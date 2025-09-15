En
انقلاب هسته‌ای در ترکیه آغاز شد

وزیر صنعت و فناوری ترکیه از آغاز فراخوان ملی برای توسعه رآکتور هسته‌ای بومی خبر داد و تأکید کرد این طرح با هدف تقویت امنیت انرژی، کاهش وابستگی خارجی و دستیابی به اهداف کربن صفر دنبال می‌شود.
کد خبر: ۱۳۲۸۵۱۶
| |
2211 بازدید
|
۲

انقلاب هسته‌ای در ترکیه آغاز شد

«مهمت فاتیح کاچیر» وزیر صنعت و فناوری ترکیه امروز (یکشنبه) اعلام کرد که آنکارا رسماً «فراخوان توسعه رآکتور هسته‌ای بومی» را آغاز کرده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، به گفته کاچیر، ترکیه در چارچوب یک «ابتکار ملی فناوری» به دنبال آن است که نیاز فزاینده خود به انرژی ــ از حوزه‌هایی چون هوش مصنوعی و صنایع دفاعی گرفته تا بخش‌های شیمیایی و فولاد ــ را از طریق راهکارهای داخلی، بدون کربن و پایدار تأمین کند.

وی در پیامی در شبکه‌های اجتماعی تأکید کرد: «با فراخوان توسعه رآکتور بومی، هدف ما طراحی و ساخت رآکتورهای پیشرفته‌ای است که امنیت انرژی کشور را تقویت کرده، وابستگی خارجی را کاهش دهد و از هدف خنثی‌سازی انتشار کربن حمایت کند.»

بر اساس این طرح، توسعه رآکتورها با استفاده از ظرفیت‌های صنعتی داخلی و همکاری نهادهایی چون مؤسسه انرژی هسته‌ای و فناوری‌های پیشرفته، مؤسسات «توبیتاک» و دانشگاه‌ها انجام خواهد شد.

وزیر صنعت و فناوری ترکیه در پایان خاطرنشان کرد: «ترکیه مسیر مستقل خود را در فناوری‌های هسته‌ای ترسیم می‌کند و استقلال و قدرت خویش را تثبیت خواهد کرد.»

انقلاب هسته‌ای در ترکیه آغاز شد

دلایل صندلی خالی ایران در نشست فلسطین سازمان ملل/ تایید راهکار دو دولتی رسمیت به اشغالگری صهیونیست‌هاست
بازخوانی تاریخ؛ صادق قطب‌زاده: از پرواز ایرفرانس تا جوخه اعدام
توافق ایران و آژانس زیر تیغ انتقادات؛ دلیل موضع تند «عراقچی» علیه اروپا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۴
3
4
پاسخ
آفرین ترکیه! آفرین بر ایران! ایران پیشگام مقابله با یکه تازی غرب!
شهریار
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۴
2
2
پاسخ
??اقدامات پوپولیستی و توهم اردوغان?با مونتاژ و طرح خریدن هیچ کشوری نه نیروگاه ساز میشه نه تجهیزات نظامی ساز میشه.صرفا این اقدامات برای آرامش جامعه و توهم دادن به مردم انجام میشه
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا اسنپ بک فعال می‌شود؟
