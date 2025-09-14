به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، حمله سگ‌های ولگرد در یکی از محلات شهرستان مسجدسلیمان منجر به وقوع حادثه‌ای تلخ شد که در پی آن، کودک ۱۱ ساله‌ای به نام «امیرعلی» جان خود را از دست داد.

این حادثه چند روز پیش در یکی از مناطق شهری مسجدسلیمان رخ داد؛ جایی که سگ‌های ولگرد به این کودک حمله‌ور شده و وی را به شدت مجروح کردند.

خانواده امیرعلی بلافاصله او را به بیمارستان اهواز منتقل کردند، اما با وجود تلاش‌های کادر درمان، شدت جراحات وارده موجب شد که این کودک پس از چند روز بستری در بخش مراقبت‌های ویژه، جان خود را از دست بدهد.

شهروندان مسجدسلیمان با ابراز نگرانی از افزایش تعداد سگ‌های بی‌صاحب، خواستار اقدام فوری و مؤثر مسئولان ذی‌ربط برای ساماندهی این وضعیت و پیشگیری از تکرار چنین حوادثی شدند.

حمله سگ‌ها و گازگرفتن افراد بیش از ۲۰۰۰ میلیارد تومان برای نظام سلامت کشور هزینه دارد و این فقط بخشی از بار مالی سگ‌های ولگرد برای کشور است.