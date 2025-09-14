عذرخواهی کاپیتان تیم ملی والیبال از مردم ایران

به گزارش تابناک به نقل از ورزش سه؛ واقعا نمیدانم چی بگویم، امروز باختیم و خیلی ناراحتیم. اصلا انتظار نداشتیم نتیجه مسابقه با مصر اینگونه شود. باید بفهمیم کجا هستیم، این
تورنمنت بعد بازیهای المپیک، مهمترین رویداد والیبالی جهان است. همه باید بیدار شویم و بفهمیم چهکاری باید انجام دهیم. از مردم عزیز ایران عذرخواهی میکنم، جز درخواست
بخشش چیز دیگری نمیتوانم بگویم. شرمنده شدیم.
هنوز هیچ چیزی قطعی نشده و امکان جبران وجود دارد. خیلی از تیمهای بزرگ هم در نخستین بازی باختند، امیدوارم بتوانیم جبران کنیم. اگر اینطوری بازی کنیم، میبازیم. باید خوب
بازی کنیم و درک کنیم که کجا هستیم.
بازیکنان ایران در سرویس خوب نبودند. دیر فهمیدیم کجا هستیم، در ست آخر فهمیدیم که دیر بود و امیدورام در بازیهای بعدی جبران کنیم و شرمنده مردم نشویم. واقعا دوست نداریم
اینگونه بازی کنیم. من از طرف کل تیم عذرخواهی میکنم و دیگر نباید اینگونه بازی کنیم.
