واقعاً غافلگیرکننده بود، تقدیر می‌کنم. با وجود اینکه من مسائل ایران را با دقت دنبال می‌کنم، تصور نمی‌کردم قاهره میزبان «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس و همچنین «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه ایران باشد. این واقعاً شگفت‌آور بود.

او با بیان اینکه مصر به ۲ دلیل نقش میانجیگری را ایفا کرد، گفت: دلیل اول اینکه ایران کشوری محوری در خاورمیانه است و تأثیرات بزرگی در منطقه دارد و دلیل دوم اینکه مصر عضو شورای حکام آژانس است و به نمایندگی از کشورهای در حال توسعه نقش مهمی ایفا می‌کند.  

بازرس سابق آژانس در ادامه گفت: نقش مصر در این توافق بسیار کلیدی بود. شگفتی اصلی این بود که گروسی به مصر آمد و این توافق را امضا کرد. او پذیرفت که روش جدید پیشنهادی ایران برای بازرسی‌ها مورد قبول آژانس است. این روش در واقع چیزی نیست جز اجرای دقیق همان تعهداتی که آژانس از هر کشور عضو پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان‌پی‌تی) انتظار دارد.  

بازرسی‌ها از ایران بیش از حد سخت‌گیرانه بوده است

ابوشادی تصریح کرد: در سال‌های اخیر، بازرسی‌ها از ایران بیش از حد سخت‌گیرانه بوده، به‌طوری‌که ۲۰ درصد از کل بازرسی‌های آژانس در جهان صرف ایران شده، در حالی که ایران تنها ۲ درصد از تأسیسات هسته‌ای جهان را دارد. این نشان‌دهنده اغراق بیش از حد در مورد ایران است.

او در پاسخ به این سوال که «این توافق تا چه حد گامی برای کاهش تنش بین ایران و آژانس و ازسرگیری همکاری پایدار است؟»، گفت: بزودی کنفرانس عمومی آژانس برگزار می‌شود و من هم در آن شرکت خواهم کرد. این کنفرانس مسائل زیادی را مشخص خواهد کرد. ایران همچنین شکایتی علیه اسرائیل مطرح کرده و احتمالاً پیشنهادی برای صدور قطعنامه‌ای ارائه خواهد داد که به احتمال زیاد به نفع ایران خواهد بود، زیرا اسرائیل و آمریکا به تأسیسات هسته‌ای تحت نظارت آژانس حمله کرده‌اند که نقض تمامی قراردادها و معاهدات است.

این بازرس سابق آژانس در ادامه گفت: ایران در توافق قاهره شرطی گذاشت که شاید در رسانه‌ها خیلی پررنگ نشد. ایران پذیرفت بازرسان آژانس به تأسیسات اعلام‌شده بازگردند، اما به شرطی که مکانیسم ماشه توسط تروئیکای اروپایی فعال نشود. اگر این اتفاق نیفتد، ایران تهدید کرده که توافق را اجرا نخواهد کرد. باید منتظر بمانیم و ببینیم آیا این کشورها تحریم‌ها را فعال می‌کنند یا خیر.

اسرائیل بهانه می‌آورد که چون ان‌پی‌تی را امضا نکرده، تعهدی ندارد

ابوشادی در پاسخ به این پرسش که «شما به‌عنوان بازرس ارشد سابق آژانس، چرا این نهاد به اسرائیل اجازه داده سلاح هسته‌ای داشته باشد، اما با ایران این‌گونه مذاکره و بازرسی می‌کند؟»، گفت: استدلال قدیمی این است که اسرائیل معاهده ان‌پی‌تی را امضا نکرده است. متأسفانه ان‌پی‌تی که از سال ۱۹۷۰ اجرایی شد، دو نقص بزرگ داشت: برای پنج قدرت بزرگ (دارای حق وتو و سلاح هسته‌ای) جدول زمانی برای خلع سلاح هسته‌ای تعیین نکرد و تا امروز آن‌ها هزاران سلاح هسته‌ای دارند و اینکه این معاهده همه کشورهای جهان را ملزم به امضا نکرد و فقط چهار کشور آن را امضا نکردند؛ اسرائیل، هند، پاکستان و کره شمالی.  

او در ادامه گفت: اسرائیل همیشه بهانه می‌آورد که چون ان‌پی‌تی را امضا نکرده، تعهدی ندارد. در حالی که عراق به دلیل نقض این معاهده نابود شد، اما اسرائیل که هر روز آن را نقض می‌کند و صدها سلاح هسته‌ای دارد، مورد انتقاد قرار نمی‌گیرد. این به دلیل لابی صهیونیستی در کشورهای غربی است که از اسرائیل حمایت می‌کنند. حتی اخیراً ۱۰ کشور (طی رأی‌گیری در مجمع عمومی سازمان ملل) با تشکیل دولت فلسطینی مخالفت کردند.  

بازرس سابق آژانس با بیان اینکه «کشورهای عربی باید هوشیار باشند»، گفت: آیا باید به ان‌پی‌تی پایبند بمانند، در حالی که امنیت ملی‌شان هر روز تهدید می‌شود؟ وزیر اسرائیلی اخیراً گفته بود که می‌توانستند در غزه از بمب هسته‌ای استفاده کنند. ایران و حتی مصر در گذشته با تهدیدات هسته‌ای اسرائیل مواجه بوده‌اند. کشورهای عربی باید موضع واحدی اتخاذ کنند و اگر اسرائیل حسن‌نیت نشان ندهد و ان‌پی‌تی را امضا نکند، کشورهای عربی نباید خود را ملزم به ادامه این معاهده بدانند.

