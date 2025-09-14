عذرخواهی کاپیتان تیم ملی والیبال از مردم ایران

مرتضی شریفی: واقعا نمی‌دانم چی بگویم، امروز باختیم و خیلی ناراحتیم. اصلا انتظار نداشتیم نتیجه مسابقه با مصر اینگونه شود.

به گزارش تابناک به نقل از ورزش سه؛ باید بفهمیم کجا هستیم، این

تورنمنت بعد بازی‌های المپیک، مهمترین رویداد والیبالی جهان است. همه باید بیدار شویم و بفهمیم چه‌کاری باید انجام دهیم. از مردم عزیز ایران عذرخواهی می‌کنم، جز درخواست

بخشش چیز دیگری نمی‌توانم بگویم. شرمنده شدیم.

هنوز هیچ چیزی قطعی نشده و امکان جبران وجود دارد. خیلی از تیم‌های بزرگ هم در نخستین بازی باختند، امیدوارم بتوانیم جبران کنیم. اگر اینطوری بازی کنیم، می‌بازیم. باید خوب

بازی کنیم و درک کنیم که کجا هستیم.

بازیکنان ایران در سرویس خوب نبودند. دیر فهمیدیم کجا هستیم، در ست آخر فهمیدیم که دیر بود و امیدورام در بازی‌های بعدی جبران کنیم و شرمنده مردم نشویم. واقعا دوست نداریم

اینگونه بازی کنیم. من از طرف کل تیم عذرخواهی می‌کنم و دیگر نباید اینگونه بازی کنیم.