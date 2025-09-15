En
سانحه هوایی فرودگاه کراکوف را تعطیل کرد

فرودگاه بین المللی کراکوف بالیس لهستان در بیانیه‌ای اعلام کرد: عملیات پروازی این فرودگاه از عصر یکشنبه (۱۴ سپتامبر / ۲۳ شهریور) در پی خروج یک فروند هواپیمای مسافربری بوئینگ ۷۳۷ از باند به‌ طور کامل متوقف شده است.
سانحه هوایی فرودگاه کراکوف را تعطیل کرد

در بیانیه این فرودگاه آمده است: این هواپیما که از آنتالیا به مقصد فرودگاه کراکوف بالیس پرواز کرده بود، هنگام فرود به دلیل بارندگی شدید از مسیر اصلی منحرف و در منطقه‌ای سبز خارج از باند متوقف شد.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ بر اساس این بیانیه، با وجود اینکه تمامی ۱۹۰ مسافر این هواپیما به سلامت تخلیه و به ترمینال منتقل شدند اما همه پروازهای ورودی و خروجی به مقصد این فرودگاه لغو و یا به فرودگاه‌های جایگزین منتقل شدند.

این بیانیه می‌افزاید: در پی وقوع این سانحه، تیم‌های امدادی و کمیسیون دولتی بررسی سوانح هوایی لهستان در محل حادثه حاضر شدند و همچنان در آنجا حضور دارند.

همچنین «مونیکا چیلاشک» سخنگوی فرودگاه بین المللی کراکوف بالیس لهستان نیز اعلام کرد که در پی این حادثه عملیات‌های پروازی در این فرودگاه حدود دو ساعت به حالت تعلیق درآمده است. 

بنا به اعلام وی، پروازهای ورودی از زوریخ، ونیز، پالرمو، ممینگن و بازل به فرودگاه شهر کاتوویتس هدایت شده‌اند.

 