اسرائیل نمی‌تواند به‌راحتی دوباره به ایران حمله کند

ابوشادی در پاسخ به این سوال که «نظر شما درباره واکنش اسرائیل به این تحولات و آینده مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای ایران، از جمله احتمال ازسرگیری مذاکرات بین ایران و آمریکا چیست؟»، گفت: ابتدا باید بدانیم که اسرائیل ضرباتی به ایران زد، اما ایران هم ضربات دردناکی به اسرائیل وارد کرده است. ایران توانایی پاسخگویی دارد. اسرائیل نمی‌تواند به‌راحتی دوباره به ایران حمله کند، چون ایران اکنون اقدامات پیشگیرانه را اتخاذ کرده است.  

او در پایان گفت: اسرائیل با توافق اخیر ایران و آژانس چندان موافق نبود، اما در این مورد قدرتی ندارد. درباره مذاکرات ایران و آمریکا، اگر مکانیسم ماشه تا ۲۷ یا ۲۸ سپتامبر فعال نشود، احتمال ازسرگیری مذاکرات و بازرسی‌ها وجود دارد. اما اگر سه کشور اروپایی بر فعال‌سازی تحریم‌ها اصرار کنند، همه‌چیز به حالت قبل بازمی‌گردد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
شورای حکام آژانس آمریکا رافائل گروسی خاورمیانه خبر فوری عباس عراقچی آژانس بین‌المللی پیمان منع گسترش سلاح اتمی غزه
دلایل صندلی خالی ایران در نشست فلسطین سازمان ملل/ تایید راهکار دو دولتی رسمیت به اشغالگری صهیونیست‌هاست
بازخوانی تاریخ؛ صادق قطب‌زاده: از پرواز ایرفرانس تا جوخه اعدام
توافق ایران و آژانس زیر تیغ انتقادات؛ دلیل موضع تند «عراقچی» علیه اروپا
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
عراقچی: ایران به هر تحرک نامناسب اروپا واکنش مقتضی نشان می‌دهد
نگرانی‌ و سوءظن سنگین بر آغاز همکاری جدید ایران و آژانس
دیدار رافائل گروسی با عباس عراقچی و وزیر امور خارجه مصر
گفت‌وگوی تلفنی وزیر خارجه مصر با عراقچی و گروسی
اظهارات مدیرکل آژانس پس از توافق تازه با ایران
هشدار عراقچی به سه کشور اروپایی
عراقچی: حقانیت ایران با خون و دیپلماسی اثبات شد
انتقاد اولیانوف از عدم تمدید توافق فنی ایران و آژانس
اطلاعیه آژانس درباره برگزاری جلسه شورای حکام
واشنگتن: ویتکاف به خاورمیانه سفر خواهد کرد
برنامه سفر گروسی به ایران از زبان عراقچی
عکس: مراسم امضای تفاهم‌نامه ایران و آژانس: عراقچی ـ گروسی
جزئیات گفتگوی تلفنی عراقچی با مدیرکل آژانس
اظهارات گروسی پس از دیدار با عراقچی
فرستاده ترامپ: تا این لحظه با ایران مذاکره نکرده‌ایم
واکنش ایران به گزارش مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی
دیدار گروسی با عراقچی در تهران + عکس
آمریکا به دنبال انتقاد از ایران در جلسه شورای حکام
پیامدهای قطعنامه شورای حکام علیه ایران
چرا «گروسی» می‌خواهد وارد مذاکرات ایران و آمریکا شود؟/ ضرورت مطالعه نقش آژانس توسط «مدیر کل»
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا اسنپ بک فعال می‌شود؟
الی گشت
فیش حقوقی آبدارچی شهرداری جلب توجه کرد  (۳۸۹ نظر)
افشای فیش حقوقی 229 میلیونی یک مدیرعامل!  (۱۷۰ نظر)
ویدیوی جنجالی رقص زن روی صحنه جشن شیراز +18  (۱۳۵ نظر)
وقتی دعاهای خاخام‌ها و موشک‌ها با هم می‌رسند/کلاهبرداری و جلوگیری از حملات ایران با جِن!  (۱۲۳ نظر)
حمله اسرائیل به مقر سران حماس در قطر/ترامپ: حمله به قطر تصمیم نتانیاهو بود، نه من؛ عمیقاً متأسفم!/ قطر اطلاع از حمله را رد کرد  (۱۰۸ نظر)
رقص گروهی زنان و مردان در شیراز که جنجال به پا کرد  (۱۰۲ نظر)
بوس و بغل در یک بیمارستان آزاد شد!  (۱۰۰ نظر)
لحظه ترور چارلی کرک چهره نزدیک به ترامپ +18  (۹۲ نظر)
حمله اسرائیل به قطر باید درس دیگری برای ایران باشد/ آنها به دوستان صمیمی خود هم رحم نمی‌کنند  (۷۹ نظر)
عراقچی محل اورانیوم‌های ایران را اعلام کرد  (۷۰ نظر)
صدور کیفرخواست برای ۴ جاسوس صهیونیست  (۶۱ نظر)
آخرین تصاویر امید جهان قبل از سکته و جان باختن  (۵۶ نظر)
باید بمب اتم بسازیم، ما هزینه‌اش را داده‌ایم!  (۵۶ نظر)
طراح قانون حجاب و عفاف سراغ خودارضایی جنسی رفت!  (۵۵ نظر)
نهایی شدن تفاهم جدید ایران و آژانس/ عراقچی: قطعنامه‌های شورای امنیت بازگردد همکاری با آژانس را قطع می‌کنیم  (۳۹ نظر)
tabnak.ir/005Zbp
tabnak.ir/005Zbp