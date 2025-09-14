استقلالی‌ها خواهان ابطال نام و لوگو هم‌نامشان

هواداران استقلال تهران بعد از باخت به همتای خوزستانی خود و اظهارات حسین کعبی کارزار درست کردند که نام و لوگوی استقلال خوزستان تغییر کند!!