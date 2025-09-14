En
اظهارات نخست‌وزیر قطر در نشست اضطراری سران کشورهای اسلامی

نخست وزیر قطر با بیان اینکه تجاوز رژیم صهیونیستی به دوحه را تنها می‌توان با «تروریسم دولتی» توصیف کرد، اعلام کرد که ناتوانی جامعه بین الملل در بازخواست اسرائیل، این رژیم را به ادامه رویکردش تشویق می‌کند.
کد خبر: ۱۳۲۸۴۴۴
به گزارش تابناک به نقل از الجزیره، محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست وزیر و وزیر خارجه قطر در نشست اضطراری سران کشورهای اسلامی در دوحه اعلام کرد: زیاده‌روی‌های اسرائیل در نقض قانون بین‌المللی، در حمله وحشیانه به دوحه نمود پیدا کرد. نمی‌توان تجاوز اسرائیل به دوحه را با چیزی جز تروریسم دولتی توصیف کرد.

بنا بر این گزارش، محمد بن عبدالرحمن آل ثانی افزود: تجاوزات بی پروا و خائنانه اسرائیل در حالی انجام شد که قطر میزبان مذاکراتی در مورد غزه بود. این حمله اسرائیل فقط تجاوز به یک مکان نیست، بلکه تعدی به اصل میانجیگری است.

وزیر خارجه قطر خاطرنشان کرد: آنچه که اسرائیل را برای ادامه رویکردش تشویق می‌کند، ناتوانی جامعه بین‌الملل در بازخواست اسرائیل است.

وی تاکید کرد: تجاوز اسرائیل تنها منجر به ساقط کردن روند مذاکره می‌شود.

این مقام قطری گفت که تعدی علیه حاکمیت قطر نقض آشکار منشورهای بین‌المللی و عرف‌های دیپلماتیک و اخلاقی است. نباید در مقابل این تجاوز وحشیانه سکوت اختیار کرد.

وی گفت: زمان آن فرا رسیده که جامعه بین الملل از معیارهای دوگانه دست بردارد.

این مقام قطری اظهار کرد: بدون اینکه مردم فلسطین حقوق مشروع خود را به دست آورند، منطقه از امنیت و صلح برخوردار نخواهد شد.

محمد بن عبدالرحمن آل ثانی گفت: اقدامات اسرائیل باعث نخواهد شد که ما به تلاش‌هایمان در کنار مصر و آمریکا برای توقف جنگ ادامه ندهیم. ما اجماع نظر بین المللی در شورای امنیت برای محکوم کردن اسرائیل و حمایت از قطر را ارج می‌نهیم.

برچسب ها
قطر اسرائیل حمله سران کشورهای اسلامی نشست اضطراری خبر فوری
