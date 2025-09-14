En
پلمب کافه‌ به‌دلیل سرو مشروب و رقص

یک کافه در بوستان نهج البلاغه تهران به دلیل سرو مشروب و رقص،توسط ماموران پلیس اماکن پلمب شد.
پلمب کافه‌ به‌دلیل سرو مشروب و رقص

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ یک کافه در بوستان نهج البلاغه تهران به دلیل سرو مشروب و رقص، توسط ماموران پلیس اماکن پلمب شد.

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۳
0
0
پاسخ
باید کاری کنید درس عبرت بشه برای همه نه اینکه فقط پلمپ کنید
ناشناس
|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
|
۱۲:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۳
0
0
پاسخ
هیچ فایده ای ندارد
