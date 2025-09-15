روحاله اسماعیلی در اینباره توضیح داد: لاشه این فوک در وضعیت پیشرفته فساد قرار داشت و به همین دلیل، امکان کالبدگشایی و تعیین دقیق علت مرگ آن فراهم نبود.
به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران، وی با اشاره به تداوم اجرای برنامه اقدام ملی حفاظت از فوک خزری گفت: پایش سواحل استان با مشارکت مرکز امداد و نجات فوک خزری و همکاری ادارهکل دامپزشکی مازندران ادامه دارد و در صورت فراهم بودن شرایط، نمونهبرداریهای تخصصی با هماهنگی نهادهای ذیربط انجام خواهد شد.
اسماعیلی از جوامع محلی، صیادان و گردشگران خواست در صورت مشاهده فوک خزری یا لاشههای احتمالی، مراتب را از طریق سامانه ۱۵۴۰ یا ادارات محیط زیست شهرستانها اطلاع دهند.
بنا بر این گزارش؛ روز یکشنبه ۲۳ شهریور، به گفته اسماعیلی، با احتساب مورد کشفشده، شمار لاشههای شناساییشده فوک خزری در سواحل مازندران از ابتدای سال جاری تاکنون به ۴۳ قلاده رسیده است.
