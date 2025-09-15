En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

افشاگری افسر سیا درباره علت حمله به ایران

حقیقت این است که ایران نه آغازگر جنگ و نه عامل نظامی‌گری در منطقه است بلکه اسرائیل با زرادخانه‌ای شامل بیش از ۲۰۰ بمب هسته‌ای تهدید موجودیتی علیه ایران به شمار می‌رود.
کد خبر: ۱۳۲۸۵۰۹
| |
1014 بازدید
افشاگری افسر سیا درباره علت حمله به ایران

به گزارش تابناک به نقل از نامه نیوز؛ افسر پیشین سیا در مورد حمله رژیم صهیونیستی به ایران گفت: هدف اصلی از حمله به ایران تغییر نظام بود، چون اسرائیلی‌ها از آشفتگی سود می‌برند.

نتانیاهو طی دهه‌ها بارها به واشنگتن گفت به ایران حمله کنید، همه روسای‌جمهور مخالفت کردند تا اینکه ترامپ آمد.

حقیقت این است که ایران نه آغازگر جنگ و نه عامل نظامی‌گری در منطقه است بلکه اسرائیل با زرادخانه‌ای شامل بیش از ۲۰۰ بمب هسته‌ای تهدید موجودیتی علیه ایران به شمار می‌رود پس ایران برای بازدارندگی به برنامه هسته‌ای نیاز دارد.

این چیزی است که بیشتر آمریکایی‌ها درک نمی‌کنند، هر داستانی دو طرف دارد و این ایرانیان نیستند که خاورمیانه را به سوی نظامی گری می‌کشانند...

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
سازمان سیا cia حمله به ایران حمله اسرائیل به ایران افشاگری آمریکا خبر فوری
دلایل صندلی خالی ایران در نشست فلسطین سازمان ملل/ تایید راهکار دو دولتی رسمیت به اشغالگری صهیونیست‌هاست
بازخوانی تاریخ؛ صادق قطب‌زاده: از پرواز ایرفرانس تا جوخه اعدام
توافق ایران و آژانس زیر تیغ انتقادات؛ دلیل موضع تند «عراقچی» علیه اروپا
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
جنگ را چطور برای کودک توضیح دهیم؟
نتانیاهو با اسکورت جنگنده‌ها؛ فرار یا فرار به جلو؟
گزارش سازمان سیا درباره قصد چین برای تسخیر تایوان
دروازه‌های اصلی دفتر مرکزی سیا بسته شد
هشدار سیا نسبت به اقدامات چین در تایوان
روسیه آمریکا را به ریاکاری متهم کرد
چرا دفتر سازمان سیا در امور ایران تعطیل شد؟/ سرنوشت آیت الله مایک چه شد؟
جزئیات رسوایی آزار جنسی در میان کارکنان سازمان سیا
اسرائیل به آمریکا: بدون اطلاع شما به ایران حمله نمی‌کنیم
هشدار ایران به همسایگان درباره همکاری در حمله به ایران
پاسخ عبری مجری تلویزیون به تهدید حمله ایران
چرا آمریکا مجبور شد مستقیماً به تاسیسات هسته‌ای ایران حمله کند؟
صدور فرمان حمله به ایران از سوی مجری اینترنشنال
چرا آمریکا جرات حمله نظامی به ایران را ندارد؟
اسنودن: می‌توانم به آمریکا برگردم
وقوع حادثه امنیتی در نزدیکی سازمان سیا در ویرجینیا
بزرگترین کابوس رئیس سابق سیا
«ویلیام برنز» رئیس «سازمان سیا» شد
رئیس سیا: ترامپ مراقب حرف‌هایش باشد
مخالفت رئیس ارتش رژیم اسرائیل با حمله به ایران
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا اسنپ بک فعال می‌شود؟
الی گشت
فیش حقوقی آبدارچی شهرداری جلب توجه کرد  (۳۸۳ نظر)
پایان بازی تندروها در ارشاد/تصمیم قاطع دولت پس از لغو کنسرت همایون شجریان  (۱۹۶ نظر)
افشای فیش حقوقی 229 میلیونی یک مدیرعامل!  (۱۵۹ نظر)
ویدیوی جنجالی رقص زن روی صحنه جشن شیراز +18  (۱۳۴ نظر)
وقتی دعاهای خاخام‌ها و موشک‌ها با هم می‌رسند/کلاهبرداری و جلوگیری از حملات ایران با جِن!  (۱۲۳ نظر)
حمله اسرائیل به مقر سران حماس در قطر/ترامپ: حمله به قطر تصمیم نتانیاهو بود، نه من؛ عمیقاً متأسفم!/ قطر اطلاع از حمله را رد کرد  (۱۰۸ نظر)
رقص گروهی زنان و مردان در شیراز که جنجال به پا کرد  (۱۰۱ نظر)
بوس و بغل در یک بیمارستان آزاد شد!  (۱۰۰ نظر)
لحظه ترور چارلی کرک چهره نزدیک به ترامپ +18  (۹۲ نظر)
حمله اسرائیل به قطر باید درس دیگری برای ایران باشد/ آنها به دوستان صمیمی خود هم رحم نمی‌کنند  (۷۹ نظر)
عراقچی محل اورانیوم‌های ایران را اعلام کرد  (۷۰ نظر)
صدور کیفرخواست برای ۴ جاسوس صهیونیست  (۶۱ نظر)
آخرین تصاویر امید جهان قبل از سکته و جان باختن  (۵۶ نظر)
باید بمب اتم بسازیم، ما هزینه‌اش را داده‌ایم!  (۵۶ نظر)
طراح قانون حجاب و عفاف سراغ خودارضایی جنسی رفت!  (۵۵ نظر)
tabnak.ir/005ZbZ
tabnak.ir/005ZbZ