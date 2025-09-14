قتل یک زن باردار مسافر در جریان درگیری خونین

بنابر اظهار شاهدان عینی علت اصلی این درگیری خونین، نزاع بین ساکنان محلی و مسافران بر سر ریختن زباله در محوطه ساحل بود.

به گزارش تابناک به نقل از رکنا، مسافر بارداری در گیسوم تالش، پس از نزاع و درگیری ساکنان منطقه با وی و همراهانش به دلیل ریختن زباله در طبیعت، با اصابت سلاح سرد جان خود را از دست داد.

بر اثر نزاع و درگیری بین تعدادی از مسافران و افراد محلی در جاده گیسوم شهرستان تالش، یک خانم مسافر باردار بر اثر اصابت سلاح سرد، جان خود را از دست داد و ۸ نفر مجروح و زخمی شدند.رکنا

بنابر اظهار شاهدان عینی علت اصلی این درگیری خونین، نزاع بین ساکنان محلی و مسافران بر سر ریختن زباله در محوطه ساحل بود.

ضارب اصلی این درگیری که با سلاح سرد این مسافر باردار را به قتل رسانده بود، به دست نیروی انتظامی تالش دستگیر شد.