فرزندکشی با چکش / خشم پدر، جان پسر را گرفت

صبح شنبه به قاضی موسی رضازاده بازپرس جنایی تهران خبر رسید که پسری ۲۴ ساله به قتل رسیده است. عامل این جنایت کسی جز پدر این پسر نبود که توسط کارآگاهان جنایی تهران دستگیر شد.
فرزندکشی با چکش / خشم پدر، جان پسر را گرفت

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین، او صبح دیروز برای انجام تحقیق به دادسرای جنایی تهران منتقل شد و اسرار قتل پسرش را فاش کرد.

متهم گفت: پسرم اعتیاد شدیدی به شیشه و گل داشت. دو مرتبه او را به کمپ بردم تا ترک کند اما فایده ای نداشت. حتی برایش یک ماشین خریدم تا سرگرم کار شود اما او فقط به فکر شرارت بود. وی ادامه داد: شب حادثه دخترانم و دامادم مهمان ما بودند. پسرم ناگهان با نوه های خردسالم دعوایش شد. شروع کرد به فحاشی که من خیلی عصبانی شدم. آن شب تا صبح نخوابیدم. صبح به سراغش رفتم و گفتم چرا با آبروی ما بازی می کند. درگیر شدیم و به قدری عصبانی بودم که با چکش، ضرباتی به او زدم و جانش را گرفتم. حالا هم به شدت پشیمانم که نتوانستم خشمم را کنترل کنم.

این مرد پس از اقرار به جنایت، ‌با قرار قانونی بازداشت شد و در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران قرار گرفت.

برچسب ها
قتل قتل فرزند پدر قاتل اعتیاد مخدر شیشه خبر فوری
