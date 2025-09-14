۲۳/شهريور/۱۴۰۴
ورزشی
»
ورزشی
بازدید
298
298
بازدید
پ
استقلالیها خواهان ابطال نام و لوگو همنامشان
هواداران استقلال تهران بعد از باخت به همتای خوزستانی خود و اظهارات حسین کعبی کارزار درست کردند که نام و لوگوی استقلال خوزستان تغییر کند!!
کد خبر:
۱۳۲۸۳۹۱
تاریخ انتشار:
۲۳ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۵:۲۰
14 September 2025
کد خبر:
۱۳۲۸۳۹۱
|
۲۳ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۵:۲۰
14 September 2025
|
298
بازدید
298
بازدید
