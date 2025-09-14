\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9 \u0628\u0647 \u0646\u0642\u0644 \u0627\u0632 \u0641\u0627\u0631\u0633\u061b \u06cc\u06a9 \u06a9\u0627\u0641\u0647 \u062f\u0631 \u0628\u0648\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0646\u0647\u062c \u0627\u0644\u0628\u0644\u0627\u063a\u0647 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u062f\u0644\u06cc\u0644 \u0633\u0631\u0648 \u0645\u0634\u0631\u0648\u0628 \u0648 \u0631\u0642\u0635\u060c \u062a\u0648\u0633\u0637 \u0645\u0627\u0645\u0648\u0631\u0627\u0646 \u067e\u0644\u06cc\u0633 \u0627\u0645\u0627\u06a9\u0646 \u067e\u0644\u0645\u0628 \u0634\u062f.