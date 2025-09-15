«مهمت فاتیح کاچیر» وزیر صنعت و فناوری ترکیه امروز (یکشنبه) اعلام کرد که آنکارا رسماً «فراخوان توسعه رآکتور هستهای بومی» را آغاز کرده است.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، به گفته کاچیر، ترکیه در چارچوب یک «ابتکار ملی فناوری» به دنبال آن است که نیاز فزاینده خود به انرژی ــ از حوزههایی چون هوش مصنوعی و صنایع دفاعی گرفته تا بخشهای شیمیایی و فولاد ــ را از طریق راهکارهای داخلی، بدون کربن و پایدار تأمین کند.
وی در پیامی در شبکههای اجتماعی تأکید کرد: «با فراخوان توسعه رآکتور بومی، هدف ما طراحی و ساخت رآکتورهای پیشرفتهای است که امنیت انرژی کشور را تقویت کرده، وابستگی خارجی را کاهش دهد و از هدف خنثیسازی انتشار کربن حمایت کند.»
بر اساس این طرح، توسعه رآکتورها با استفاده از ظرفیتهای صنعتی داخلی و همکاری نهادهایی چون مؤسسه انرژی هستهای و فناوریهای پیشرفته، مؤسسات «توبیتاک» و دانشگاهها انجام خواهد شد.
وزیر صنعت و فناوری ترکیه در پایان خاطرنشان کرد: «ترکیه مسیر مستقل خود را در فناوریهای هستهای ترسیم میکند و استقلال و قدرت خویش را تثبیت خواهد کرد.»
