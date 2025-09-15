افشاگری افسر سیا درباره علت حمله به ایران

به گزارش تابناک به نقل از نامه نیوز؛ افسر پیشین سیا در مورد حمله رژیم صهیونیستی به ایران گفت: هدف اصلی از حمله به ایران تغییر نظام بود، چون اسرائیلیها از آشفتگی سود میبرند.
نتانیاهو طی دههها بارها به واشنگتن گفت به ایران حمله کنید، همه روسایجمهور مخالفت کردند تا اینکه ترامپ آمد.
حقیقت این است که ایران نه آغازگر جنگ و نه عامل نظامیگری در منطقه است بلکه اسرائیل با زرادخانهای شامل بیش از ۲۰۰ بمب هستهای تهدید موجودیتی علیه ایران به شمار میرود پس ایران برای بازدارندگی به برنامه هستهای نیاز دارد.
این چیزی است که بیشتر آمریکاییها درک نمیکنند، هر داستانی دو طرف دارد و این ایرانیان نیستند که خاورمیانه را به سوی نظامی گری میکشانند...
